Com multidão do lado de fora do estádio, Seleção faz treino fechado e encerra preparação

A Seleção Brasileira encerrou, na tarde desta quinta-feira (3), a preparação para o duelo decisivo contra a Colômbia, nesta sexta-feira (4). O treinamento, realizado no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, começou com um certo atraso. Marcado inicialmente para as 16h15, a movimentação demorou cerca de 40 minutos para começar por conta do técnico Luiz Felipe Scolari e do capitão Thiago Silva, que estavam na Arena Castelão, concedendo entrevista coletiva.

O treinamento foi aberto para imprensa por, apenas, 20 minutos. Isto vem acontecendo em, praticamente, todas as movimentações da Seleção Brasileira um dia antes dos jogos. Apesar disso, do lado de fora do estádio muitos torcedores compareceram ao local para tentar entrar, mas não conseguiram obter sucesso.

Na movimentação, não foi possível ver nada, com relação a provável escalação para o jogo, pois os jogadores ficaram realizando um trabalho em uma roda de bobinho, no centro do gramado. Alguns torcedores tentaram acompanhar o treino escalando um alambrado de um ginásio que fica ao lado, mas os seguranças e alguns voluntários conseguiram controlar a situação.

Apesar de fechar o treinamento, Felipão não deve fazer grandes modificações na equipe que começa jogando. A única novidade no time, provavelmente, será a entrada de Paulinho na vaga de Luiz Gustavo, suspenso pelo segundo cartão amarelo. A Seleção Brasileira deverá enfrentar a Colômbia com a seguinte formação: Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernandinho, Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

A partida, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo 2014, acontecerá, às 17h, desta sexta-feira (4), na Arena Castelão. O vencedor garantirá uma vaga nas semifinais do Mundial e enfrentará o ganhador do duelo entre Alemanha e França, que ocorrerá, também, nesta sexta-feira (4), às 13h, no Maracanã.