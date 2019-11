Jogo Criciúma x Fluminens pelo Campeonato Brasileiro 2014

00:00 No Heriberto Hülse, o Criciúma venceu o Fluminense por 3 a 2. Com o resultado, os mandantes subiram para a 13ª posição, enquando os visitantes desceram para a 4ª colocação. Na próxima rodada, o Tigre enfrenta o Atlético-PR. Já o tricolor carioca, enfrenta o Santos. Obrigado pela audiência e até a próxima!

49' FINAAAAL DE JOGO!!

47' Wagner dá carrinho em Cortez e faz a falta.

46' Carlinhos cruza na área, o Fluminense tenta, mas a defesa tira.

45' Mais quatro minutos de acréscimo.

43' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! SAI: Paulo Baier; ENTRA: Martinez.

42' Paulo Baier cobra falta e manda por cima do gol de Cavalieri.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Matheus Carvalho! Bruno não deixa a bola cair, cruza na área e o atacante manda de cabeça para diminuir.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Conca! O meia domina bonito na área, gira o corpo e deixa o zagueiro na saudade antes de chutar no canto.

35' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! SAI: Rafael Costa; ENTRA: Ricardinho.

33' A falta foi a primeira finalização de Sobis no jogo. O atacante está acostumado a chutar bastante durante as partidas, mas não acha espaço contra o Criciúma.

32' Sobis cobra a falta, a bola desvia na barreira e passa por cima do gol.

31' Kenedy é derrubado perto da entrada da área. O Fluminense tem uma boa chance para diminuir.

30' Fluminense tenta chegar ao gol, mas esbarra na boa defesa postada do Criciúma.

28' Carlinhos cruza bem para Kenedy, mas ele manda para fora. Perde uma boa chance.

26' SUBSTITUIÇÃO NO CRICIÚMA! SAI: Bruno Lopes; ENTRA: Cristiano

25' A torcida do Criciúma grita "olé" no Heriberto Hulse.

23' Jogo agora fica muito complicado para o Fluminense, que ve o Criciúma o tempo todo no campo de ataque.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA! Serginho! Paulo Baier cobra falta do lado direito, Serginho vem de trás em velocidade, tem liberdade e manda de cabeça para o gol.

18' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Cícero; ENTRA: Kenedy

18' QUASE O TERCEIRO! Paulo Baier tem a chance clara, sozinho na área, e chuta em cima de Cavalieri.

17' Henrique dá bobeira, Silvinho ganha, mas o zagueiro consegue se recuperar.

17' Matheus Carvalho erra um passe fácil, e a torcida do Criciúma vai ao delírio.

15' A defesa do Criciúma se fecha bem e não deixa que o Fluminense crie jogadas.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA!! Outra vez Paulo Baier. Diego Cavalieri defende dois chutes do Criciúma, até que a bola sobra para Paulo Baier. O meia, caindo, consegue finalizar para o gol.

11' Carlinhos e Eduardo estão suspensos para os próximos jogos de Criciúma e Fluminense.

10' CARTÃO AMARELO PARA CARLINHOS!

10' CARTÃO AMARELO PARA EDUARDO! Está fora do próximo jogo.

9' Wagner bate de muito longe, e manda para fora.

7' Rafael Sobis levanta na área, e Carlinhos manda para fora.

6' Pela esquerda, Carlinhos cruza e ganha o escanteio.

5' Fluminense volta melhor, procura pressionar o adversário.

4' Paulo Baier cobra falta na primeira trave, e Sobis tira. O árbitro já havia marcado o impedimento.

2' Silvinho chuta de bem longe, pega mal e manda pela linha de fundo.

1' Walter, que chegou a ser dúvida para o jogo por conta de uma lesão, deixa o campo para a entrada de Matheus Carvalho.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! SAI: Walter; ENTRA: Matheus Carvalho.

22:55 Fluminense esteve melhor, mas com um pênalti inexistente em Paulo Baier, os mandantes sairam na frente no primeiro tempo. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

22:54 PAULO BAIER, AUTOR DO GOL: "É uma estratégia que temos (lançamentos longos), que conseguimos anular uma boa equipe do Fluminense. Tivemos o lance do gol, a bola enfiada pude chegar, e o zagueiro fez o pênalti"

22:52 RAFAEL SOBIS: "Está faltando ser mais agressivo. Estamos bem, mas temos que tentar fazer o gol"

47' FINAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

45' João Vitor cruza na área, e Bruno recua para Cavalieri com um toque de peito.

43' Teremos mais dois minutos de acréscimo. Vamos até 47.

41' NA LUA! Carlinhos fica cara a cara com Luiz e manda por cima.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA!! Paulo Baier cobra pênalti no meio do gol e abre o placar.

38' PÊNALTI! Paulo Baier é derrubado por Henrique na área.

37' Wagner toca errado para o meio e possibilita contra-ataque do Criciúma. Gum corrige o erro e desarma o adversário.

35' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL SOBIS!

35' CARTÃO AMARELO PARA ESCUDERO! Está fora do próximo jogo.

33' Criciúma ainda não finalizou. As três do jogo, todas foram do Fluminense.

31' Paulo Baier pede calma aos seus companheiros. Ele quer que o time evite os chutões.

30' IMPEDIDO! Wagner ajeita de cabeça para Walter, na área, mas o atacante estava em posição irregular.

28' O Criciúma aposta muito nos lançamentos longos, mas não consegue armar nenhuma boa jogada.

26' Henrique sobe mais que a defesa, cabeceia, e Walter manda para fora.

25' A zaga do Criciúma tenta lançar para o ataque, mas a bola bate em Cortez e sai pela lateral.

25' Bruno adianta muito a bola, tenta recuperar e comete falta.

23' Luiz faz a defesa, Conca pega a sobra e cruza para o meio. A bola passa por Sobis, e a zaga consegue afastar.

22' Partida fica mais movimentada. Criciúma e Fluminense já assustaram.

21' RESPOSTA DO FLU! Carlinhos cruza alto, Cícero sobe muito e cabeceia para o gol. Escudero salva. A bola passa muito perto.

19' UUUUHHH!! Rafael Costa aparece pela direita, cruza rasteiro e Gum chega na hora certa para tirar antes que Bruno Lopes fizesse o gol.

19' O Criciúma começou a diminuir a diferença na posse de bola, mas segue correndo mais atrás do Fluminense do que criando jogadas.

18' Wagner toca para Walter, que devolve mal.

16' Paulo Baier cobra escanteio fechado, na primeira trave, e a defesa tricolor tira.

15' Sobis cobra falta, e Henrique derruba Cortez. O árbitro marca a irregularidade.

14' Antes de Sobis cobrar falta, Henrique e Escudero se estranham. O zagueiro do Flu fica no gramado.

13' Walter toca para Sobis, que se atrapalha e deixa a bola sair pela lateral.

11' O jogo começa com o Fluminense dominando a posse de bola: 71% a 29%.

10' Wagner acerta Rafael Costa e faz falta. O meia do Criciúma fica no gramado com dores.

9' Sobis marca forte Bruno Cortez, o lateral cai na área, e o juiz manda seguir. A torcida reclama.

8' Jogo morno até agora, as duas equipes se estudando muito em campo.

7' Conca cobra falta na direção da área e para na defesa catarinense.

6' Fluminense começa melhor o jogo, com a posse de bola. O Criciúma pouco toca nesses primeiros minutos.

4' Serginho tenta dar um chapéu e joga pela lateral.

3' CORRE, WALTER! Bola lançada na frente, o atacante corre muito, mas só evita que ela saia pela linha de fundo e deixa o lateral para o Criciúma.

2' Conca tenta o primeiro toque em profundidade, e Luiz sai do gol para dar um bico e evitar a chegada de Walter.

0' BOLA ROLANDO EM SANTA CATARINA!!

21:57 Agora, toca o hino nacional brasileiro.

21:56 Hino do estado de Santa Catarina em execução.

21:42 BANCO DE RESERVAS DO FLUMINENSE: Klever, Chiquinho, Elivelton, Rafinha, Valencia, Fabricio, Biro Biro, Kenedy e Matheus Carvalho.

21:39 BANCO DE RESERVAS DO CRICIÚMA: Bruno, Ronaldo Alves, Maicon Silva, , Giovanni, Ricardinho, Martinez, Cristiano, Maurinho e Lucca.

21:36 FLUMINENSE CONFIRMADO: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Henrique e Carlinhos; Jean, Cícero, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Walter.

21:35 CRICIÚMA CONFIRMADO: Luiz; Eduardo, Fábio Ferreira, Escudero e Cortez; Serginho, João Vitor, Rafael Costa e Paulo Baier; Silvinho e Bruno Lopes.

20:30 Apitará Criciúma x Fluminense, o árbitro Rodrigo Batista Raposo, da Federação do Distrito Federal. Ele será auxiliado por Marrubson Melo Freitas (DF) e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF).

20:25 O estádio Heriberto Hülse é o palco do confronto de logo mais entre Criciúma e Fluminense. O estádio tem capacidade para 19 mil torcedores e promete receber um excelente público.

20:22 O respeito de Wagner à força local do Criciúma está longe de ser aquele discurso clichê dos jogadores de futebol. Com 90% dos pontos conquistados no Heriberto Hülse, o Tigre divide com a sua torcida a melhora e consequente fuga da zona do rebaixamento, parte que ocupou até a quinta rodada do Brasileirão. ''Vai ser um jogo muito difícil, fora de casa, e em um estádio onde o Criciúma é sempre muito forte. Mesmo assim, esperamos conseguir um bom resultado para seguir na parte de cima da tabela.''

20:20 Os 30 dias de trabalho dos jogadores, com alguns deles longe do Heriberto Hülse, serão analisados pelo que o Criciúma apresentar no placar contra o Fluminense. A semana em Sorocaba, no CT que recebeu a seleção da Argélia durante a Copa do Mundo, foi repleta de testes e sem vitória em algum jogo-treino dos quatro que a equipe fez. O técnico Wagner Lopes minimizou os placares, ressaltou o que viu em campo. No entanto, sabe que o mesmo não serve para o Campeonato Brasileiro. ''A gente reviu o planejamento no decorrer da intertemporada. Em virtude das chuvas perdemos um jogo-treino e também algumas atividades foram impedidas. Conseguimos sair e foi bom, porque em Sorocaba o tempo colaborou enquanto chovia aqui. Passamos os princípios para a volta do campeonato, o planejamento foi correto e agora só os resultados vão mostrar o quanto foi importante a parada. Vislumbramos que tudo dê certo, que a equipe conquiste pontos, faça bons jogos e vença. Sem dúvida que resultado positivo trará tranquilidade aos torcedores.''

20:18 FIQUE DE OLHO: Henrique, zagueiro do Fluminense. O jogador, de 31 anos, fará a sua estreia com a camisa tricolor. Ex-Flamengo, era também xerife da zaga e capitão no Bordeaux. Conquistou seis títulos pela equipe francesa, o último foi em 2013, quando levantou a taça da Copa da França. Quando atuou pelo Rubro-Negro carioca, foi campeão estadual, em 2004. (Foto: Divulgação/Fluminense)

20:15 FIQUE DE OLHO: Paulo Baier, meia do Criciúma. Após uma excelente temporada pelo Atlético-PR, aos 39 anos, o jogador é o mais veterano e um dos mais importantes do Tigre. Será dele a função de ''servir'' os atacantes Silvinho e Bruno Lopes. (Foto: Getty Images)

20:10 O novo contratatado, Henrique, ganhou a posição de Elivelton nos treinos comandados por Cristóvão Borges. Porém, apenas o trabalho dentro de campo é insuficiente. É preciso mais: o novo camisa 21 tratou de conversar com quem seguiu o mesmo caminho dele. Buscou informações e dicas de como se portar em campo levando em consideração os estilos diferentes entre o esporte praticado em Bourdeaux, cidade de mesmo nome do clube que defendeu de 2005 a 2014, e o Rio de Janeiro: "Lá, é pegado. O defensor faz a primeira jogada, uma bola longa. E depois todo mundo pressiona a equipe adversária. Aqui, não, é mais tocado. Tive dificuldade nesse um mês de treinos. Falei com muita gente, e nem todos tiveram a chance de voltar com a competição parada. Isso me deu um tempo extra de conhecer os colegas e demonstrar meu estilo. Sou zagueiro firme, apesar de as pessoas confundirem isso com violência. Nunca fui expulso lá. Sou simples, sério. Espero continuar assim".

20:06 Intertemporada é sinônimo de treinos e possibilidade de se reforçar. No Criciúma, as situações foram levadas a sério. Além das atividades intensas de preparação, com jogos no interior de São Paulo, o Tigre também aproveitou para trazer peças de reposição do elenco. Agora, no retorno ao Brasileirão, o sentimento é de ansiedade após mais de um mês sem uma partida oficial: ''Estou muito bem, fiz uma boa pré-temporada, tivemos um mês de treinamento, fiz todos os treinamentos e estou louco para jogar. O que o professor precisar eu estou pronto para entrar em campo e ajudar. É só dar sequência'', garantiu o volante Martinez.

20:03 O Fluminense está pronto para a retomada do Brasileirão. Na tarde desta terça-feira (15), na cidade de Nova Veneza, em Santa Catarina, o Tricolor fez o último treino antes de enfrentar o Criciúma. E a atenção de Cristóvão Borges esteve voltada à bola parada defensiva e à capacidade de finalização. A atividade durou quase duas horas e foi realizada no campo do Caravaggio Futebol Clube, uma equipe amadora da região. Após o tradicional rachão, uma atividade recreativa, o treinador exercitou o poder de conclusão dos jogadores. Laterais cruzavam para os atletas das demais posições completarem ao gol.

20:00 O técnico Wagner Lopes espera do estreante Rafael Costa agressividade, seja para defender ou atacar. O goleiro Luiz, que ficou de fora dos jogos-treino de intertemporada por lesão, não causa preocupação ao comandante: ''O Luiz tem a minha confiança e da comissã o técnica. Ficou de fora dos testes, poupado, mas é um jogador importante, por sua liderança e postura. Temos bons goleiros e espero que esteja bem, mesmo sem ter participado dos quatro jogos. No meio, testamos opções e com o Rafael Costa ganhamos mais em combatividade, dinâmica, velocidade e nos arremates de fora da área, em que ele bate bem com as duas pernas, apesar de ser canhoto. Vai ter tensão como qualquer estreia, naturalmente vai sentir ansiedade. Porém, tem tudo para fazer um bom jogo''.

19:56 Com um desempenho ruim na Copa do Mundo, o atacante Fred quer dar a volta por cima no Fluminense. Para isso, conta com o apoio dos seus companheiros de clube. Para o lateral-direito Bruno, o centroavente não fracassou sozinho. O grupo todo não alcançou o resultado esperado: ''Eu acredito que depois que ele entrar aqui a alegria vai voltar. O grupo é excelente e vamos dar força para ele, já que nos ajudou muito. Estando conosco vai voltar a fazer os gols, que é o que a torcida espera''.

