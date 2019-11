Brasil x Colômbia na Copa do Mundo 2014

Encerramos por aqui a transmissão! O Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1 e está nas semifinais da Copa do Mundo! O adversário será a Alemanha, na próxima terça-feira (08), no Mineirão, às 17h. Estamos vivos na Copa, que venha a Alemanha! Obrigado a todos que nos acompanharam!

18:58 James Rodríguez é consolado por David Luiz na saída de campo. O colombiano chora copiosamente, o zagueiro brasileiro é cortês.

FIM DE JOGO NO CASTELÃO! A SELEÇÃO BRASILEIRA ESTÁ NA SEMIFINAL DA COPA DO MUNDO!

49' PRA FORA! Ospiña vai pra área, mas a cobrança de falta cai na cabeça de Bacca e vai pra fora.

48' Hernanes comete falta em Zuñiga, no meio de campo.

47' Bacca sobe mais que a defesa e cabeceia pra fora. Boa chance colombiana.

46' Hernanes tenta o passe em pronfundidade para Ramires, mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.

45' Teremos cinco minutos de acréscimo.

44' Marcelo sofre falta de James Rodríguez no campo de defesa.

42' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Neymar. Entra: Henrique.

41' Oscar sofre falta no contra-ataque, mas quem cai sentindo dores na defesa é Neymar. O árbitro pede para que o atendimento médico entre em campo.

40' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Paulinho. Entra: Hernanes.

39' IMPEDIMENTO MARCADO! James Rodríguez lança para Armero na esquerda, mas o bandeira já assinalava impedimento.

38' Fernandinho afasta o perigo da grande área e sofre falta na lateral do campo.

37' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Hulk. Entra: Ramires.

36' QUE CHANCE! James Rodríguez cruza na área e Bacca desvia. A bola sai rente a trave de Julio César.

35' GOL DA COLÔMBIA! James Rodríguez desloca Julio César e bate com categoria, diminuindo para a Colômbia.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COLÔMBIA! JAMES RODRÍGUEZ DIMINUI PARA OS CAFETEROS

33' PÊNALTI PARA A COLÔMBIA! Julio César toca em Carlos Bacca no momento da finalização e comete pênalti. James Rodríguez vai para a cobrança.

33' PÊNALTI PARA A COLÔMBIA!

32' FOTO O momento em que David Luiz cobra a falta, no segundo gol brasileiro.

31' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai: Teófilo Gutierrez. Entra: Carlos Bacca.

30' VÍDEO O golaço da David Luiz, o segundo do Brasil na partida.

27' BATEU PRO GOL! Neymar recebe na entrada da grande área, tenta bater no ângulo de Ospiña e a bola sai tirando tinta da trave.

26' Sem opções, Marcelo dá um bicão para a linha lateral e levanta a torcida no Castelão!

23' GOLAÇO DO BRASIL! David Luiz, acerta uma cobrança de falta linda, no ângulo do goleiro Ospiña! GOLAÇO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOOO DO BRASIL! DAVID LUIZ AMPLIA!

22' CARTÃO AMARELO PARA JAMES RODRÍGUEZ! Por falta cometida em Hulk.

21' GOL DA COLÔMBIA, ANULADO! Após o bate-rebate na grande área, Yepes toca para o fundo das redes. Mas o bandeira já assinalava impedimento no lance.

20' Cartão amarelo para Thiago Silva é o segundo do jogador nesta Copa do Mundo, o que o suspende para a semifinal contra a Alemanha, caso o Brasil se classifique.

18' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO SILVA! Está fora da semifinal diante da Alemanha.

17' Neymar é parado com falta no campo de ataque. O árbitro não assinalou nenhum cartão amarelo na partida, que começa a ficar violenta.

14' AFASTA, THIAGO SILVA! Após primeiro corta em Gutierrez, a bola rebate e sobra para o zagueiro afasta o perigo.

13' Colômbia chega com Armero, que salva a saída pela linha de fundo e toca para James Rodríguez arrumar no peito para Gutierrez. A finalização é ruim e Julio César não tem trabalho.

12' Thiago Silva cai no gramado sentindo muitas dores e preocupa a comissão técnica brasileira.

10' Hulk vai no tranco durante dividida com Zuñiga, desmonta o colombiano e consegue tiro de meta à favor do do Brasil.

8' Marcelo arranca pela esquerda e cruza. Ospiña sai do gol, fica com a bola e é tocado. O árbitro marca falta e paralisa o lance.

7' Neymar cobra a falta para a grande área, mas Zapata corta para escanteio. O árbitro erra e assinala tiro de meta.

5' Fernandinho arranca do meio campo e é tocado por Guarín. Falta a favor do Brasil.

4' Hulk comete falta na entrada da grande área. O árbitro começa a assinalar faltas bobas e vai perdendo o controle do jogo.

1' Neymar faz uma brincadeira no centro de campo, se enrola com a bola e é desarmado.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO CASTELÃO! Brasil e Colômbia já em campo.

0' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai: Ibarbo. Entra: Ramos.

18:03 Jogadores retornam para o segundo tempo.

18:00 Estatísticas do primeiro tempo de Brasil e Colômbia.

Brasil ESTATÍSTICAS Colômbia 12 FINALIZAÇÕES 3 9 CHUTES NO GOL 1 59% POSSE DE BOLA 41% 13 FALTAS 12

17:56 FOTO Plano geral do Castelão, aonde Brasil e Colômbia se enfrentam.

17:55 Pela Copa do Mundo, mais cedo, Alemanha e França se enfrentaram no Maracanã. Com gol de Hummels, os germânicos venceram, garantiram vaga nas semifinais do Mundial e aguardam o vencedor de Brasil e Colômbia para conhecer seu adversário.

17:52 Primeiro tempo espetacular da Seleção Brasileira até o momento. Sem correr grandes riscos, os escrete canarinho vence por 1 a 0, gol marcado por Thiago Silva. Participação positiva de todos os atletas, marcando a saída de bola colombiana e aparecendo para o jogo. Saldo positivo.

17:50 FOTO O gol de Thiago Silva, que vai decretando o placar até o momento.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO CASTELÃO! O gol de Thiago Silva decreta a vitória brasileira neste primeiro tempo.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

43' PRA FORA! Neymar tenta a cobrança no canto do goleiro, mas a bola não decai e morre na linha de fundo.

42' FALTA PERIGOSA PARA O BRASIL! Neymar dribla Zuñiga e é derrubado na risca da grande área.

41' David Luiz corta mal da grande área, James Rodríguez fica com ela e tenta o passe para Ibarbo. Mas o atacante divide com Thiago Silva e cai sentindo dores.

39' FOTO A confusão no primeiro tempo, onde o árbitro foi obrigado a agir.

38' PRA FORA! Hulk recebe na esquerda, balança o corpo, tira Zuñiga e solta a bomba. Por cima da meta defendida por Ospiña.

36' Na cobrança em dois lances, Cuadrado rola para James Rodríguez. Mas Neymar e Hulk correm para a frente da cobrança e impede o tiro direto.

35' FALTA PERIGOSA! Na entrada da grande área, Fernandinho entra de pé alto em Cuadrado. O árbitro assinala jogo perigoso.

34' Neymar cobra escanteio para Fernandinho, que desvia de cabeça na frente do gol, mas ninguém aparece para completar para as redes.

33' FOTO O momento em que Thiago Silva toca para as redes. Brasil na frente.

31' Fernandinho faz uma linda jogada no meio campo e abre para Marcelo. O lateral toca para Paulinho, na entrada da grande área, que tenta o passe em elevação para Neymar. Mas a bola sai forte demais e morre em tiro de meta.

29' Cuadrado solta a bomba, na entrada da grande área. A bola explode em David Luiz e sobra pra Paulinho, que recomeça o jogo.

27' DEFENDE, OSPIÑA! Hulk recebe na grande área, corta Zapata e solta a bomba. Ospiña faz uma grande defesa, mas a bola periga na grande área. Fred faz a barreira e o árbitro marca falta.

26' PRA FORA! Hulk tenta o dribla pela esquerda, acha Marcelo em profundidade, que corta para o meio e tenta a finalização. Fred, na pequena área, tenta o desvio de cabeça, mas a bola sobe e sai.

24' CONFUSÃO! Yepes, novamente ele, se estranha com Paulinho. A confusão se forma e Armero tenta cobrar a falta rápido, mas erra o passe. Maicon intercepta e acha Oscar, partindo para o contra-ataque. Mas o camisa 11 erra o lançamento e a bola sai pela lateral.

21' ESPETACULAR, THIAGO SILVA! Contra-ataque colombiano puxado por James Rodríguez, deixando quatro atacantes contra três defensores brasileiros. Cuadrado recebe na direita e tenta o passe para Gutierrez, de frente para o gol. Mas Thiago Silva se agiganta para fazer o corte providencial.

20' Neymar tenta o passe de calcanhar para Hulk, mas Zuñiga intercepta. O lateral avança com uma meia lua em David Luiz, mas perde o tempo e Thiago Silva acompanha a bola, até sair pela linha de fundo.

19' DEFENDEU OSPIÑA! Após boa jogada, Hulk tabela com Neymar, sai em boa posição e solta a bomba. Ospiña espalma para a entrada da área, aonde Oscar estava posicionado para tentar o arremate, no cantinho. Ospiña cai novamente para fazer a defesa.

18' VÍDEO Assista ao gol de Thiago Silva, o primeiro da partida, à favor do Brasil.

16' BOA CHANCE! Na cobrança de escanteio, a bola sobra para Hulk, que corta Yepes e cruza para a pequena área. David Luiz, de carrinho, tenta o toque, mas Armero aparece primeiro para cortar.

15' Maicon tabela com Fred e é lançado na linha de fundo. O laterla não acompanha, mas pressiona e consegue o escanteio.

14' PRIMEIRA CONFUSÃO! Fernandinho chega atrasado no lance e acerta James Rodríguez, fora de jogo. Yepes toma as providência e parte para a discussão com o volante brasileiro. O árbitro separa a confusão.

13' Marcelo tenta o passe em profundidade para Neymar, mas Zuñiga faz o corte providencial e fica com ela.

10' NA REDE, PELO LADO DE FORA! Cuadrado pega a sobra na entrada da grande área, corta para o meio e chuta. Julio César não chega a bola morre na rede, pelo lado de fora.

9' Guarín cobra falta de longe, a bola sobe e passa longe do gol defendido por Julio César.

7' GOL DO BRASIL! Neymar cobra o escanteio, a bola desvia na grande área e sobra para Thiago Silva, de coxa, empurrar para as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! THIAGO SILVA ABRE O PLACAR!

6' Fernandinho fica com a bola no meio campo e lança em profundidade para Neymar. Zapata se enrola com o atacante e cede escanteio.

5' Maicon arranca, vai a linha de fundo e tenta o cruzamento. Ospiña toca para escanteio, mas o bandeira já havia assinalado que a bola cortou a linha de fundo.

4' Neymar cobra fraco a falta. A bola morre no canto direito do goleiro Ospiña.

3' Fred é cercado por dois colombianos e sofre falta de Sànchez. Na entrada da grande área.

2' O Brasil toma atitude e passa a marcar a saída de bola da Colômbia.

0' COMEÇA O JOGO NO CASTELÃO!

16:57 Hino nacional do Brasil é executado neste momento. Torcida acompanhando a capela nas arquibancadas.

16:56 Hino nacional da Colômbia sendo executado.

16:55 FOTO Atletas perfilados no campo do Castelão.

16:55 Fifa repassa uma mensagem de luta contra o racismo. Os capitães de Brasil e Colômbia, lêem o texto da entidade.

16:51 Cerimônia de entrada em campo da Fifa sendo executada, jogadores perfiladas e bandeiras em campo.

16:50 Jogadores já estão no corredor, preparados para entrar em campo.

16:45 FOTO Vestiário do Brasil para o confronto diante da Colômbia.

16:40 Jogadores da Seleção Brasileira retornam ao vestiário, para última corrente antes de entrar em campo de maneira oficial.

16:37 O atacante Neymar voltará a atuar com suas chuteiras douradas, diante da Colômbia. Nas partidas anteriores, o camisa 10 estava calçando chuteiras nas cores pretas e brancas.

16:30 O Brasil não perde para a Colômbia há 23 anos. Desde o último revés, foram 2 jogos disputados, com sete vitórias canarinhas e cinco empates. Porém, o dado preocupante é que quatro desses empates foram de maneira consecutiva.

16:27 O momento que a Seleção Brasileira subiu ao gramado do Castelão. (Foto: Cassius Leitão)

16:25 A partida de hoje pode marcar um feito histórico para Luiz Felipe Scolari. Caso triunfe diante da Colômbia, se tornará o treinador brasileiro com mais vitórias na história das Copas do Mundo, superando Zagallo, com 13. Felipão detém o mesmo número, nove com o Brasil e quatro com Portugal.

16:22 Jogadores da Seleção Brasileira vão ao gramado do Castelão. Primeiro contato com os torcedores e com o campo de jogo. Torcida vai ao delírio nas arquibancadas.

16:20 Pela Copa do Mundo, mais cedo, Alemanha e França se enfrentaram no Maracanã. Com gol de Hummels, os germânicos venceram, garantiram vaga nas semifinais do Mundial e aguardam o vencedor de Brasil e Colômbia para conhecer seu adversário.

16:17 FOTO Chegada de Neymar ao Castelão. (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

16:16 A exemplo dos atletas colombianos, que sobem neste momento ao campo do Castelão para o aquecimento. Arqueiros, jogadores e comissão técnica estão presentes.

16:15 Os goleiros Julio César, Jefferson e Victor já estão no gramado do Castelão para realizar o aquecimento e o reconhecimento de gramado. Em breve, os jogadores também comparecerão ao campo.

16:10 Na Colômbia, o técnico José Perkerman promove duas mudanças na equipe titular, diferente do que fez diante do Uruguai. Jackson Martínez cede lugar para Ibarbo, em prol de liberar Pablo Armero pela esquerda. No meio, Abel Aguilar vai para banco, dando espaço para Guarín, que tem entrado constatemente durante as partidas.

16:05 OUTRA CONFIRMAÇÃO! Com a suspensão de Luiz Gustavo, que recebeu o segundo cartão amarelo diante do Chile, a vaga no meio campo será ocupada por Paulinho, que foi titular durante a fase de grupos. Fernandinho foi recuado para a vaga de primeira volante, assim como joga no Manchester City, seu clube atual.

15:58 Testado por Felipão no segundo tempo dos treinos coletivos, Maicon ganha a vaga de Daniel Alves. A expectativa do treinador é de que o experiente lateral consiga conter os avanços de Pablo Armero, que foi solto da marcação pelo técnico José Perkerman após a entrada de Ibarbo no 11 inicial colombiano.

LEIA MAIS: Rumo à Copa - Maicon

15:55 Já José Pekerman escala a Colômbia para as quartas de final com: Ospina; Zuñiga, Zapata, Yepes, Armero; Guarín, Carlos Sanchez, Cuadrado, James Rodríguez; Ibarbo, Teófilo Gutierrez.

15:53 Com isso, a escalação oficial e confirmada da Seleção Brasileira diante da Colômbia será: Julio César; Maicon, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Fernandinho, Paulinho, Oscar; Hulk, Neymar, Fred.

15:52 É OFICIAL! O lateral-direito do Brasil diante da Colômbia será Maicon, que ganhou a posição de Daniel Alves.

15:51 Segundo o twitter oficial da Fifa, Maicon ganhou a vaga de Daniel Alves e será o titular diante da Colômbia. Resta confirmação oficial por parte da comissão técnica brasileira.

