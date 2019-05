Segundo rádio, Lucas Pratto é o novo reforço do Palmeiras

Nesta sexta-feira (11), a rádio Bradesco FM anunciou que o Palmeiras teria fechado a contratação do atacante argentino Lucas Pratto, que estava jogando pelo Vélez Sarsfield, da Argentina. Segundo as informações, o valor de compra do jogador foi de US$ 5,5 milhões, aproximadamente R$ 13 milhões, com um contrato de três anos de duração. A diretoria alviverde, entretanto, não se manifestou sobre o acerto.

Desde o último amistoso do Vélez contra os uruguaios do Defensor na quarta-feira (9), a imprensa argentina divulgou que aquele poderia ter sido o jogo de despedida de Pratto com a camisa do clube de Liniers. Os diários esportivos afirmaram que a equipe de Palestra Itália preparava uma importante e definitiva proposta para ficar com o atleta.

Se a contratação for confirmada, o argentino será o sétimo atleta estrangeiro no elenco alviverde que ainda conta com o chieno Valdivia, o paraguaio Mendieta, os uruguaios Victorino e Eguren, e os argentinos Tobio e Mouche. Justamente por isso, muito se especula a saída de alguns jogadores não-brasileiros do elenco, tendo em vista o limite de cinco jogadores por jogo, estabelecido pela CBF para participar de competições organizadas pela confederação.

Esse também pode ser um dos motivos da desistência em contratar o colombiano Carlos Carbonero, ex-River Plate. Além disso, com as propostas de equipes europeias, o Verdão se tornou pessimista para realizar a contratação. Embora nenhum posicionamento oficial tenha sido divulgado, a imprensa esportiva brasileira noticiou que os dirigentes palmeirenses já até avisaram os empresários que ajudariam na compra do atleta, sobre a desistência.

Outro nome especulado é o do atacante Facundo Ferreyra, que atua no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador de 23 anos também está na lista de indicados pelo técnico Ricardo Gareca e seu nome ganhou força entre os dirigentes palmeirenses porque seu clube atual o colou em uma lista de empréstimos. Negociando dessa forma, os alviverdes economizariam dinheiro em uma possível compra do atleta.

O Palmeiras segue em busca de reforços para a sequência da temporada e promete novidade nos próximos dias. Até o momento, a equipe contratou apenas o zagueiro Fernando Tobio e o atacante Pablo Mouche, ambos argentinos. A equipe alviverde volta a campo quinta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, às 19:30.