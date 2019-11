Jogo Bahia x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2014

00:00 Vamos encerrando aqui a transmissão de Bahia 0x2 São Paulo, com gols de Rogério Ceni e Alan Kardec. Fique por dentro de tudo sobre o Campeonato Brasileiro aqui na Vavel Brasil, siga o twitter @VAVEL_Brasil e curta a página no Facebook. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite a todos e até a próxima!

23:57 O São Paulo empata em pontos com o líder Cruzeiro, que entra em campo amanhã, já o Bahia completa cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

23:55 Uma vitória sem contestações, o São Paulo dominou a partida e fez por merecer o resultado.

48' Fim de jogo na Fonte Nova.

47' No primeiro toque na bola Boschilia já chega na entrada da área e finaliza, a bola explode na defesa.

46' Alteração no São Paulo. Sai Osvaldo, entra Boschilia.

45' Teremos 3 minutos de acréscimos no segundo tempo.

43' Toca a bola o time do São Paulo, evitando correr riscos no final do jogo.

41' Léo Gago cobra falta de longe e a bola passa por cima do gol de Rogério Ceni.

40' O ritmo do jogo cai nos minutos finais, os atletas começam a sentir o desgaste pelo forte ritmo da partida durante todo o jogo.

37' Jogo parado mais uma vez, agora é Rhayner quem sente cãibras. O Bahia já fez suas três alterações.

36' Alteração no São Paulo. Sai Alan Kardec, entra Alexandre Pato.

35' Jogo parado, Alan Kardec sente cãibras e cai no gramado.

33' PRA FORA!!! Finalização de Léo Gago de fora da área, a bola desvia na zaga e passa muito perto do gol de Rogério Ceni.

32' Alteração no Bahia. Sai Henrique, entra Jean.

30' Wilian Barbio leva o Bahia para o ataque, Douglas chega para afastar o perigo.

27' Já são oito cartões amarelos na partida, quatro para cada equipe.

27' Cartão Amarelo. Guilherme trava o contra-ataque e recebe o cartão, mais um na partida.

25' O jogo fica aberto na Fonte Nova, o Bahia se lança ao ataque e abre espaços para o contra-ataque do adversário.

23' Cartão Amarelo. No Contra-ataque são paulino, Léo Gago derruba Osvaldo e recebe o cartão amarelo.

23' O Bahia ensaia uma pressão e fica mais tempo no campo de ataque.

22' Cartão Amarelo. Antonio Carlos para o ataque do Bahia e é advertido com o cartão.

21' Impedimento. Cobrança de falta para o Bahia, a zaga do São Paulo sai e deixa todos os atacantes do Bahia em impedimento.

19' Alteração no São Paulo. Sai Maicon, entra Denílson.

19' ROGÉRIO!!!! Ótima oportunidade para o Bahia, Rhayner chuta fraco e Rogério afasta com o pé direito.

17' NA TRAVE!!! Osvaldo chuta de fora da área, a bola explode na trave, no rebote Rodrigo Caio manda para as redes mas o auxiliar invalida o gol.

16' Na cobrança PH Ganso acerta a barreira e a bola sai pela linha de fundo.

15' O São Paulo continua no ataque e Ademílson é parado com falta.

13' Mesmo com a vitória parcial por 2 a 0, o técnico Muricy Ramalho não para um só minuto de gritar com a equipe do São Paulo.

11' Chega de novo o São Paulo, mas desta vez a zaga afasta antes da finalização de Alan Kardec.

8' Troca passes a equipe do Bahia, mas o time não consegue avançar ao ataque.

6' Douglas de novo. Osvaldo finaliza da entrada da área, mais uma defesa do goleiro da Bahia, muito exigido neste início de segundo tempo.

5' Pressão do São Paulo na saída de bola do Bahia, que não consegue sair do campo de defesa.

4' DOUGLAS!!! Chute forte de PH Ganso, Douglas Pires faz uma grande defesa e evita o terceiro gol são paulino.

2' Ademílson arrisca um voleio, mas a bola fica fácil para Douglas Pires.

0' Começa o segundo tempo.

23:05 Bahia volta com alterações. Entram Emanuel Biancucchi e Wilian Barbio , saem Maxi Biancucchi e Pittoni

23:03 Os jogadores do São Paulo já estão no gramado, o Bahia ainda não voltou para o segundo tempo.

23:00 Alan Kardec marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo, em sua estreia oficial pela equipe.

22:56 Com o gol marcado no primeiro tempo Rogério Ceni chegou aos 118 gols na carreira, sendo 59 de falta e 59 de pênalti. Neste Campeonato Brasileiro o goleiro chegou ao seu terceiro gol marcado.

22:52 Na saída do gramado, PH Ganso elogiou o primeiro tempo da equipe, mas destacou a importância da vitória para se aproximar do líder Cruzeiro: "Tem de elogiar o nosso primeiro tempo. Mas ainda tem 45 minutos para vencermos e encostarmos no líder", disse o meia.

22:50 Um primeiro tempo muito bom da equipe do São Paulo, o time teve paciência para esperar o momento certo para entrar na defesa do Bahia, que começou muito bem a partida. Com a vantagem no placar o talento de PH Ganso e Souza proporcionou um lindo lance que resultou no segundo gol do Tricolor Paulista.

47' Final de primeiro tempo.

45' Teremos 2 minutos de acréscimos no primeiro tempo.

45' ROGÉRIO!!! Lançamento nas costas da zaga, o arqueiro sai do gol e afasta o perigo com os pés.

43' ROGÉRIO!!! Contra-ataque do Bahia, Henrique invade a área e chuta forte, para grande defesa de Rogério Ceni.

41' Toca a bola no campo de ataque o São Paulo, domínio da partida é do Tricolor Paulista.

39' Cartão Amarelo. Fahel acerta PH Ganso sem a bola e recebeu o cartão.

38' Toca a bola o time do São Paulo e a torcida grita olé.

37' Ademílson puxa o ataque do São Paulo, passa pelo zagueiro mas cruza muito fechado, direto nas mãos de Douglas Pires.

35' Na cobrança de falta Rogério Ceni faz defesa tranquila, sem dificuldades.

34' Cartão Amarelo. Rodrigo Caio para o ataque do Tricolor Baiano e recebe o cartão.

33' O jogo fica truncado no meio campo.

31' PRA FORA!!! Cobrança de falta de Léo Gago, a bola passa muito perto do gol de Rogério Ceni, mas sai direto pela linha de fundo.

29' Afasta a zaga!!! Bola alçada na área para Alan Kardec, a zaga do Bahia chega antes do atacante e afasta o perigo.

27' Em desvantagem o Bahia busca o ataque, mas não consegue chegar até a área de Rogério Ceni.

25' Cartão Amarelo. Álvaro Pereira chega atrasado e acerta o adversário, cartão amarelo para o uruguaio.

24' A posse de bola até o momento é de 70% do São Paulo e 30% para o Bahia, domínio da equipe paulista no primeiro tempo.

22' Quem faz barulho na Fonte Nova é a torcida do São Paulo, o Bahia não consegue ficar com a bola dominada.

19' Linda troca de passes entre Ganso e Souza, que encontrou Alan Kardec livre na entrada da pequena área para ampliar o marcador. É o primeiro do atacante com a camisa do Tricolor, São Paulo 2 a 0.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SÃO PAULO!!!! ALAN KARDEC!!!

17' Rogério Ceni marcou seu terceiro gol neste Campeonato Brasileiro. O gol de hoje é o 118º da carreira do goleiro.

16' Após o gol o Bahia tenta se lançar ao ataque, mas erra muitos passes no meio de campo.

15' Cartões Amarelos. No lance do pênalti Titi recebeu o cartão amarelo. Na sequência, Osvaldo cometeu falta e também foi advertido pelo árbitro.

12' Rogério bate no ângulo esquerdo de Douglas Pires, que acerta o canto, mas nada pôde fazer para evitar o gol, São Paulo na frente na Fonte Nova.

12' GOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO SÃO PAULO!!!!! ROGÉRIO CENI!!!

11' Ademílson ganha na velocidade e é derrubado por Titi dentro da grande área, Rogério ceni já se apresenta para a cobrança.

11' PÊNALTI PARA O SÃO PAULO!!!

9' Quem comanda as ações da partida é o São Paulo, mas a forte marcação do Bahia impede que a bola chegue ao gol de Douglas Pires.

7' Quase. Bola alçada na área, Alan Kardec cabeceia sem direção e a bola sai por cima do gol adversário.

5' Arremesso lateral para o São Paulo, Álvaro Pereira manda direto na área mas a zaga do Bahia afasta.

4' São Paulo domina a posse de bola, mas não consegue penetrar na defesa do Bahia.

2' O jogo começa com os times errando passes, a bola quase não fica no chão neste início de partida.

0' O São Paulo troca passes na defesa, o Bahia avança a marcação.

0' Autoriza o árbitro, bola em jogo para Bahia e São Paulo.

21:57 Os jogadores se cumprimentam, quase tudo pronto para o início da partida.

21:54 Nesse momento é executado o hino do estado da Bahia, e na sequência será a vez do hino nacional brasileiro.

21:52 O Bahia entra em campo, para a festa da torcida baiana.

21:50 Entra em campo o São Paulo, vaias da torcida do Bahia.

21:43 Os atletas já retornaram aos vestiários, dentro de instantes as equipes voltarão ao gramado para o início da partida.

21:38 O público aumenta na Fonte Nova conforme se aproxima a hora da bola rolar.

21:35 Jogadores do Bahia realizam trabalho de aquecimento no gramado da Arena Fonte Nova.

21:33 O técnico Marquinhos Santos surpreende e muda o time momentos antes da partida, o Bahia vem agora com três atacantes, mudando também o esquema tático da equipe. O time titular do Tricolor Baiano terá Douglas Pires; Diego Macedo, Titi, Demerson, Guilherme; Fahel, Léo Gago, Pittoni; Maxi, Rhayner e Henrique.

21:28 Três partidas já estão encerradas pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, Sport 1x0 Botafogo, Coritiba 0x2 Figueirense e Grêmio 0x0 Goiás.

21:23 As cadeiras da Arena Fonte Nova já começaram a ser retiradas, cerca de 4 mil já não estão mais no estádio, que começa a se transformar após o mundial.

21:15 A poucos minutos de sua estreia pelo São Paulo, Alan Kardec chega ao vestiário do Tricolor Paulista. (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

21:07 Poupado do último treino do São Paulo, Ademílson não será problema para o Tricolor e está confirmado na partida, o São Paulo começa a partida com Rogério Ceni; Douglas, Antonio Carlos, Rodrigo Caio, Álvaro Pereira; Souza, Maicon, PH Ganso; Ademílson, Osvaldo, Alan Kardec.

21:05 Apesar do mistério dos últimos dias, o treinador Marquinhos Santos não surpreende na escalação da equipe. Com muitos desfalques, o Bahia vai a campo com Douglas Pires; Diego Macedo, Demerson, Titi, Guilherme Santos; Fahel, Uelliton, Léo Gago, Branquinho; Maxy Biancucchi, Rhayner.

21:02 Faltando pouco menos de uma hora para o início da partida, a movimentação nos arredores do estádio é tranquila, poucos torcedores até o momento na Fonte Nova, um cenário diferente do que se via a poucos dias, durante os jogos da Copa do Mundo.

20:53 A chuva que caiu em Salvador nos últimos dias não preocupa os jogadores do São Paulo com relação ao gramado da Fonte Nova. Ao chegar na capital baiana, debaixo de chuva, Alan Kardec elogiou o estádio da partida: "A Fonte Nova tem um campo excelente, e independentemente de estar molhado ou não, a condição vai estar excelente", disse o atacante.

20:45 A média de público do Bahia como mandante neste Campeonato Brasileiro é, até o momento, de 12.000 torcedores por partida. A expectativa é de que o duelo desta quarta-feira, contra o São Paulo, esteja um pouco acima desta média, com cerca de 15.000 torcedores presentes.

