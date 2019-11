Jogo Brasil e Holanda na Copa do Mundo Brasil 2014

19:00 Fim de Copa do Mundo. O Brasil decepciona novamente e encerra a competição no quarto lugar, enquanto a Holanda termina na terceira posição e de forma invicta. Neste domingo (13), tem a grande final entre Alemanha e Argentina, que você confere aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela audiência e até a próxima!

50' FIM DE JOGO! TERMINA A COPA DO MUNDO PARA BRASIL E HOLANDA!

48' Robben faz outra grande jogada na área brasileira, cruza, mas Van Persie não consegue o domínio.

47' Entrou o goleiro Vorm. Van Gaal coloca o único jogador da Holanda que ainda não havia entrado em campo nesta Copa.

45' GOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA!! Wijnaldum recebe cruzamento da direita e, com muito espaço, finaliza de primeira para fechar o caixão no Mané Garrincha.

43' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: Clasie; ENTRA: Veltman

43' JOGO PARADO! Clasie recebe atendimento médico no gramado.

42' O Brasil toca, mas não oferece qualquer perigo aos holandeses neste final de jogo.

41' DECPEÇÃO! A torcida brasileira começa a gritar olé nos toques da Holanda.

40' Julio César disputa com Kuyt pelo alto, mas o atacante holandês ganha a disputa e manda para fora.

39' Robben recebe bola cruzada, mas Maicon aparece para afastar.

38' Hulk cobra falta para a área, mas só a defesa holandesa aparece para cabecear e afastar qualquer perigo.

37' Robben vai atrás de Julio César em recuo de Thiago Silva e quase chega na bola.

36' OPA, SEU JUIZ?! Bola levantada para Robben, que cai pedindo pênalti depois de ser aparentemente empurrado por Thiago Silva. O juiz manda seguir!

34' Robben mais uma vez passa pela defesa brasileira com velocidade e cruza rasteiro. A defesa brasileira chega bem e faz o corte por baixo.

33' Oscar cruza da entrada da área, mas não encontra ninguém.

32' O Brasil tem mais finalizações (9 x 6), domina a posse de bola (58% x 42%), mas pouco cria boas chances.

30' Oscar limpa a marcação pelo meio, entrega para Jô, que acha Hulk na entrada da área. O camisa 7 solta a bomba, mas isola a bola, sem qualquer perigo.

29' Robben faz fila na defesa holandesa e só é desarmado por Fernandinho na área.

28' Willian cruza para o meio da área, e Hernanes não chega na bola.

27' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Ramires; ENTRA: Hulk

26' Não vale mais nada. Van Persie recebe na área com total liberdade, mas a arbitragem marca impedimento, de maneira correta, do holandês.

25' Hulk vem aí na seleção brasileira.

24' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: Blind; ENTRA: Janmaat

23' Blind fica sentindo após receber uma joelhada de Oscar no lance e deixa o gramado de maca.

22' CARTÃO AMARELO PARA OSCAR!

20' Torcida volta a se manifestar nas arquibancadas e pede raça ao time brasileiro.

19' OLHA A RECLAMAÇÃO!! Maicon desce pela direita e cruza, a bola bate no braço de defensor holandês!! Brasileiros reclamam pedindo a penalidade, mas o árbitro manda o jogo seguir!

18' Robben disputa a bola com Fernandinho e acaba cometendo falta de ataque.

17' David Luiz cobra falta da mesma distância do gol contra a Colômbia, mas manda nas mãos de Cillessen, sem perigo algum.

16' O Brasil tem mais posse de bola: 58% contra 42% da Holanda.

15' Hernanes vai até a linha de fundo e cruza para o meio. A defesa corta antes que a bola chegue a Jô.

13' UUUH!! Após longa troca de bolas, Ramires recebe de Oscar e leva para a entrada da área para chutar com firmeza. A finalização sai rasteira e passa à direita da meta holandesa, com bastante perigo.

11' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Paulinho; ENTRA: Hernanes

8' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDINHO!

7' O Brasil segue tocando e continua encontrando dificuldades para furar a defesa holandesa.

5' Robben perde para Fernandinho, e Paulinho leva o contra-ataque até ser bloqueado pela defesa holandesa na entrada da área.

4' QUASE! Robben ganha na corrida de Fernandinho e Maicon, invade a área e só é bloqueado por Thiago Silva na hora da finalização, assustando bastante.

3' Ramires tenta levar pelo campo de ataque, mas adianta demais e só consegue o escanteio.

2' Julio César é pressionado na saída pelo ataque holandês, mas consegue sair sem maiores problemas.

2' Fernandinho tenta lançar Jô no ataque, mas a defesa holandesa faz o corte por baixo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Luiz Gustavo; ENTRA: Fernandinho

17:55 Números do primeiro tempo: Finalizações: Brasil 6 x 4 Holanda; Chutes a gol: Brasil 4 x 3 Holanda; Posse de bola: Brasil 59% x 41% Holanda; Cruzamentos: Brasil 9 x 6 Holanda

47' FINAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

45' Teremos mais dois minutos de acréscimos.

44' Oscar cobra a falta na barreira. Maxwell fica com a sobra e manda uma bomba sobre a meta holandesa.

43' A falta é da entrada da área. Ramires, mancando, deixa o gramado.

42' FALTA DURA! Ramires avança pela intermediária e é derrubado de forma mais dura por Vlaar.

40' JÚLIO CÉSAR! Van Persie recebe pelo lado esquerdo do ataque holandês e dispara o chute. Julio César cai e defende firme!

38' Kuyt recebe atendimento no gramado, e os jogadores param para beber uma água.

37' QUAAASE!! Oscar cruza fechado, Luiz Gustavo desvia, e a bola passa em frente a David Luiz e Paulinho, que não alcançam na pequena área. Por muito pouco, a Seleção não marca.

35' CARTÃO AMARELO PARA DE GUZMÁN!

34' Maicon segura bem a bola no ataque e entrega para Jô, que cruza direto para fora. O Brasil tenta pressionar.

33' Oscar levanta na área e, no meio da confusão, a zaga holandesa manda para escanteio.

32' Maicon responde do outro lado, avança e é derrubado na entrada da grande área. Vem aí nova bola levantada na área holandesa.

31' Van Persie recebe na entrada da área e cruza direto nas mãos de Julio César.

30' MUITA FESTA! Mesmo com a derrota, torcida faz ola nas arquibancadas do Mané Garrincha.

29' UUUHH!! Robben encontra De Guzmán pelo meio. Com alguma liberdade, o meia holandês domina na meia-lua e finaliza, com perigo, sobre a meta de Julio César.

28' Oscar mesmo cobra a falta, mas o ataque brasileiro manda para fora.

27' Oscar avança pela direita e vai ao chão. O juiz dá falta. Vem aí bola na área da Holanda.

26' O Brasil toca a bola no campo de defesa, mas, bem marcado, pouco consegue ameaçar o time holandês.

24' Kuyt recebe de Wijnaldum, avança livre pela direita, mas pega muito mal na bola no momento do cruzamento. Tiro de meta para o Brasil.

23' QUE ISSO?! Zagueirão De Vrij vai ao ataque pelo lado direito, faz fila e cruza. Thiago Silva afasta o perigo

23' DOMÍNIO LARANJA! Holanda tem 55% de posse de bola contra 45% do Brasil.

22' O Brasil tem a posse de bola, toca no meio de campo, mas tem muitas dificuldades para entrar com a bola na defesa holandesa.

21' Oscar é lançado por Willian na área, mas domina mal, e a defesa holandesa afasta.

20' UUH!! Oscar vai levando pelo meio, tira os zagueiros da jogada e finaliza rasteiro da entrada da área. Cillessen se joga no canto para fazer a defesa.

