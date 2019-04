Sampaio Corrêa vence amistoso diante do River-PI no Estádio Castelão

Se no primeiro jogo-amistoso, no Piauí, o Sampaio Corrêa encontrou algumas dificuldades, no segundo amistoso, contra o River-PI, no Castelão, o time maranhense foi muito superior e ainda no primeiro tempo já estava vencendo a partida por 3 a 0. O placar final foi de 4 a 0. Os gols foram marcados por Tote, Pimentinha e William Paulista, no primeiro tempo. Edgar entrou depois e fez mais um no segundo tempo.

Edimar, do Sampaio, e Amarildo, do River, ainda foram expulsos. Eles se envolveram em uma confusão no segundo tempo e foram retirados da partida pelo árbitro Mayron Frederico dos Reis Novaes. O jogo marcou ainda a mudança no gol do Sampaio. Luiz Muller assumiu a posição deixando Rodrigo Ramos no banco. O treinador Flávio Araújo confirmou antes mesmo do jogo que a alteração será mantida para o Campeonato Brasileiro.

O Sampaio irá voltar a jogar na próxima terça-feira (15), contra o Náutico, na Arena Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já o River-PI vai estrear na Série D do Brasileiro no dia 20 deste mês, diante do Guarany de Sobral, no Ceará.