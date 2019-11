Sem propostas, Fred deverá permanecer no Fluminense após a Copa do Mundo

Ao que tudo indica, o atacante Fred deve ficar no Fluminense. Com o fraco desempenho na Copa do Mundo, o jogador não recebeu propostas e deverá se reapresentar normalmente às Laranjeiras. Havia a expectativa de negociação do camisa 9, caso ele repetisse as atuações que teve na Copa das Confederações - quando marcou cinco gols e foi um dos artilheiros. No entanto, o atacante foi alvo de muitas críticas e acabou marcando apenas um gol, na vitória diante de Camarões por 4 a 1.

Em consequência das fracas apresentações, o valor de mercado do centroavante caiu durante o Mundial. A multa rescisória no contrato de Fred é de R$ 45 milhões e não existe cláusula que facilite uma possível saída para o exterior, como chegou a ser especulado. Também é improvável que o Fluminense aceite uma proposta inferior a R$ 10 milhões. Além disso, dificilmente um dos clubes de ponta do futebol europeu aceitará arcar valores tão altos para ter o atacante.

Apesar da fraca temporada no Fluminense e também na seleção brasileira, Fred possui uma liderança no tricolor e também grande apoio por parte da torcida. Com a boa fase do tricolor - que atualmente ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 dificilmente deixaria o clube, tendo em vista que depois da chegada de reforços, o retorno do artilheiro completaria o time que sempre foi desejado pela diretoria para o restante do ano.

Durante a Copa do Mundo, o atacante foi especulado em vários clubes europeus, como nos casos de Barcelona e Galatasaray, da Turquia. Entretanto, com a competição terminada, o contexto mudou e deve trazer confiança para a maioria dos torcedores tricolores. No Fluminense, Fred poderá tentar começar uma volta por cima e deixar o trauma vivido no Mundial.