Botafogo empresta três jogadores antes do retorno do Campeonato Brasileiro

O Botafogo confirmou, neste final de semana, o empréstimo do atacante Sassá e do zagueiro Mario Risso ao Náutico. . Ambos estão envolvidos na negociação que também trará por empréstimo o atacante Rogério, do clube pernambucano, ao Botafogo.

O gerente de futebol do Timbu confirmou a chegada de Sassá já nessa semana. "Se der tudo certo com os exames médicos e ele assinar o contrato, ele já treina nesta semana com todo o grupo. Esperamos que isso aconteça" - disse o gerente de futebol do Náutico, Carlos Kila.

O zagueiro paraguaio Mario Risso tem chegada prevista para a próxima semana, ele chegou ao Botafogo no começo do ano e não foi aproveitado durante o comando de Eduardo Hungaro. Com Vagner Mancini ele foi reintegrado ao elenco principal, mas também não atuou.

Carlos Kila disse que o jogador também está envolvido no negócio, mas ainda está sendo resolvido um problema com a documentação. “Ele está chegando, mas ainda falta resolver alguns problemas de documentação. Mas deve chegar na terça-feira”, completou o gerente de futebol.

Outro jogador das categorias de base que deixará o Botafogo por uma temporada será Octávio, bastante aproveitado por Oswaldo de Oliveira no ano passado, o meio-campo não foi utilizado durante 2014, onde esteve emprestado ao ABC.

A Fiorentina confirmou em seu site oficial o acerto com o jogador pelo empréstimo de um ano, sem os valores da negociação revelados. Octávio havia retornado ao Botafogo após a parada para Copa.