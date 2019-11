Na volta da Série B, Náutico recebe o Sampaio Corrêa na Arena Pernambuco

Após os torcedores passarem um mês acompanhando os grandes jogos da Copa do Mundo 2014, com apresentações de grandes craques pelos gramados brasileiros, é chegado o momento de voltar a rotina do Campeonato Brasileiro e, nesta terça-feira (15), às 19h30, o Náutico receberá o Sampaio Corrêa, na Arena Pernambuco - palco de cinco jogos do Mundial - em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Foram cerca de 40 dias sem o torcedor ver seus clubes de coração e os jogadores sem poder fazer uma partida oficial por conta da Copa do Mundo. Os clubes aproveitaram o longo período para realizar uma intertemporada e voltar à Série B com a melhor forma física possível, além de aprimorar o entrosamento. Durante este tempo, o Náutico realizou, também, alguns jogos-treino, enquanto, o Sampaio Corrêa aproveitou o tempo para jogar alguns amistosos. O Timbu venceu as equipes da faculdade IBGM e o Íbis, perdeu para o Jaguar e ficou no empate com o Altinho. Já a Bolívia Querida enfrentou o River-PI duas vezes: venceu uma e empatou a outra.

O último jogo do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 3 de junho, no estádio Iberezão, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, contra o ABC. Na ocasião, o Timbu ficou no empate, por 1 a 1, com o clube Potiguar. O gol alvirrubro foi marcado pelo volante Paulinho, enquanto, Lúcio Flávio fez para os alvinegros. Já o Sampaio Corrêa teve seu último compromisso no dia 7 de junho diante do Avaí, quando ficou no empate, também por 1 a 1, no estádio Castelão, em São Luíz, no Maranhão.

O Sampaio Corrêa tem a chance de entrar no G-4 da Série B nesta terça-feira (15). A equipe está na sexta colocação com 16 pontos, um a menos que o quarto colocado, América-MG. Já o Náutico precisará da vitória para ficar mais distante ainda do Z-4. O Timbu ocupa, até o momento, a 12ª posição, com 12 pontos. Apesar de estar no meio da tabela, a equipe alvirrubra está, apenas, a três pontos da zona de rebaixamento da competição. No entanto, vale ressaltar, que os alvirrubros têm um jogo a menos no campeonato.

Com apenas duas modificações, Náutico praticamente repete escalação do último jogo na Série B

O Náutico sofreu algumas mudanças durante o período da Copa do Mundo. Toda a diretoria entregou o cargo, que foi aceito pelo presidente Glauber Vasconcelos. Foram anunciados novos nomes para comandar o futebol do Timbu. Além disso, o gerente de futebol, Lúcio Surumbi, foi demitido do cargo e para seu lugar veio Carlos Kila. Outras modificações foram na equipe alvirrubra. Alguns jogadores foram dispensados e oito atletas foram contratados para a disputa do restante da Série B.

Apesar de todas as modificações, o técnico Sidney Moraes não vai fazer grandes mudanças na equipe que começa jogando contra o Sampaio Corrêa, nesta terça-feira (15), com relação ao time que jogou a última partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Da equipe que entrou em campo contra o ABC, apenas o zagueiro Edvânio e o lateral-esquerdo Raí não serão titulares. Na vaga deles, entraram o zagueiro Flávio, que estava lesionado no último duelo, e o atacante Tadeu.

“A equipe, provavelmente, será essa. A intertemporada foi boa para repetir e dar um melhor entrosamento a equipe. Vamos manter a base do time para correr um risco da menor forma possível”, disse o treinador Sidney Moraes.

Dos oito jogadores contratados pelo Náutico, apenas dois estarão aptos para o duelo contra o Sampaio Corrêa: o atacante Crislan e o lateral-direito Neilson. Os outros seis atletas (Júlio César, Mario Risso, Sassá, Vitor Michels, Marcone e Luizinho Mello) terão que esperar seus nomes serem publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) para estrear com a camisa alvirrubra. O gerente de futebol do clube, Carlos Kila, afirmou que a diretoria correrá para regularizar e deixar eles a disposição para o jogo do próximo sábado (19), contra o Boa Esporte na Arena Pernambuco.

“Eles não estão regularizados porque o processo para regularização dos jogadores que chegam por empréstimo é um pouco mais demorado. Estamos adiantando isso para que os atletas fiquem regularizados e possam jogar a partida do sábado (18), contra o Boa Espote”, explicou Carlos Kila.

No jogo desta terça-feira (15), o Náutico jogará no esquema 4-3-1-2, com três volantes (Gilmak, Elicarlos e Paulinho) e um meia (Vinícius). O ataque terá o comando de Leleu e Tadeu. O Timbu entrará em campo com a seguinte formação: Alessandro; Rafael Cruz, William Alves, Flávio e Roberto; Gilmak, Elicarlos, Paulinho e Vinicius; Leleu e Tadeu.

Querendo entrar no G-4, Sampaio Corrêa terá mudanças no gol e 'estreia' na lateral-direita

Foram semanas de muito trabalho na equipe maranhense. O técnico Flávio Araújo teve bastante tempo para montar a equipe para o jogo desta terça-feira (15), contra o Náutico. Além dos treinamentos diários, a Bolívia Querida jogou dois amistosos contra o River-PI, que está na Série D do Campeonato Brasileiro. Nessas partidas, os maranhenses ficaram no empate, por 1 a 1, e venceram o outro jogo, com tranquilidade, por 4 a 0.

Com as avaliações feitas durante todo o período da intertemporada, o técnico Flávio Araújo resolveu fazer duas modificações na equipe titular. Com isso, a equipe que começou o jogo contra o Avaí, na última partida na Série B do Campeonato Brasileiro, terá uma substituição no gol e outra na lateral-direita. O experiente goleiro Rodrigo Ramos deixará o time titular para entrada de Luiz Muller. Já na lateral, Tote, que ainda não jogou na Série B por conta de uma lesão, fará sua estreia na competição e, sendo assim, o treinador não precisará mais fazer improvisação na posição.

“São dois jogadores bastante tranquilos na equipe. O Luiz Mulle é um grande goleiro e, também, tem muita experiência. Sendo assim, vai ser titular. Já Tote voltará a equipe pois era o titular antes se lesionar”, disse o treinador.

Tote comemora por estar recuperado da lesão na coxa, que deixou o jogador fora de combate desde as finais do Campeonato Maranhense. O lateral-direito disse que trabalhou forte durante a intertemporada. Ele, também, falou que está pronto para fazer uma grande partida com a camisa da Bolívia Querida.

“Trabalhei muito forte neste período da intertemporada, me dediquei bastante e, agora, considero que estou pronto para jogar, fazer uma grande partida e ajudar o Sampaio a conquistar os três pontos. Com os treinos e os amistosos, consegui me entrosar com os novos companheiros e, de agora em diante, é trabalhar juntos para conquistar nosso objetivo, que é o acesso à Série A”, comentou o lateral-direito.

O técnico Flávio Araújo escalará o Sampaio Corrêa no esquema 4-4-2, com dois meias de criação. Destaques da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Eloir e o atacante Pimentinha estão confirmados na equipe titular. O Sampaio enfrentará o Náutico com a seguinte formação: Luiz Muller; Tote, Paulo Sérgio, Edimar e William Simões; Jonas, Uillian Corrêa, Eloir e Márcio Diogo; Pimentinha e William Paulista.