19' David Luiz avança, vai ao ataque, mas erra o passe.

18' Mesmo com um volante a mais em seu meio de campo, a Seleção Brasileira continua deixando espaços e repete as falhas das partidas anteriores da Copa do Mundo

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA!! Blind! Robben avança pela meia direita, vê De Guzman livre e rola. O meia avança pela direita e cruza. Julio César sai mal, David Luiz tira, mas a bola cai nos pés de Blind, que chuta alto no canto esquerdo do gol!!

14' Oscar é lançado pela esquerda, mas ajeita a bola com a mão e o árbitro marca falta

12' Ramires levanta na área para Jô, mas a defesa holandesa corta. A aposta é nas bolas pelo alto.

11' Apesar da derrota parcial, a torcida brasileira vaia o toque de bola da Holanda no Mané Garrincha.

10' Jô recebe cruzamento da esquerda de Maxwell, mas não chega na bola. O Brasil tenta chegar na bola pelo alto.

8' A Holanda toca a bola com paciência no campo de defesa. Jô tenta pressionar a saída.

7' ASSIM NÃO, DAVID! David Luiz fura no meio de campo, mas em seguida Luiz Gustavo corrige o erro do zagueiro e rouba a bola do ataque holandês.

6' Robben lança no meio da defesa brasileiro, mas De Guzmán não alcança, e Julio César fica com a bola.

5' Ramires recebe cruzamento na área, mas não alcança. A Holanda sai com a bola.

3' ERA PRA EXPULSÃO? Thiago Silva agarrou Robben fora da área no lance do pênalti. Ao mesmo tempo, zagueiro era o último homem e poderia ter sido expulso.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA!! Van Persie! O camisa 9 bate no canto e abre o placar para a Laranja Mecânica!!

1' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO SILVA!

1' Pênalti para a Holanda!! Robben é derrubado por Thiago Silva na entrada da área.

0' COMEÇA O JOGO!!

16:54 Agora, o hino nacional brasileiro.

16:53 Em execução, o hino nacional da Holanda.

16:50 Sneijder fora! Mudança de última hora! Após sentir a coxa, meia dará lugar a De Guzman na seleção holandesa.

16:45 Dúvida de última hora! Sneijder leva a mão à coxa após dar um chute no aquecimento e deixa o gramado rumo ao vestiário.

16:30 FOTO: Neymar chegando junto com a Seleção. Entretanto, está fora do jogo. (Foto: Alex Livesey/Fifa/Getty Images)

16:29 FOTO: Detalhe do vestiário da Holanda (Foto: Alex Livesey/Fifa/Getty Images)

16:27 FOTO: Detalhe do vestiário do Brasil (Foto: Alex Livesey/Fifa/Getty Images)

16:25 FOTO: Veja a distribuição tática dos jogadores de Brasil e Holanda, que começa em instantes.

16:22 HOLANDA CONFIRMADA! Cillessen; Kuyt, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Blind; Clasie, Wijnaldum e Sneijder; Robben e Van Persie.

16:20 BRASIL CONFIRMADO! Julio César; Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Maxwell; Luiz Gustavo e Paulinho; Ramires, Oscar e Willian; Jô.

15:00 Apita Brasil e Holanda Djamel Haimoudi. O árbitro apitou três partidas nesta Copa do Mundo e será o primeiro juiz do continente a estar presente numa decisão de terceiro lugar de um Mundial. Ele será auxiliado por Redouane Achik e Abdelhak Etchiali.

14:56 O estádio Mané Garrincha é o palco do confronto de logo mais entre Brasil e Holanda. O estádio tem capacidade para 69 mil torcedores e promete receber um excelente público.

14:53 Já Luiz Felipe Scolari, fará mudanças no time. Paulinho, Ramires, Willian e Jô deverão ser as novidades para a partida contra a Holanda. Henrique também treinou entre os titulares, mas apenas porque Thiago Silva, que retorna após suspensão, fez um trabalho físico à parte.Os atletas trabalharam no campo mais próximo dos torcedores. A equipe escalada por Felipão foi a seguinte: Julio César, Maicon, Henrique, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Ramires; Oscar, Willian e Jô. Se a formação for confirmada para o jogo contra a Holanda, Fernandinho, Hulk, Bernard e Fred, titulares contra a Alemanha, vão para o banco de reservas.

14:52 O técnico da Holanda Louis van Gaal não deu nenhuma pista de quem deve mandar a campo neste sábado (12) contra o Brasil. Assim como na quinta-feira (10), em São Paulo, o comandante utilizou boa parte dos 45 minutos no Mané Garrincha para um treino com o preparador físico. Aquecimento, piques e corridas em grupo. Depois teve espaço para duas rodinhas com troca de passes. Foi só. Enquanto os atletas treinavam sempre ao lado do assistente e ex-jogador Patrick Kluivert, que faz questão de participar das atividades, o volante De Jong fazia trabalho à parte na lateral do campo.

14:50 A goleada para a Alemanha na semifinal Copa do Mundo vai abalar o preço da atual seleção brasileira, com exceção de Neymar. Já Fred, Julio César, Dante, Maicon e Daniel Alves estão entre os mais desvalorizados do elenco, enquanto Hulk foi o que mais perdeu valor de mercado. Os 23 jogadores convocados estão agora avaliados em € 449,8 milhões (R$ 1,36 bilhão), valendo € 20,4 milhões (R$ 61,6 milhões) a menos do que no início da Copa do Mundo (uma queda de 4,3%). É o que garante um estudo realizado pela Pluri Consultoria.

14:46 FIQUE DE OLHO: Wesley Sneijder, meia da Holanda. Um jogador conhecido no futebol mundial, Sneijder vem fazendo boas apresentações pela seleção. Após fazer gol contra o México, o jogador foi importante e criou muitas jogadas importantes na partida contra a Costa Rica. Apesar de ter perdido o penalti na eliminação contra a Argentina, Sneijder tem grande inteligência nos passes e pode ser o grande articulador de jogadas da Laranja Mecânica.

14:43 FIQUE DE OLHO: David Luiz, zagueiro do Brasil. Decisivo contra a Colômbia, quando marcou o segundo gol brasileiro na metade da segunda etapa, o zagueiro David Luiz vinha sendo - junto a Neymar - um dos principais destaques canarinhos nesta edição de Copa do Mundo. Entretanto, foi um dos piores em campo no vexame diante da Alemanha. Eleito pela Fifa como o melhor jogador do Mundial na fase anterior, o camisa 4 terá a chance de dar a volta por cima no duelo contra a Holanda.

14:40 Felipão e Louis van Gaal têm uma rivalidade antiga, que cresceu nesta Copa do Mundo com um bate-boca na primeira fase. Nesta sexta-feira (11), o treinador holandês, que também virou desafeto do ex-jogador Rivaldo durante a passagem de ambos pelo Barcelona, recomendou ao brasileiro "se ater aos fatos" ''Eu sempre me atenho aos fatos. E o fato foi que o Brasil começou jogando primeiro a Copa do Mundo. Estava no Grupo A, como primeira equipe. E depois jogou a partida decisiva da primeira fase depois de nós. Agora, novamente os brasileiros jogaram antes e tivemos que entrar em campo um dia depois. Esses são fatos. Não vou lutar contra os fatos. A pergunta é: Por que isso? Scolari precisa pensar sobre isso. E ele pode fazer isso.'' - disse van Gaal.

14:37 Ainda há motivos para buscar inspiração para o jogo final. Se a Holanda quer encerrar sua participação na Copa do Mundo sem derrotas, o Brasil luta pela honra e dignidade. Assim pensa o capitão do time, Thiago Silva, que volta de suspensão para a disputa do terceiro lugar no sábado, às 17h, no Mané Garrincha. ''A motivação, pelo menos da minha parte, é a maior possível. Claro que com um objetivo diferente, não é o primeiro lugar em disputa, e sim nossa honra, nossa dignidade. Quando você veste essa camisa com cinco estrelas no peito tem que respeitar acima de tudo. Independentemente da situação, se a gente vem de uma derrota teoricamente dura, tem tudo agora para virar a página e vida que segue. A gente está muito motivado para esse jogo, contra um adversário muito qualificado, que não chegou à decisão por falhas nas penalidades. Tem todo o nosso respeito e tinha todas as condições de estar na final contra a Alemanha. É basicamente o mesmo time que nos eliminou em 2010. Dessa vez não vou querer sair triste novamente.'' - disse o capitão.

LEIA MAIS: Em coletiva, Neymar chora ao relembrar o lance que o tirou da Copa: "Poderia estar numa cadeira de rodas"

14:35 O técnico holandês Louis van Gaal já deixou claro que não vê sentido na disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo. Entretanto, já que precisa cumprir o protocolo e entrar em campo para enfrentar o Brasil, ele tenta motivar o grupo. Ainda abatido com a derrota nos pênaltis para a Argentina, pela semifinal, ele espera levantar o ânimo dos jogadores defendendo a invencibilidade na Holanda no Mundial. ''Podemos voltar para casa sem ter perdido uma partida nesta Copa. Tudo é decepcionante, mas ainda há coisas a fazer aqui. Podemos ainda escrever história aqui. Não perdemos nenhuma partida ainda. Quero sair da Copa sem perder nenhum jogo. Espero que eu possa preparar meus jogadores para ganhar do Brasil e ficar em terceiro lugar. Desta forma estaríamos escrevendo a história do futebol holandês'' - disse Louis van Gaal.

14:32 Três dias depois da goleada sofrida pela Alemanha, Felipão voltou a falar. Dessa vez, o semblante não estava tão baixo, e o treinador, arredio nos últimos dias, mais bem-humorado. No Estádio Nacional Mané Garrincha, na véspera da disputa de terceiro lugar contra a Holanda, em Brasília, o treinador fez graça durante perguntas dos jornalistas e sorriu por mais de uma vez. Afirmou que não há do que se envergonhar, voltou a exaltar o trabalho realizado durante um ano e meio na Seleção e não descartou a permanência no cargo, apesar de garantir que seu futuro só será definido após a partida de sábado. ''Não temos que nos envergonhar de nada. Temos que ver as coisas boas. Fizemos um bom trabalho com os jogadores. A derrota aconteceu por uma equipe que foi melhor qualificada. A derrota ficou marcada, como ficou marcado o título da Copa das Confederações, como ficaram marcados os cinco títulos mundiais. Essa é a vida de quem vive do futebol. Encerra amanhã a primeira etapa do meu trabalho. Depois vou apresentar meu relatório, e o presidente (Marin) e o Marco Polo (Del Nero) vão conversar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos seguir normalmente o trabalho até amanhã. Depois é outra situação. Não tenho que discutir se há clima ou não, principalmente com jornalistas'' – disse o treinador

14:30 Na noite desta quinta-feira (10), a delegação da Holanda desembarcou em Brasília e rapidamente seguiu para o hotel, com o semblante fechado. Nos arredores do prédio, poucos torcedores europeus esperavam seus conterrâneos e não conseguiram sequer um autógrafo. Além disso, o duelo também encerra a caminhada de Van Gaal à frente da Laranja Mecânica. O comandante está acertado com o Manchester United, onde terá a difícil missão de seguir o bom trabalho construído por Alex Ferguson. Primeiro convocado para tal função, David Moyes não agradou e acabou demitido.

