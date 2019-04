Náutico joga bem e vence Íbis no segundo jogo-treino da intertemporada

Em busca de uma melhor preparação visando o reinicio do Campeonato Brasileiro da Série B, no próximo dia 15, diante do Sampaio Corrêa, o Náutico enfrentou em um jogo-treino o time do Íbis, no último sábado (05), no CT Wilson Campos e venceu a partida por 3 a 0. Os gols do jogo foram marcados pelo atacante Tadeu e pelos volantes, Elicarlos (de pênalti) e Paulinho. Este é o segundo amistoso do elenco alvirrubro na intertemporada, pois no último domingo (29), já haviam vencido a equipe da Faculdade IBGM por 4x2.

O primeiro gol da movimentação, ocorreu aos 25 minutos do primeiro, marcado pelo atacante Tadeu. Que já soma três gols neste período de intertemporada. Além do gol marcado dianto do Íbis, o jogador balançou as redes duas vezes no último amistodo diante do IBGM. Após o pênalti sofrido pelo meia Leleu aos 11 minutos do segundo tempo, o experiênte volante Elicarlos ampliou a vantagem alvirrubra. No final do jogo, após bela jogada na entrada da área, aos 46 minutos do segundo tempo, o volante Paulinho decretou o 3x0.

O time que começou o jogo-treino manteve a mesma base do amistoso diante da IBGM: Alessandro, Rafael Cruz, Edvânio, William Alves, Roberto, Elicarlos, Gilmak, Paulinho, Vinícius, Leleu e Tadeu. Durante a movimentação, o técnico Sidney Moraes, fez cinco substituições, com as entradas de Flávio, Raí, Neílson, Gustavo Henrique e Crislan nos lugares de Edvânio, Vinícius, Leleu, Roberto e Tadeu, respectivamente.