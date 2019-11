Após a disputa das oitavas, David Luiz aparece em primeiro lugar no ranking dos melhores da Copa

Disputada as oitavas de final, a Fifa atualizou o ranking de performance dos jogadores que disputam a Copa do Mundo e o primeiro colocado é o zagueiro da Seleção Brasileira, David Luiz. O camisa 4 é o melhor jogador do Mundial com média de 9,79, superando jogadores como James Rodriguez, Benzema, Robben, Neymar e Messi.

David Luiz superou James Rodriguez, da Colômbia, próximo adversário do Brasil; o camisa 10 colombiano é o artilheiro da Copa com cinco gols. Nos quatro jogos disputados até agora, David conseguiu recuperar a posse de bola em 24 oportunidades, acertou 77,9% dos passes e marcou um gol, contra o Chile. Antes da disputa das oitavas de final, o defensor brasileiro encontrava-se em terceiro lugar.

Os dois gols do colombiano James Rodriguez diante do Uruguai não foi o suficiente para manter o primeiro lugar, segundo a patrocinadora do evento. O camisa 10 da Colômbia está à frente de outro camisa 10, Karim Benzema, da França. Neymar, camisa 10 do Brasil, encontra-se em sexto lugar - subiu duas posições no ranking. Outro brasileiro que se encontra na lista dos dez melhores é o zagueiro e capitão Thiago Silva, que subiu de nono para sétimo, atrás de Neymar. O melhor goleiro da competição é o chileno Claudio Bravo. Mesmo eliminado com Julio César sendo destaque da partida, o goleiro é o mais bem colocado no ranking.

Na seleção ideal do torneio, Neymar e Messi não aparecem entre os 11. A seleção da Copa do Mundo, segundo as estatísticas da Fifa é formada por: Claudio Bravo (Chile, 9,26), Vertonghen (Bélgica, 9,62), Thiago Silva (Brasil, 9,56), David Luiz (Brasil, 9,79) e Djourou (Suíça, 9,5); Lahm (Alemanha, 9,41), Perisic (Croácia, 9,53), James Rodríguez (Colômbia, 9,74) e Di Maria (Argentina, 9,43); Robben (Holanda, 9,66) e Benzema (França, 9,7).

Messi, da Argentina, um dos principais goleadores da Copa com quatro gols, está em 11º lugar, atrás de outro artilheiro com também quatro tentos, Thomas Müller, da Alemanha. Entretanto, assim como Neymar - outro com quatro, não tem espaço na seleção ideal do torneio, pelo menos por agora.

Entre os brasileiros, David Luiz é o único que está na seleção do torneio desde a primeira rodada. Ao final da primeira fase, Thiago Silva também aparecia no time ideal. Neymar, se quiser entrar na seleção, terá de superar Robben e Benzema. Outros brasileiros estão muito abaixo dos três: Oscar (9,12), Luiz Gustavo (9,10) e Marcelo (9,08), aparecem em 28º, 29º e 30º, respectivamente. Fred (8,99) é o 37º, Daniel Alves (8,49) é o 75º. Nenhum outro está entre os 100 melhores. Paulinho (7,66) é o 159º, e Fernandinho (6,71), o 272º. Julio César (6,46), herói contra o Chile, é o 303º do ranking.

Confira o ranking dos dez melhores: