Sport derrota AGAPE em jogo-treino e Eduardo Baptista aprova atuação da equipe

Aproveitando a parada para a Copa do Mundo, o Sport vem realizando jogos-treino ao logo da intertemporada visando o ritmo de jogo dos atletas para o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda em Chã Grande, o Leão empatou com o Porto-PE por 1 a 1 e atropelou a Faculdade IBGM por 9 a 1.

Na primeira partida na volta à capital pernambucana, os rubro-negros encararam a AGAPE e saíram vitoriosos mais uma vez: 2 a 1, com gols marcados pelos dois laterais, o direito Patric e o esquerdo Danilo, improvisado no meio-campo. Apesar do triunfo, o treinador Eduardo Baptista a atuação não fugiu do esperado, desprezando o resultado final.

"O jogo foi bom, deu para o pessoal se movimentar e nós fazermos nossas observações. Osjogadores ainda estão um pouquinho 'presos' fisicamente. Ainda falta alguma coisa, até pelo excesso de treinamento, que prende um pouco. Mas foi bom, o time criou jogadas que nós ensaiamos e o sistema de marcação funcionou bem", assegura o técnico.

Nos dois tempos, duas equipes consideradas titulares foram testadas. No primeiro, Baptista escalou: Magrão; Patric, Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Danilo e Zé Mário; Felipe Azevedo e Neto Baiano. Ainda na etapa inicial, o meia Zé Mário levou uma pancada e saiu para o lugar do também meio-campista Renan Oliveira, mas sem maiores preocupações de lesão.

Na segunda parte, várias modificações foram testadas. Poupando os zagueiros, decidiu testar Hyago e Yuri, formados no clube, assim como o ala-direito Cinho. Entraram ainda o ala-esquerdo Igor Fernandes, os meias-atacantes Ananias e Aílton, e os atacantes Érico Júnior e Leonardo.

No próximo sábado (5), às 8h30, tem mais uma movimentação no CT de Paratibe. O treinamento será diante do Jaguar, que se prepara para disputar a segunda divisão do campeonato estadual.