19:53 Agressividasde, velocidade e finalizações. Estas foram facetas de Silvinho com a camisa do Criciúma em oito dos nove jogos da equipe antes da interrupção no Campeonato Brasileiro. O atacante pretende manter os atributos intactos na volta da competição – para o Tigre nesta quarta-feira, contra o Fluminense. Inclusive no quesito gols: ''Nestes oito jogos eu estava jogando mais centralizado, porque estávamos jogando com dois atacantes. Neste período de treinamentos serviu para o professor testar outras formações e esquemas. Minhas características todo mundo conhece, de jogar pela beirada. Não vai sair disso, mas vou trabalhar para melhorar. Até porque nunca estou feliz, porque quero melhorar sempre mais. Espero no decorrer do campeonato que as coisas deem certo e as bolas voltem a entrar novamente".

19:50 Além do meia Cícero, o Fluminense deve ter também a estreia do zagueiro Henrique. O reforço já está regularizado e teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira (15). Com isso, o jogador de 31 anos virou opção para formar a dupla de zaga ao lado de Gum, com quem vem treinando entre os titulares. O zagueiro foi contratado pelo Tricolor antes da Copa do Mundo e passou a treinar com os novos companheiros desde o dia 23 de junho. Ele iniciou o processo de readaptação ao futebol brasileiro depois de nove anos na Europa, onde conquistou o Campeonato Francês e a Copa da França com o Bordeaux.

19:47 Com exatos um mês da representação até a partida da retomada do Campeonato Brasileiro, o Criciúma direcionou a primeira metade para o condicionamento físico e finalizações, uma vez que os poucos gols foram um problema da equipe – 0,44 por partida. Não à toa foi no exterior buscar seu goleador da campanha do acesso à Série A, Zé Carlos, que ainda não tem liberação para atuar. A última semana de treinamentos foi feita em Sorocaba, a 100km da capital paulista, no CT que recebeu a seleção da Argélia durante a Copa do Mundo, e recheada de jogos-treinos.

19:45 O último encontro entre as equipes aconteceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2013. No mesmo palco da partida de daqui a pouco, em Santa Catarina, o Fluminense venceu o Criciúma por 2 a 1, de virada, com dois gols do lateral Bruno.

19:42 O Fluminense, por sua vez, vem de um empate por 1 a 1 contra o Internacional, pelo Brasileirão, em jogo disputado no Estádio Cláudio Moacyr (Moacyrzão). O Tricolor tem dez vitórias, quatro derrotas e dois empates na história dos confrontos com o Tigre.

19:40 O Criciúma volta ao Heriberto Hülse após quase 2 meses afastado de casa. nesse tempo, o estádio passou por reformas, incluindo a substituição de cadeiras de ferro por cadeiras de plástico e um aumento na capacidade das mesmas (de 1.129 lugares para 1.336). No último jogo em seu domínio, o Tigre venceu o Coritiba por 1 a 0. Já na última rodada, perdeu por 2 a 0 para o Santos.

19:37 Já o Fluminense conquistou, logo após o amistoso diante da Itália, uma folga de duas semanas. Depois do descanso, o elenco foi para Macaé, município do estado do Rio de Janeiro, onde se preparou por uma semana. Passado esse tempo, as atividades voltaram para as Laranjeiras. O time carioca é o vice-líder competição com 16 pontos, três a menos que o líder Cruzeiro.

19:35 As equipes vivem situações distintas na competição. Durante o recesso, os jogadores do Criciúma se concentraram no Centro de Treinamento do Atlético Sorocaba, no interior paulista. O técnico Wagner Lopes trabalhou por 24 dias com o time que ocupa a 14ª colocação no Brasileirão, com 8 pontos. A posição é uma ameaça para os objetivos do Tigre, já que a equipe luta para permanecer na Série A e está próxima do Z-4.

19:32 Brasileirão está de volta! Após uma longa pausa para que a Copa do Mundo fosse realizada, o Campeonato Brasileiro será retomado. Nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, o Criciúma recebe o Fluminense, pela décima rodada da competição. (Foto: Divulgação/Fluminense)

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Criciúma x Fluminense, partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 22h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina (SC).