15:50 Carlos Alberto Parreira: "Não vamos perder pelo lado emocional. Pelo contrário, a motivação é muito grande. O primeiro mata-mata teve de tudo: sofrimento, prorrogação, pênaltis, então eles já passaram por muita coisa. A Colômbia é melhor tecnicamente do que o Chile. A tendência é que o jogo flua mais nesta partida".

15:45 Portões do Castelão já estão abertos. Torcedores já ocupam seus lugares nas arquibancadas e começam a lotar o estádio.

15:42 FOTO Chegada da delegação brasileira ao estádio Castelão. (Foto: Thalles Soares)

15:41 Ônibus das seleções brasileira e colombiana já chegaram ao Castelão. Colombianos já estão no vestiário, enquanto os brasileiros descem neste momento para suas dependências.

15:40 Reformado para a Copa do Mundo de 2014, o estádio Castelão será palco para o confronto entre Brasil e Colômbia. Com capacidade para mais de 65 mil torcedores, Forteleza sediará o quinto confronto canarinho neste Mundial. (Foto: Divulgação)

15:35 O espanhol Carlos Velasco será o árbitro do confronto entre Brasil e Chile. Será o terceiro jogo dele no torneio, depois de Uruguai 2 x 1 Inglaterra e Bósnia 3 x 1 Irã, pela fase de grupos. O europeu é conhecido dos brasileiros por ter apitado a semifinal do último Mundial de Clubes, entre Atlético-MG e Raja Casablanca. Seus auxiliares são Alonso Fernandez e Yuste Jimenez, compatriotas.

15:30 Disputada as oitavas de final, a Fifa atualizou o ranking de performance dos jogadores que disputam a Copa do Mundo e o primeiro colocado é o zagueiro da Seleção Brasileira, David Luiz. O camisa 4 é o melhor jogador do Mundial com média de 9,79, superando jogadores como James Rodriguez, Benzema, Robben, Neymar e Messi.

15:25 O treinador José Pekerman já começa a esboçar quais serão os onze jogadores que irão começar a partida das quartas de final contra o Brasil. Pekerman se mostrou satisfeito com o time que enfrentou o Uruguai e, deve manter a mesma equipe. Nos treinos realizados no CT do São Paulo, Pekerman usou a mesma formação da vitória de 2 a 0 nas oitavas: Ospina; Zuñiga, Zapata, Yepes, Armero; Carlos Sànchez, Abel Aguilar, Cuadrado, James Rodríguez; Teófilo Gutierrez, Jackson Martínez.

15:20 FIQUE DE OLHO: Julio César, goleiro do Brasil. Herói diante do Chile, Julio César chega às quartas de final da Copa do Mundo com a alma lavada. Perdoado por boa parte dos torcedores pelhas falhas diante da Holanda, no Mundial de 2010, o arqueiro é a esperança defensiva para um bom resultado diante dos colombianos, e a oportunidade de poder conquista uma vagas nas semifinais. (Foto: Getty Images)

15:15 FIQUE DE OLHO: David Ospina, goleiro da Colômbia. Revelação colombiana, o arqueiro David Ospina vem sendo o destaque defensivo dos cafeteros. Com boas defesas, foi fundamental no confronto diante do Uruguai, pelas oitavas de final, e é a esperança de toda uma nação para segurar os golpes do ataque brasileiro. (Foto: Getty Images)

15:10 Em entrevista, o zagueiro Thiago Silva se defendeu das críticas relacionadas ao emocional da Seleção, disse que a equipe está bem psicologicamente, além de estar muito motivada para o duelo contra a Colômbia: “Eu não tenho nada engasgado. Esses comentários são naturais e não vão agregar em nada para mim. Em termos psicológicos acho que a gente está bem. Quando a gente se entrega aquilo que ama fazer é assim. A minha descarga foi pela situação, se perde ali volta para casa. Eu me entrego de corpo e alma. Se a gente faz a coisa com gosto, não tem como não se emocionar. Nosso time está muito motivado para o duelo contra a Colômbia”

