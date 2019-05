Jogo Flamengo x Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2014

Partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão, disputada no Moacyrzão, em Macaé.

0:00 Ney Franco segue sem vencer no comando do Flamengo. Já são seis jogos, sendo três empates e três derrotas.

23:59 Com o resultado, o Flamengo permanece na lanterna do Campeonato Brasileiro, com sete pontos ganhos. Já o Atlético-PR sobe para a 6ª posição, com 16 pontos.

23:56 Cleberson, zagueiro do Atlético-PR: "Conseguimos um grande resultado sobre uma grande equipe como o Flamengo e agora vamos buscar a vaga na Libertadores, que é o nosso foco principal."

23:55 Luiz Antônio, meia do Flamengo: "A gente trabalhou muito, começamos bem a partida, criamos chances, mas eles tiveram mais felicidade e conseguiram vencer a gente. A situação é difícil e precisamos trabalhar ainda mais para melhorar."

49' FIM DE JOGO!!!

48' SALVA, WEVERTON!!!! Flamengo vai pro abafa e Mugni finaliza de dentro da área, mas o goleiro atleticano defende bem.

47' Vamos até os 49 minutos.

46' WEVERTON!!! Alecsandro aproveita erro do zagueiro e finaliza, mas o goleiro do Atlético-PR defende mais uma.

O zagueiro Cleberson marcou o segundo gol do Furacão.

41' Alteração no Atlético-PR. Sai Derley; Entra Paulinho Dias.

40' Torcida do Flamengo entoa gritos e cantos de protesto ao time.

Samir marcou este bonito gol de cabeça para o Flamengo no primeiro tempo.

36' CARTÃO AMARELO PARA JOÃO PAULO! Fez falta dura em Nixon e foi advertido.

35' Atlético-PR chega em contra-ataque rápido, mas Marcelo finaliza fraco e Felipe defende.

35' Público presente em Macaé: 6692 pessoas.

33' Ritmo do jogo diminui e as equipes parecem sentir o cansaço.

30' SALVA, WEVERTON!!! Luiz Antônio tabela com Éverton, sai na cara do gol e bate, mas o goleiro do Furacão defende com o pé.

29' Alteração no Flamengo. Sai Elano, muito vaiado, e entra Luiz Antônio.

28' UUUUUUUUHHH!!! Otávio dá lindo passe para Marcos Guilherme, que briga e ganha da defesa do Flamengo, mas finaliza na rede do lado de fora.

27' Samir teve um estiramento na coxa direita e deverá ser desfalque do Flamengo nos próximos jogos.

25' Alteração no Flamengo. Sai Samir, machucado, e entra Nixon.

24' Alteração no Atlético-PR. Sai Ederson e entra João Paulo.

23' Samir cobrou mal demais e acertou a barreira.

22' O Flamengo tem falta boa para cobrar.

20' Flamengo erra muitos passes e vai irritando a torcida.

17' CARTÃO AMARELO PARA ELANO!

16' O GOL: Sueliton recebeu na área e rolou para o meio, onde Cleberson apareceu para completar para as redes de carrinho.

15' GOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!!!! CLEBERSON!!!

13' Alteração no Atlético-PR. Sai Bady e entra Marcelo.

12' Flamengo começou melhor o segundo tempo e vai encontrando espaços com facilidade na defesa do Furacão.

10' NO TRAVESSÃO! Léo Moura dá lindo passe para Alecsandro, que manda uma pancada e a bola explode no travessão.

8' BOA CHANCE! Otávio arrisca de fora da área, a bola desvia em Recife e vai pra fora.

6' Elano consegue boa roubada de bola, mas na hora do passe final, erra feio e manda nas mãos de Weverton.

3' Alecsandro recebe bom passe de Mugni, mas finaliza pra longe do gol.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

O bonito gol de Douglas Coutinho, que saiu aos 19 minutos de jogo.

Douglas Coutinho, autor do gol do Atlético-PR: "Usei minha velocidade e tive a felicidade de marcar o gol. A gente faz muito essa jogada nos treinamentos."

Samir, autor do gol do Flamengo: "Nós acabamos surpreendidos pelo gol deles, mas estamos jogando bem. Dedico meu gol para os meus pais."

45' Sem acréscimos, termina o primeiro tempo de Flamengo 1x1 Atlético-PR

43' Atlético-PR chega em cobrança de escanteio, mas Derley cabeceia pra fora, sem perigo.