20:43 Quem apita Bahia x São Paulo é Dewson Fernando Freitas da Silva, do Pará. Dewson tem 33 anos, que já chegou a ser cogitado para o quadro de árbitros da FIFA, o que poderá ocorrer nas próximas temporadas. (Foto: Divulgação/CBF)

20:39 Bahia e São Paulo se enfrentarão naquele que foi considerado o melhor estádio da Copa do Mundo 2014, com nota média de 9,2 entre os torcedores que estiveram presentes durante o mundial. Além disso, a Fonte Nova quebrou um recorde, o de estádio com maior média de gols por jogo em Copas do Mundo, foram 24 gols em cinco partidas, rendendo ao estádio o apelido de "Fonte dos gols". (Foto: Getty Images)

20:35 FIQUE DE OLHO: Branquinho, meio-campista do Bahia. Destaque em algumas partidas antes da Copa do Mundo, Branquinho chamou a atenção do torcedor baiano, e deverá ser a aposta do treinador Marquinhos Santos para a partida desta quarta-feira. (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

20:33 FIQUE DE OLHO: Alan Kardec, atacante do São Paulo. Pela primeira vez, o atacante Alan Kardec vestirá a camisa do São Paulo em uma partida oficial, o atacante não escondeu nos últimos dias a ansiedade pela estreia: "Fico feliz, tenho ansiedade para isso acontecer logo. Faz quase três meses que não atuo em um jogo oficial. Tive muito tempo para tudo e a hora está chegando. Eu me preparei muito". (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

20:29 Na segunda-feira (14), o STJD anunciou que devido à superlotação do estádio Joia da princesa, em Feira de Santana, na partida Bahia x Santos pela oitava rodada do campeonato nacional, o Tricolor Baiano deverá realizar duas partidas sem a presença de público. As partidas da punição serão contra Internacional (26) e contra o Goiás (9), ambas na Arena Fonte Nova. (Foto: Divulgação/CBF)

20:22 Pelo lado do Tricolor Paulista, Muricy Ramalho terá apenas dois desfalques. Luis Fabiano, em fase final de recuperação, será poupado na partida desta quarta-feira, e o meia Kaká ainda realiza trabalhos de preparação física, e pode voltar a entrar em campo pelo Tricolor apenas no mês de agosto.

20:19 Para a partida, o Bahia tem cinco desfalques, os lesionados Ávine, Lincoln e Omar, além de Marcelo Lomba e Roniery, que cumprem suspensão pela expulsão na partida contra o Sport, antes da parada para a Copa do Mundo.

20:15 Em 2012, o São Paulo conquistou a Copa Sul-Americana, e a caminhada rumo ao título começou exatamente em uma partida diante do Bahia. A vitória por 2 a 0, com gols de Rogério Ceni e Ademílson, praticamente garantiu a classificação do Tricolor Paulista, que ainda venceria a partida de volta, no Morumbi, também por 2 a 0.

20:12 O Bahia pode se orgulhar de ter sido uma das equipes que mais deu trabalho ao São Paulo de Telê Santana. Em 1993, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia segurou o então atual bicampeão da Copa Libertadores e que seria bicampeão mundial pouco depois, com um empate em 1 a 1. O Tricolor Baiano ainda esteve mais perto da vitória, mas sofreu o empate em uma falha da zaga após cobrança de escanteio.

20:10 Bahia e São Paulo tem um dos históricos de confrontos mais equilibrados do futebol brasileiro. São 32 partidas, com 12 vitórias do Bahia, 12 vitórias do São Paulo e oito empates. Em número de gols também há equilíbrio: são 40 para os paulistas e 37 para os baianos.

20:06 Nas primeiras nove partidas, o São Paulo acumulou quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O ataque do Tricolor Paulista é o segundo melhor da competição, com 16 gols marcados (atrás apenas do ataque do Cruzeiro, que marcou 18 gols), mas a defesa já sofreu 12 tentos.

20:05 Em nove partidas o Bahia soma duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, são sete gols marcados e dez sofridos pelo Tricolor Baiano.

20:03 Depois do intervalo para a disputa da Copa do Mundo, Bahia e São Paulo retomam sua caminhada no Campeonato Brasileiro em situações diferentes, enquanto o Tricolor Paulista está na quarta colocação com 16 pontos, o Tricolor Baiano é apenas o 16º colocado, com oito pontos conquistados nas nove primeiras rodadas.

20:00 Muito boa noite para você leitor da VAVEL Brasil. O Campeonato Brasileiro está de volta, e a partir de agora você acompanha aqui todas as emoções de Bahia x São Paulo, que se enfrentam pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova, na cidade de Salvador.