15:05 Thiago Silva classificou como normal a maneira como ele ficou emocionado. O zagueiro ainda falou que é uma pessoa muito emotiva e garantiu que isso não atrapalha seu futebol dentro de campo e, na verdade, ajuda: “Em nenhum momento o Felipão contestou minha atitude. As pessoas não me conhecem, então não tenho que ligar para o que elas falam. Tenho um caráter dessa maneira, sou um caro emotivo, e acho que é a coisa mais natural do ser humano. Isso não me atrapalha dentro de campo. Pelo contrário, me ajuda. Estão falando bobagem, dizendo que pode atrapalhar, mas, sinceramente, não acredito nisso”

15:00 O capitão da Seleção Brasileira, também, comentou sobre a Colômbia. Thiago Silva elogiou a equipe colombiana e, segundo o zagueiro, a forma como a jogam deixa espaços e, com isso, o jogo fica bem aberto: “Pra mim, é bom enfrentar equipes que vem para cima. Tecnicamente, a Colômbia é diferenciada. Por essas qualidades que eles têm, isso ajuda. Fica um jogo aberto. E nós, zagueiros, temos de colocar a cabeça no momento que estamos sendo dominados para não tomar o gol, porque depois de três minutos estaremos lá na frente"

14:55 Para o lateral-direito Camilo Zúñiga, os Cafeteros já chegaram para disputar a Copa do Mundo com o intuito de fazer história em terras brasileiras: “Estou feliz pelo desempenho apresentado até aqui. Desde o início da Copa queríamos fazer história”

14:50 Zúñiga avisa que não será um jogo fácil e afirma que os colombianos estão preparados para enfrentar o Brasil: “Em um Mundial todos os jogos são difíceis, e contra eles [o Brasil] não será diferente. Estamos motivados, pois é mata-mata. Sonhar não custa nada, e é para isso que estamos treinando”

14:45 Revelando pelo Atlético Nacional, da Colômbia, em 2005, Zúñiga se transferiu em 2008 para o Siena, da Itália. Após desempenhar um bom futebol no time de Florença, acabou adquirido pelo Napoli, onde atua até hoje. Segundo o próprio jogador, sua mudança para a Itália foi fundamental para ajudá-lo em seu aperfeiçoamento na parte defensiva: “A mudança para a Itália me ajudou muito, sobretudo para melhorar minha parte defensiva, que é primordial para eu que sou um lateral. Há muitos anos eu venho jogando de lateral, e eu estou mais habituado com a lateral-esquerda do que com a lateral-direita”

14:40 Com apenas 22 anos, Neymar é o encarregado de levar o Brasil ao hexacampeonato. Porém, apesar da pouca idade e grande responsabilidade, o atacante garante não se sentir sobrecarregado na Seleção: "Eu não me sinto sobrecarregado. Meus companheiros me ajudam bastante, roubam a bola, dão passes, fazem gols. É uma Seleção Brasileira e, sendo assim, não tem um cara só que precisa decidir tudo. No seu trabalho, todos têm responsabilidades. Um fotógrafo precisa tirar uma boa foto, um câmera gravar bem e eu de jogar futebol. É uma responsabilidade gostosa que eu assimilo e gosto, sempre com alegria e ousadia, e de vencer. Meu objetivo é ajudar e fazer de tudo para o Brasil ser campeão”

14:35 Para Neymar, a superação no jogo contra o Chile, em que a Seleção Brasileira venceu nos pênaltis, ajudou para aumentar a confiança do grupo nesta Copa do Mundo. De acordo com o atleta, cada jogador superou dor, cansaço correndo até o fim do jogo. Além disso, Neymar garantiu que estar recuperado após levar algumas pancadas no último jogo: “Nosso pensamento sempre foi vencer. Depois de uma vitória, a confiança aumenta. Sabíamos que era um duelo muito difícil, cada um superou sua dor, seu cansaço, correu até o fim. Com isso, nossa confiança aumentou. Com relação as dores, eu estou bem e recuperado”

