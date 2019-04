Protagonista de lance que tirou Neymar da Copa, Zúñiga se defende: "Jogada normal"

Com uma lesão na terceira vértebra lombar, Neymar está fora da Copa do Mundo. A jogada chave aconteceu no segundo tempo do confronto diante da Colômbia, pelas quartas de final do Mundial, quando o lateral-direito Zúñiga acertou uma joelhada nas costas do camisa 10. Em entrevista, o camisa 18 colombiano defende-se da suposta violência no lance, afirmou que a jogada foi normal e não teve intenção de contundir o craque canarinho.

LEIA MAIS: Com fratura na vértebra, Neymar está fora da Copa do Mundo

"Uma jogada normal, nunca tive a intenção de fazer mal ao jogador. Quando estou em campo, faço de tudo para defender meu país, é a camisa que eu visto, mas sem a intenção de lesionar qualquer jogador. Era uma partida em que ambos queriam ganhar, e estava tudo um pouco quente, todos entrando forte, mas eles também estavam fazendo o mesmo. Isso é normal. Não fui para a jogada esperando que ele fraturasse a coluna, estava defendo minha camisa, meu país. É uma coisa muito triste para um jogador, mas espero que, com a ajuda de Deus, não seja nada mais grave e que ele melhore, pois todos sabem que é um grande talento para o Brasil", disse Zúñiga.

Neymar deixou o gramado do Castelão aos prantos, reclamando de fortes dores e carregado pela maca. Após exames, foi constatada a lesão e o atleta foi prontamente cortado do Mundial. Sem o camisa 10, Felipão terá de quebrar a cabeça para encontrar um substituto, podendo promover a entrada de Willian, ou mudando o esquema para o 3-5-2.

Classificado para as semifinais, após derrotar a Colômbia por 2 a 1, o Brasil enfrentará a Alemanha na próxima terça-feira (08), às 17h, no Mineirão. Outro desfalque será o do zagueiro Thiago Silva, que recebeu o segundo cartão amarelo e não poderá atuar.