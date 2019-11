No Couto Pereira, Coritiba e Figueirense se enfrentam com novidades

Entre os quatro últimos colocados, Coritiba e Figueirense se enfrentam no retorno do Campeonato Brasileirão 2014. Em Curitiba, os times ereforços para tentar retomar o rumo e deixar a zona do rebaixamento da Série A.

Na história do Brasileirão, foram 17 confrontos entre o Coritiba e o Figueirense, sendo que os paranaenses têm vantagem. Foram nove vitórias do Coxa, quatro empates e quatro do Figueira. O time do Couto Pereira marcou 28 gols e sofreu 14. O último encontro entre as equipes foi na última rodada do Brasileirão de 2012 e o Coxa venceu por 3 a 0.

A arbitragem será do alagoano Charles Hebert Pereira, de 35 anos, que fará sua estreia em partidas da Série A. Ele será auxiliado por Pedro Santos de Araujo e Otavio Correia de Araujo Neto, também de Alagoas.

A partida no Couto Pereira começa às 19h30. Os ingressos variam entre R$ 47 (meia entreda) e R$ 190 (cadeira coberta). A meia entrada só será vendida com a apresentação dos documentos no ato da compra de ingresso e no acesso ao estádio.

Coritiba tem estreia de Martinuccio diante de seu torcedor

O Coritiba só tem uma vitória na Série A em nove jogos. E ela aconteceu justamente na última partida antes da parada para a Copa do Mundo: 3 a 0 sobre o Goiás. Este triunfo deu um pouco mais de tranquilidade para o técnico Celso Roth, já que a derrota naquele jogo deixaria o time em último lugar.

Nesse período, o Coxa teve várias mudanças em seu elenco: os laterais Victor Ferraz, Diogo, Abner e Moacir e os meias Roni e Jajá deixaram o time, enquanto o volante Hélder, do Bahia, e o meia Élber, do Cruzeiro chegaram, além do atacante Martinuccio, que já passou pelo Fluminense, mas estava no Cruzeiro até chegar ao Alto da Glória.

Apesar dos nomes que chegaram, Celso Roth não ficou totalmente satisfeito com as contratações, mas espera uma resposta do seu time, para deixar a zona de rebaixamento.

"As peças de reposição nós não conseguimos repor como nós gostaríamos. Vieram três jogadores nesse momento que nós paramos, o Elber foi um deles, e com a sequência de treinamentos está melhorando no dia a dia. Gostaríamos que tivéssemos a possibilidade de outras contratações, mas nesse momento não temos e não vemos no mercado uma situação clara que possa vir a nos ajudar", disse o treinador alviverde.

Para o duelo com o Figueirense, Celso Roth ainda tem dúvidas principalmente para o ataque, já que Zé Eduardo e Martinuccio não estão 100% fisicamente e são dúvidas para o duelo contra o Figueira. O time provável é: Vanderlei; Reginaldo, Welinton, Leandro Almeida, Dener; Germano, Baraka, Robinho, Alex; Elber (Martinuccio, Zé Eduardo), Keirrison. O Coritiba é o 17º colocado da Série A, com sete pontos em nove jogos disputados.

Com sete contratações, Figueira tenta mudar o rumo de sua temporada

Em último lugar na tabela de classificação do Brasileirão, com apenas uma vitória em nove jogos (1 a 0 sobre o Corinthians, em São Paulo), o Figueirense se movimentou no mercado para mudar este panorama.

O time do técnico Guto Ferreira contratou sete jogadores para a sequência do trabalho: o goleiro Júnior, do São José-SP, o zagueiro Neto, do Juventus-SC, os laterais esquerdos Kleber, ex-Internacional e o chileno Cereceda, da Universidad Chile, o meia Felipe, do Atlético-PR e os atacantes Pablo, que já passou pelo clube, mas estava no Real Madrid B e o paraguaio Fornaroli, que veio do Panathinaikos. Porém, o time perdeu um de seus referenciais, o atacante Everton Santos, que foi para o Seoul, da Coreia do Sul. Além dele, o lateral esquerdo Ivan também deixou o Alvinegro.

O goleiro Tiago Volpi se mostrou ansioso para atuar em um jogo valendo três pontos e disse que o time se preparou para o jogo.

"Expectativa é a maior possível, eu não aguentava só treinar e não ter um jogo valendo. Espero que a gente possa pegar esses mais de 30 dias para trabalhar e toda essa vontade de jogar e levar para o campo, fazer um bom jogo em Curitiba e trazer o resultado para dentro do campo", disse.

O treinador Guto Ferreira terá um desfalque importante: o meia Felipe, que treinou entre os titulares nas atividades antes da Copa, mas sentiu a coxa e está fora. O seu possível substituto, Giovanni Augusto também está indisponível para o jogo, com suspeita de hérnia. O chileno Cereceda e o paraguaio Fornaroli são dúvidas, pois esperam inscrição no BID.

O time que deve entrar em campo cotra o Coritiba é: Tiago Volpi; Luan (Leandro Silva), Nirley, Thiago Heleno, Cereceda; Paulo Roberto, Dener, Kléber, Léo Lisboa; Pablo, Ricardo Bueno. O Figueirense é o 20º colocado na Série A, com quatro pontos em novo jogos.