41' UUUUUUUUHHH!!! Elano cobra bem a falta e André Santos consegue desviar, mas manda pra fora, levando perigo ao goleiro Weverton.

40' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS OLAZA! Fez falta forte em Léo Moura. Vem bola na área do Furacão...

38' Lesão de Paulinho foi no tornozelo direito, que está muito inchado. O atacante do Flamengo passará por exames para saber a gravidade.

35' O gol: Mugni cobrou escanteio com precisão, Samir subiu no 3º andar e cabeceou forte para o gol.

34' GOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!!! É DE SAMIR!!!!

33' Alecsandro aproveita falha de Léo Pereira, tenta tocar para Mugni, mas a defesa do Furacão joga pra fora.

30' Alteração no Flamengo. Sai: Paulinho. Entra: Lucas Mugni.

29' Paulinho vai sair. Vem Mugni

27' Paulinho está fora de campo recebendo atendimento médico.

26' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS COUTINHO! Fez falta dura em Paulinho.

22' Com o gol marcado, Douglas Coutinho chega à artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado de Marcelo Moreno e Ricardo Goulart (Cruzeiro), todos com cinco gols.

20' A jogada do gol: Douglas Coutinho recebeu passe de Ederson e tocou por cima do goleiro Felipe para marcar um bonito gol.

19' GOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!!! É DE DOUGLAS COUTINHO!!!!

18' UUUUUUUUHH!!! Primeira boa chance do jogo é do Furacão. Após cruzamento pra área, Felipe afasta mal e a bola sobra para Douglas Coutinho, que bate pra fora.

16' Léo Moura faz bom cruzamento, Alecsandro tenta chegar, mas a defesa afasta.

14' Gol anulado do Atlético-PR! Depois de chute bloqueado por Samir, a bola foi jogada pro alto, mas Ederson fez falta em Léo Moura antes de mandar pro gol.

12' André Santos recebe na esquerda e faz o cruzamento, mas Alecsandro tromba com Léo Pereira e cai, sem nada ser marcado pela arbitragem.

7' Léo Moura recebe na direita, faz o cruzamento, mas a defesa do Furacão manda pra fora.

6' Jogo começa bem disputado no meio-campo, com muito perde e ganha e algumas faltas.

2' Atlético-PR chega em escanteio, mas a zaga do Flamengo afasta o perigo.

0' COMEÇA O JOGO!

21:58 "Escolhi jogar no 3-5-2 porque a equipe precisava de variações e esta é a melhor formação para nós jogarmos agora", palavras de Ney Franco, treinador do Flamengo.

21: 54 O Flamengo vem para o campo.

21:50 Os jogadores do Atlético-PR já estão no gramado do Moacyrzão.

21:43 Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, está no Moacyrzão para acompanhar a partida.

21:36 Já no Furacão, os jogadores pendurados são: Léo Pereira, Marcos Guilherme, Otávio e Weverton.

21:33 O Flamengo tem cinco jogadores pendurados: Amaral, André Santos, Léo Moura, Lucas Mugni e Luiz Antonio.

21:23 Com a vitória do Figueirense sobre o Coritiba por 2 a 0, o Flamengo assume momentaneamente a lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos ganhos.

21:17 Depois de a negociação com o Corinthians melar, o atacante Marcelo ficará no banco de reservas do Furacão e deverá entrar durante o jogo.

21:09 No banco de reservas, o treinador Doriva terá os seguintes jogadores: Santos; Mário Sérgio, Dráusio, João Paulo, Paulinho Dias, Nathan, Mosquito, Bruno Furlan, Marcelo e Cléo.

21:06 O Atlético-PR também já está escalado para a partida: Weverton; Sueliton, Cleberson, Léo Pereira e Lucas Olaza; Derley, Otávio, Bady e Marcos Guilherme; Douglas Coutinho e Ederson.

21:02 No banco de reservas, o treinador Ney Franco contará com as seguintes opções: Paulo Victor; Luiz Antônio, Erazo, Muralha, João Paulo, Amaral, Márcio Araújo, Lucas Mugni, Matheus, Negueba e Nixon

21:00 A escalação do Flamengo para o jogo já foi divulgada: Felipe; Wallace, Chicão e Samir; Léo Moura, Recife, Elano, Éverton e André Santos; Paulinho e Alecsandro.

20:54 Poucas horas antes da partida, o Flamengo fechou a contratação do atacante Eduardo da Silva, que disputou a Copa do Mundo pela Croácia. O jogador assinará contrato com o time carioca nesta quinta-feira (17).

