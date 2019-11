Jogo Coritiba x Figueirens pelo Campeonato Brasileiro 2014

20:31 Obrigado por acompanhar a transmissão de Coritiba x Figueirense pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, na VAVEL Brasil. Não se esqueça de curtir a página da VAVEL no Facebook, e nos seguir no Twitter @VAVEL_Brasil. Logo mais você confere a repercussão da partida em nosso site.

49' TERMINA A PARTIDA! Em coro, torcida do Coritiba grita "Vergonha, vergonha, vergonha" aos atletas.

46' Cartão amarelo para Leandro Almeira. O jogador está suspenso da próxima partida do Coritiba.

45' Quatro minutos de acréscimo!

44' Tiago Volpi divide bola com Alex e sente dores no pé. O jogo segue e o goleiro deve continuar em camop.

42' Guilherme Lazaroni lança bola para Pablo, que tenta penetrar a área do Coritiba mas acaba desarmado.

39' BOA DEFESA! Martinuccio soltou uma bomba, mas Volpi espalmou pra fora.

37' Gil arrisca de longe, e a bola passa perto do gol de Tiago Volpi.

37' Substituição no Figueirense: SAI Kleber ENTRA Rivaldo

35' Alex cobra falta e Julio Cesar desvia por cima do gol.

33' Robinho, Martinuccio e Julio Cesar tentam uma triangulação, mas a zaga do Figueira não deixa a jogada se concluir.

28' Coritiba segue no ataque, tentando forçar um empate. Figueirense continua fechado na defesa.

25' Substituição no Coritiba. SAI Élber ENTRA Martinuccio

21' Após jogada rápida de contra-ataque, o atacante fintou o marcador Gil e mandou a bola por cima do goleiro Vanderlei, para o fundo das redes.

21' GOOOL DO FIGUEIRENSE! Everaldo faz 2 a 0 para o Figueirense!

20' Alex faz bom passe para Julio Cesar e o deixa na cara do gol. Sozinho, o atacante chutou para fora.

18' Substituição no Figueirense: SAI Dener ENTRA Nem

18' Na cobrança, a bola sai direto pela linha de fundo.

18' Falta para o Coritiba, perto da área do Figueira. Alex se prepara para cobrança.

15' Substituição no Coritiba. SAI Keirrison ENTRA Julio Cesar

15' Keirrison sai de campo lesionado.

14' QUASE O SEGUNDO GOL! Ricardo Bueno recebe bola cara a cara com Vanderlei, mas tenta passe para Pablo e acaba deixando a bola com a defesa Coxa Branca.

14' Muito melhor no jogo, o Coritiba consegue trabalhar a bola e criar oportunidades de gol mais claras do que no primeiro tmepo.

13' QUASE! Alex cobra falta e a bola passa muito perto do gol.

11' IMPEDIMENTO! Robinho cobrou o escanteio e Baraka desviou para o gol. A torcida vibrou, mas o árbitro já havia assinalado impedimento, arrancando vaias das arquibancadas.

10' Alex levanta bola na área, mas a zaga afasta para escanteio. Na nova cobrança, outro escanteio para o Coxa.

7' QUASE O EMPATE! Tiago Volpi espalmou no reflexo após desvio de Leandro Almeira.

5' Cartão amarelo para Luan, por falta em Carlinhos.

4' Jogo inicia-se com ritmo menor. Até o momento, o Verdão segue dominando as ações ofensivas, enquanto o Figueirense continua fechado.

2' Cartão amarelo para Dener, por falta em Alex.

0' Substituição no Coritiba: SAI Dener, ENTRA Carlinhos.

20:39 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

20:33 Guto Ferreira explica a alteração feita ainda no primeiro tempo, quando substituiu o meia Léo Lisboa pelo atacante Everaldo: "Foi pra segurar a bola na frente", explicou, à Rádio CBN.

47' APITA O ÁRBITRO! Intervalo no Couto Pereira, Coritiba 0 x 1 Figueirense

47' Figueirense enfim volta o ataque, tentando levantar bola na área. Vanderlei sai do gol e faz a defesa com tranquilidade.

45' Árbitro dá dois minutos de acréscimo.

44' Ricardo Bueno sente dor nas costas e sai de maca.

42' ÉLBER! De fora da área, o meia conta com um desvio para assustar T. Volpi e mandar a bola perto da área.

39' Lazaroni tenta arrancar pela esquerda, mas Robinho impede o avanço do lateral.

38' Alex preparado para a cobrança. Tiago Volpi espalma e desvia a bola pela linha de fundo.

37' Outra caneta: Élber passa a bola entre as pernas de Thiago Heleno, mas Nirley desvia para escanteio. Na sequência do lance, falta perigosa para o Coxa, de frente para o gol.

35' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! SAI Léo Lisboa ENTRA Everaldo

32' Tiro de meta para o Figueirense, após Reginaldo arriscar de longe. A bola subiu demais e não preocupou a defesa.

30' BOA OPORTUNIDADE! Coritiba trabalha bem a bola: Alex tabela com Keirrison, que passa bola para Robinho. O meia cruza a bola para a área, tentando encontrar o Camisa 10 alviverde, que não alcança a bola. Apenas tiro de meta para o goleiro Tiago Volpi.

29' Pablo tenta acionar o contra-ataque, mas acaba deixando a bola de graça para o volante Gil, que domina e sai jogando.

27' No lance seguinte, Gil tenta de novo, e chuta forte. A bola passa perto da meta de Tiago Volpi, em outra grande oportunidade criada pelo Coxa.

27' Coritiba tenta de novo. Alex aciona Gil, mas o volante pega mal na bola, que sai em tiro de meta.

25' Robinho tenta acionar Keirrison, mas o marcador Nirley intercepta a jogada.

22' Figueirense se preocupa mais em marcar e espera as oportunidades para sair ao ataque. O atacante Pablo vem ajudando na marcação, quando a equipe não tem a bola.

18' ALEX! Pela primeira vez na partida, o meia mostrou seu poder de decisão. Finalizou de carrinho, e a bola passou perto do gol de T. Volpi. Quase!

16' Até o momento, o Coritiba tem liberdade para trabalhar a bola no campo de ataque, mas a zaga do Figueirense consegue afastar o perigo de sua área.

14' Que perigo! Reginaldo coloca a bola entre as pernas de Lazaroni e leva perigo à defesa. Thiago Heleno consegue desarmar.

12' Coritiba chega à entrada da área adversária, mas a zaga consegue fazer o desarme antes da finalização.

10' Mais Figueirense! Pablo lançou Léo Lisboa, que arriscou o chute, pra fora.

8' Vanderlei! Cobrança direto no gol, mas o goleiro Coxa Branca se esticou e espalmou para escanteio.

7' Falta para o Figueirense! Kleber acionou Ricardo Bueno, que foi derrubado na intermediária. O próprio Ricardo Bueno e Kleber na bola para a cobrança.

6' Coritiba tenta atacar, mas é desarmado pela zaga catarinense. Kleber guia o Furacão do Estreito no ataque.

4' GOOOOL DO FIGUEIRENSE! Thiago Heleno desviou a cobrança de escanteio de cabeça e abriu o placar!

4' Figueirense se manda para o ataque e consegue escanteio, cobrado por Léo Lisboa.

3' Alex levanta a bola para a área, mas o ataque não tem sucesso. Tiro de meta para o Figueirense.

2' Coritiba chega pela primeira vez ao ataque. A zaga desvia um cruzamento fechado, em escanteio para os donos da casa.

19:32 ROLA A BOLA! E o Brasileirão enfim recomeça.

19:29 Começa a execução do hino do estado do Paraná e do Hino Nacional Brasileiro.

19:26 Coritiba também em campo.

19:23 Figueirense sobe para o gramado.

19:12 Figueirense confirmado com: T. Volpi; Luan, Nirley, Thiago Heleno, Lazaroni; Paulo Roberto; Denner; Kleber, Léo Lisboa; Ricardo Bueno, Pablo.

19:10 Coritiba escalado: Vanderlei; Reginaldo, Welinton, Leandro Almeira, Denner; Gil, Baraka, Robinho, Alex; Élber, Keirrison.

19:05 Roberto Cereceda não teve sua documentação regularizada à tempo pela CBF e não participa do confronto. Nos treinamentos, assumiu a titularidade na lateral-esquerda. Lazaroni, titular desde a saída de Marquinhos Pedroso, é o substituto.

19:00 A bola rola daqui a meia hora no estádio Couto Pereira. Fique com a gente!

18:15 Celso Roth terá o luxo de ir à campo sem nenhum jogador no departamento médico, e com todos os seus reforços devidamente regularizados. Apesar disto, o comandante prega cautela: “Temos oportunidades de vencer, mas estudamos o Figueirense, sabemos que eles estão em situação parecida com a nossa. Sabemos que sem a bola temos que marcar forte, e quando estivermos com a bola temos que ir pra cima”.

18:13 Tiago Volpi, melhor do Figueira no início do Brasileirão, acredita que a equipe mudou para melhor a forma de jogar: “Acho que agora a gente teve um tempo melhor para conhecer melhor o trabalho do Guto. Tínhamos uma característica de trabalho com o Vinícius Eutrópio e o Guto veio na segunda rodada e não teve tempo para treinar. Aos poucos a equipe foi criando uma cara e com esses 35 dias deu para implantar o que ele quer e que vai nos ajudar para conseguir a reabilitação”.

18:10 O Couto Pereira será o palco do confronto. Com capacidade para 38000 pessoas, pode ser um fator decisivo na partida. É esperada casa cheia para a partida, que marca o retorno do Brasileirão e o reencontro do Coritiba com a torcida alviverde. (Foto: Divulgação/Coritiba)

18:08 O Figueirense também pretende mesclar o elenco de antes da Copa com os reforços. Fornaroli e Cereceda aguardam sua documentação, mas devem ter sua situação resolvida a tempo. Jonatan e Marquinhos são desfalques certos, enquanto as dúvidas são Giovani Augusto e Felipe, que sentiram dores durante o treinamento. Pablo é certeza no ataque, ao lado de Ricardo Bueno.

18:06 As duas equipes planejaram mudanças com suas novas peças de reposição. A grande ausência do Coritiba é o atacante Zé Love, que realiza fortalecimento muscular e não participou do último treino. No comando do ataque, a grande novidade é a presença de Martinuccio e Élber. Atrás, Welinton é o novo reforço para a zaga.

18:03 De acordo com o superintendente de futebol, Rodrigo Pastana, a equipe ainda pode negociar alguns atletas: “Nesse momento a gente não encerra porque a janela de transferência abrindo agora e claro que temos algumas sondagens para saídas e se ocorrer, temos que repor. Por enquanto, estamos satisfeitos com o elenco, mas se houver saída vamos ter que repor”.

18:00 O Figueirense foi mais ativo no período de transferências, contratando nove reforços. São eles: o goleiro Júnior Oliveira, os atacantes Jonatan, Bruno Fornaroli, Mazola e Pablo, o meia Felipe, o zagueiro Neto, os laterais Roberto Cereceda e Kleber, ex-Internacional. Vitor Júnior é o décimo nome confirmado na equipe: o jogador estava sendo negociado com o futebol mexicano, mas a negociação acabou esfriando e o atleta retornou à equipe catarinense.

17:58 Apesar de não estar completamente satisfeito, Roth acredita que a equipe fez o possível para reforçar o plantel: “As peças de reposição nós não conseguimos repor como nós gostaríamos. Vieram três jogadores nesse momento que nós paramos, o Elber foi um deles, e com a sequência de treinamentos está melhorando no dia a dia. Gostaríamos que tivéssemos a possibilidade de outras contratações, mas nesse momento não temos e não vemos no mercado uma situação clara que possa vir a nos ajudar”.

17:55 O Coritiba apresentou alguns reforços, mas Celso Roth espera ainda mais. Os volantes Hélder e Misael, o atacante Martinuccio, os meia Élber e o zagueiro Welinton são os nomes confirmados até o momento. Já as baixas são do lateral-esquerdo Abner, do lateral-direito Victor Ferraz para o Santos. Moacir estava sendo negociado com o Figueirense, mas reprovou nos exames médicos. O jogador foi afastado até que refaça os exames.

17:53 FIQUE DE OLHO: Alex, meia do Coritiba. Experiente, eficiente, líder do elenco, capitão, amado pela torcida. Em resumo, ídolo. No Couto Pereira, Alex pode voltar a assumir o protagonismo do ataque do Coxa diante do Figueirense. Outro fator que pode fazer com que o veterano se destaque é a fragilidade da defesa catarinense, que sofreu 14 gols em nove jogos. (Foto: Divulgação/Coritiba)

17:50 FIQUE DE OLHO: Pablo, atacante do Figueirense. O jogador fará sua estreia nesta quarta-feira, mas é uma das principais contratações do Figueira para esse ano. O atleta pertence ao Atlético-PR e estava emprestado ao Real Madrid B – chegou a treinar com o elenco em uma véspera de Champions League – e voltou ao Figueirense após seis meses. O atleta de 22 anos foi essencial na arrancada rumo à Série A em 2013, e chega com a tarefa de comandar o ataque do Figueirense, um dos menos efetivos do Brasileirão. (Foto: Divulgação/AV Assessoria)

17:48 Guto Ferreira, por sua vez, manteve-se calado durante a semana e não deu detalhes à respeito da expectativa para o retorno do campeonato. Uma coisa é certa: os novos reforços devem ser bem aproveitados, e quatro deles devem estrear nesta quarta-feira. Roberto Cereceda, Kleber, Pablo e Felipe treinaram entre os titulares e devem ser as novidades.

17:45 O treinador Celso Roth se mostrou ansioso por resultados mais positivos: “Esse grupo tem as suas qualidades, agora já com outro tipo de trabalho e metodologia. Agora vamos esperar que esse grupo nos dê a resposta, e não é uma resposta para daqui a pouco, mas para ontem. Temos um jogo muito importante contra o Figueirense que é fundamental para nós porque a nossa sequência no Campeonato Brasileiro é muito ruim, sabemos disso. Quando conseguimos uma vitória, que poderíamos ter embalado, o campeonato parou. Agora começa tudo de novo”.

17:42 O maior resultado da história é paranaense. No Brasileirão de 2005, o Coritiba aplicou a goleada de 4 a 1 sobre o o Figueira, na 36ª rodada do campeonato. No Couto Pereira, os torcedores assistiram à dois gols de Reinaldo, um de Capixaba e outro de Jackson Silva, construindo a goleada.

17:37 O último encontro aconteceu em agosto de 2012, na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado em Florianópolis e terminou em 3 a 1 para o Figueirense. Aloísio, hoje jogador do São Paulo, foi o grande nome da partida, ao marcar três gols no alviverde paranaense. Esta foi a vitória mais elástica do Figueira na história dos confrontos contra o Coxa.

17:34 As duas equipes já se enfrentaram 17 vezes na história do campeonato brasileiro. O Coritiba tem ampla vantagem: são nove vitórias, contra quatro empates e quatro vitórias do Figueirense.

17:32 A última rodada foi de tristeza. A equipe catarinense foi derrotada em casa por 3 a 1 pelo Atlético-PR. O resultado manteve a equipe na lanterna durante a pausa para a Copa.

17:30 O Figueirense chega da parada da Copa com a missão de “ser um outro time”, conforme havia prometido o presidente da equipe antes da pausa. O time de Florianópolis é o pior time catarinense da primeira divisão, e tem apenas uma vitória em nove jogos.

17:27 Na última rodada, antes da Copa do Mundo, o Coritiba venceu o embalado Goiás, que figura na parte de cima da tabela, pelo placar de 3 a 0.

17:24 A partida é um confronto entre duas equipes que precisam se reabilitar no campeonato. O Coritiba, dono da casa, ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, enquanto o Figueirense segue na lanterna.

17:22 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Coritiba x Figueirense, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 19h30, no Couto Pereira.