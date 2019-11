Náutico apresenta novos uniformes produzidos pela Umbro

O Náutico está de padrão novo para sequência da temporada 2014. Na noite desta segunda-feira (14), o Timbu apresentou, em evento na Cachaçaria Carvalheira, no bairro da Imbiribeira, no Recife, os novos uniformes produzidos pela fornecedora de matéria esportiva Umbro. Os padrões do Timbu segue a tradição do clube. A camisa número um tem as listras vermelhas e brancas no formato horizontal, enquanto, o segundo padrão é, praticamente, todo branco.

Outro detalhe nos novos uniformes do Náutico é que primeira camisa tem a gola polo e numeração azul. Já a camisa número dois tem gola careca, um botão e detalhes vermelho na manga e gola, além da numeração também ser nesta cor. Os torcedores alvirrubros presentes no local receberam uma Pack Oficial da Umbro, que contém uma camisa oficial, um brinde e um vale para personalização da camisa com nome e número.

O desfile para a apresentação dos novos uniformes alvirrubro contou com a participação da modelo e panicat Carol Dias, do zagueiro Luiz Alberto e do atacante Renato. Além disso, dois sócios do clube alvirrubros foram sorteados para, também, desfilar com o novo manto. O presidente Glauber Vasconcelos subiu ao palco para elogiar e agradecer a nova fornecedora de material esportivo do clube.

“Gostaria de agradecer a Umbro, nossa parceira, por essa oportunidade que o Clube Náutico Capibaribe está recebendo de ter um padrão mundial. Hoje, sem dúvidas, temos uma camisa dentro dos padrões mundiais de qualidade e design. É um orgulho ter a Umbro como parceira e fazer o torcedor feliz”, comentou o presidente.

A estreia dos novos uniformes do Náutico já tem data marcada e acontecerá nesta terça-feira (15), às 19h30, na Arena Pernambuco, onde o Timbu enfrentará o Sampaio Corrêa, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá, também, acontecerá alguns eventos com torcedores que compraram ingressos para acompanhar a apresentação dos padrões na Cachaçaria Carvalheira. O contratado entre o Timbu e a empresa inglesa Umbro terá duração de três anos.