14:26 No fim da tarde desta sexta-feira (11), pouco importava se a presença da Seleção Brasileira novamente em Brasília era para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo. Também parecia de menos se aquele grupo havia, há três dias, sofrido a pior goleada da história do futebol brasileiro. Era a chance de mostrar para os ídolos que a admiração continua. Foi com esse sentimento que aproximadamente 600 pessoas – a maioria crianças – receberam a delegação canarinho. A chegada da Seleção à capital federal foi marcada por apoio irrestrito dos torcedores.

14:23 A Holanda, assim como o seu adversário deste sábado (12), terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B. Entretanto, teve uma campanha superior - com 100% de aproveitamento. Estreou no Mundial goleando a atual campeã Espanha e logo em seguida, venceu Chile e também a Austrália. Nas oitavas de final, venceu, com dificuldades, o México por 2 a 1 e avançou às quartas. Lá, enfrentou a surpresa Costa Rica, que nos pênaltis, ganhou por 4 x 3. Na semifinal, a Laranja Mecânica acabou sendo eliminada nas penalidades para a Argentina.

14:20 Nesta Copa do Mundo, o Brasil terminou na liderança do Grupo A. Após a vitória contra Cróacia, o empate contra o México e a goleada sobre Camarões, a seleção brasileira teve pela frente nas oitavas de final o Chile, onde venceu nas penalidades e avançou para as quartas. Lá, enfrentou a Colômbia, do meia James Rodriguez, e venceu por 2 a 1. Nas semifinais, a seleção foi goleada de forma vergonhosa pela Alemanha por 7 a 1 e deu adeus ao sonho de conquistar o hexacampeonato.

14:16 Mais recentemente, na Copa do Mundo de 2010, o confronto se deu nas quartas-de-final, em Port Elizabeth. O Brasil saiu na frente, com gol de Robinho. Mas a Holanda virou para 2 a 1, com 2 gols de Sneijder, decretando a eliminação da seleção brasileira. A Laranja Mecânica, naquele ano, foi finalista e derrotada para a Espanha na final.

14:13 Em 1998, houve novo encontro eletrizante entre Brasil e Holanda, dessa vez nas semifinais da Copa do Mundo, no Vélodrome de Marselha. Ronaldo abriu o placar para o Brasil, mas Kluivert empatou para a Holanda. Após uma prorrogação emocionante (valia a regra do gol de ouro), o jogo foi para os pênaltis. E então brilhou a estrela do goleiro brasileiro Taffarel, que defendeu duas cobranças, classificando a Seleção para mais uma final.

14:10 No Mundial de 1994, o Brasil deu o troco. Em uma inesquecível partida no Cotton Bowl, em Dallas. A seleção brasileira abriu 2 a 0, gols de Romário e Bebeto, mas sofreu o empate, gols de Bergkamp e Winter. E então surgiu a estrela de Branco, lateral-esquerdo do Fluminense, que só entrara por causa da expulsão de Leonardo no jogo anterior. Branco cavou uma falta frontal, e ele próprio cobrou com perfeição. Era a bomba de Dallas mandando a Holanda de volta pra casa!

14:08 Na Copa do Mundo de 1974, em Dortmund, a Holanda de Johan Cruijff e companhia eliminou o Brasil com uma convincente vitória por 2 a 0, gols de Neeskens e do próprio Cruijff. A Holanda terminaria vice-campeã, perdendo a decisão para a Alemanha Ocidental.

14:05 No total, Brasil e Holanda já se enfrentaram 11 vezes com suas seleções principais. O retrospecto é de total equilíbrio: foram 3 vitórias brasileiras, 5 empates, e 3 triunfos holandeses. Ao todo, a seleção canarinha assinalou 15 gols, contra 15 da equipe laranja.

14:03 Estamos na Copa do Mundo! O estádio Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da disputa do 3º lugar, que receberá o Brasil, anfitrião do torneio, para o confronto contra a Holanda, às 17h. Este será a partida de despedida para ambas as equipes na competição.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Holanda, partida válida pelo 3º lugar da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 17h, no Mané Garrincha, em Brasília.