14:30 Por fim, Neymar falou sobre a seleção da Colômbia. O atacante brasileiro elogiou o time colombiano dizendo que é uma grande equipe e, além disso, falou sobre James Rodríguez, considerado por muitos como o melhor jogador da Copa do Mundo 2014. Neymar deu os parabéns ao jogador, mas disse que espera que o ciclo dele acabe agora e a Seleção Brasileira passe para as semifinais. “É uma grande equipe, tem mostrado um poderio muito forte. Numa Copa do Mundo não há escolha. Tem de vencer todos os adversários, e a Colômbia é uma grande equipe, está jogando muito bem. O James Rodríguez é um excelente jogador, um craque, apesar da pouca idade. Temos 22 anos, mas ele está de parabéns. Espero que o ciclo dele acabe agora e a seleção brasileira continue, com todo respeito, é claro”

14:25 Talento. Foi com isso que a Colômbia conseguiu a classificação às quartas de final Copa do Mundo 2014. A vitória veio contra o Uruguai. James Rodríguez foi o responsável pelos dois gols, sendo o primeiro uma pintura, no segundo duelo sul-americano desta fase e garantiu pela primeira vez na história participação dos colombianos às quartas da competição.

14:20 Abrindo as oitavas de final, Brasil e Chile se enfrentaram no Mineirão com um tabu a favor dos anfitriões. Diante de quase 58 mil apaixonados, a seleção canarinha e a Roja empataram com gols de David Luiz e Alexis Sánchez e, após igualdade mantida na prorrogação, decidiram o classificado às quartas nos pênaltis. Tendo Julio César como herói, os canarinhos derrotaram os chilenos por 3 a 2 nas penalidades e avançaram.

Brasil: os comandantes que levaram a Seleção ao pentacampeonato

14:15 Na última vez que se enfrentarão, Brasil e Colômbia empataram por 1 a 1, em amistoso internacional disputado nos Estados Unidos. No placar, Juan Cuadrado marcou para os cafeteros, enquanto Neymar anotou à favor dos canarinhos.

14:10 Esta será a 25ª vez que Brasil e Colômbia se enfrentarão em partidas oficiais. No placar geral, temos quinza vitórias brasileiras contra oito empates e apenas dois triunfos colombianos. Entretanto, esta será a primeira vez que as seleções se enfrentarão em uma Copa do Mundo.

Colômbia: sem Falcao, colombianos tentam apagar fantasma de 94

14:05 A Colômbia é a sensação desta edição de Copa do Mundo, e conquistou 100% de aproveitamento no Grupo C, onde também continha Grécia, Costa do Marfim e Japão.

14:00 Anfitrião e no Grupo A da Copa do Mundo, o Brasil avançou como líder, após conquistar sete pontos nas três partidas que disputou. Junto aos canarinhos, o chaveamento também contou com México, Croácia e Camarões.

13:55 Já a Colômbia, que faz a sua melhor campanha na história das Copas do Mundo, segue firme em busca do seu primeiro título mundial. Este é a quinta vez que os cafeteros participam da competição, e sua melhor trajetória foi em 1990, onde forma eliminados nas oitavas de final.

13:50 O Brasil segue sua busca pelo hexacampeonato mundial. Maior vencedor da história do torneio, o pentacampeão teve a honra de levantar a taça mais desejada do futebol nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A Seleção Brasileira de Futebol também conta com os vice-campeonatos de 1950 e 1998, além do terceiro lugar em 1938 e 1978.

13:40 Eleito em 2007 como país-sede para a realização do Mundial, esta será a segunda vez que o Brasil será o anfitrião de uma Copa do Mundo. As memórias de 1950, ano da primeira edição em terras tupiniquins, não são das melhores. O vice-campeonato diante do Uruguai, após ser derrotado por 2 a 1 na decisão, ainda é tido como uma das maiores decepções do futebol. O famoso 'Maracanazzo'.

13:35 Estamos na Copa do Mundo! O estádio Castelão será o palco das quartas de final, que receberá o Brasil, anfitrião da competição, para o confronto contra a Colômbia, às 17h. Este será o quinto, dos setes passos canarinhos, em busca do hexacampeonato.

13:30 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Colômbia , pelas quartas de final Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 17h, no estádio Castelão, em Fortaleza. Fique conosco!