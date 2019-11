Via rede social, Fred desabafa sobre campanha do Brasil na Copa: ''A cicatriz fica, mas a vida segue''

Um dos mais criticados pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o atacante Fred fez um desabado via rede social. Em seu Instagram, o jogador do Fluminense e da Seleção afirmou que a competição para o time da casa não foi "nem de perto o que sonhamos". A equipe de Luiz Felipe Scolari foi eliminada para a Alemanha nas semifinais da competição. Na disputa do terceiro lugar contra a Holanda, foi derrotada por 3 a 0.

''Infelizmente, a Copa do Mundo não foi nem de perto o que sonhamos e batalhamos para que fosse. A cicatriz fica, mas a vida segue. Vamos buscar forças para recomeçar. Muito obrigado aos fãs pelo carinho, à minha família pelo apoio e a todos aqueles que torcem por mim. Espero poder dar muitas alegrias para vocês ainda. Que Deus abençoe a todos!'' - postou.

Nesta Copa do Mundo, Fred marcou apenas um gol em seis partidas. Após a disputa do Mundial, o centroavante pediu dez dias de folga para se reapresentar ao Fluminense. Após uma conversa com o jogador, a diretoria tricolor acatou o pedido e, com isso, o atacante voltará a treinar nas Laranjeiras apenas na próxima quinta-feira (24), desfalcando a equipe nos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Após o Mundial, Fred admitiu que seu ciclo se encerrou com a Seleção Brasileira. Antes da Copa do Mundo do Brasil, o atacante havia disputado a competição em 2006, na Alemanha.