20:45 O árbitro do jogo será o catarinense Paulo Henrique de Godoy Bezerra, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Nadine Bastos. O árbitro apitou quatro partidas até agora neste Campeonato Brasileiro.

20:40 O Flamengo não terá quatro jogadores para a partida por conta de lesões. O atacante Hernane ainda se recupera de uma torção no tornozelo e, o lateral Léo, de um problema na coxa. Cáceres e Gabriel, que tiveram fraturas na mão e no nariz, respectivamente, também não jogam.

20:35 O estádio Claudio Moacyr, o Moacyrzão, será o palco da partida desta quarta-feira. Com capacidade para 15 mil pessoas, o estádio não deverá receber um grande público para o jogo.

20:30 Para o treinador Doriva, que está há um mês no Atlético-PR, a equipe está evoluindo: "Logicamente, a equipe tem que se adaptar às minhas exigências, mas está evoluindo. Estou passando aquilo que creio que pode fazer com que eles melhorem. São jogadores jovens, leva um tempo para adaptar e a gente espera que no Brasileiro eles sigam evoluindo".

20:25 O Atlético-PR não poderá contar com o volante Deivid e o lateral Natanael, ambos suspensos. Derley, único reforço do time na parada do campeonato, e Lucas Olaza, ganharão oportunidades no time titular.

20:22 Durante a Copa do Mundo, o Flamengo aproveitou para se reforçar e contratou o meia argentino Hector Canteros, que estava no Vélez Sarsfield. O jogador viajou para Macaé, mas não foi regularizado a tempo e está fora da partida.

20:18 FIQUE DE OLHO: Marcelo, atacante do Atlético-PR. Apesar de não ter presença confirmada na partida, o atacante é um dos jogadores mais importantes do Furacão e sempre incomoda as defesas adversárias. Seu bom desempenho em 2013 despertou o interesse do Corinthians, mas a negociação esfriou nos últimos dias. (Foto: Divulgação/Atlético-PR)

20:15 FIQUE DE OLHO: Paulinho, atacante do Flamengo. Mesmo sem estar em sua melhor fase pelo clube, o jogador é a principal arma do rubro-negro no ataque. Veloz, habilidoso e versátil, o atacante espera recuperar o futebol mostrado no ano passado. (Foto: Divulgação/Flamengo)

20:12 Já no Atlético-PR, o treinador Doriva chegou durante a Copa e teve tempo para conhecer o elenco, mas fará sua estreia como treinador do time na partida contra o Flamengo.

20:08 Para o atacante Alecsandro, Ney Franco é um grande estrategista e fez mudanças que irão melhorar o desempenho do Flamengo: "Não lembro de tantos dias de treino aqui no Brasil. Fora, talvez. O Ney mostrou que conhece de futebol, estuda bastante, é bem informado. O que me surpreendeu nele foi dentro do campo ter uma formação que faz o time jogar de três ou quatro maneiras diferentes sem tirar ninguém do jogo. Mostra que tem conhecimento do que faz".

20:05 Durante a parada para a Copa do Mundo, Ney Franco fez vários testes no Flamengo e o time terá uma nova formação tática para o restante da temporada, passando a jogar no esquema 3-5-2.

20:00 No último confronto pelo Brasileirão, o Flamengo chegou a abrir 2 a 0 no Maracanã, mas o Atlético-PR buscou a virada e o placar final foi de 4 a 2, resultado que culminou na demissão de Mano Menezes do time carioca em setembro do ano passado.

19:57 Pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético-PR já se enfrentaram em 38 jogos, sendo 16 vitórias do Furacão, contra apenas 12 do clube carioca.

19:53 O Atlético-PR venceu na nona rodada, quando fez 3 a 1 no Figueirense, em pleno Orlando Scarpelli e a equipe paranaense agora quer mais um bom resultado fora de casa.

19:50 A expectativa da torcida do rubro-negro carioca é que o time volte melhor depois do período de treinamentos durante a Copa do Mundo, para deixar a zona de rebaixamento.

19:47 O Flamengo é apenas o 19º colocado e, na rodada antes da parada para a Copa, perdeu para o Cruzeiro de 3 a 0, no Parque do Sabiá.

19:45 Boa noite, torcedor! Hoje você acompanha o tempo real de Flamengo x Atlético-PR, jogo válido pela décima rodada do Brasileirão, que recomeça após a Copa do Mundo.