Jogo Grêmio x Goiás pelo Campeonato Brasileiro 2014

21:32 Este é o 4º jogo do Grêmio sem marcar na sequência do Brasileirão. A última vez que o Tricolor gaúcho marcou gols, foi na vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, na 6ª rodada.

21:31 O empate sem gols entre Grêmio e Goiás foi ruim para ambos, que perderam posição para o Sport Recife, que ganhou do Botafogo e está com 17 pontos, contra 15 de gaúchos e goianos.

21:27 Público Pagante: 24.449 Público Não Pagante: 1.717 Público Total: 26.166 Renda: R$ 813.641,50

21:24 O goleiro Renan comentou o jogo na saída de campo: "Vamos seguindo, fazendo uma campanha consistente, surpreendendo muitas pessoas".

21:23 "Precisamos corrigir nossa finanosso último passe. Acho que estamos no caminho", falou o estreante Giuliano.

21:22 Fim de papo na Arena do Grêmio! Grêmio e Goiás voltam ao Brasileirão como saíram, com um empate sem gols!

49' Renan! O goleiro do Goiás mandou para escanteio após cabeçada de Lucas Coelho.

47' Estamos no segundo de quatro minutos de acréscimos.

46' Dudu cobrou escanteio, Pedro Geromel ganhou no alto, mas cabeceou sobre o gol de Renan.

42' Cartão amarelo para Alex Alves. O recém-ingressado zagueiro do Goiás puxou Pará, matando contra-ataque, e levou cartão, o quarto dos goianos no jogos.

41' Salvou Marcelo Grohe! O meia Ramon bateu firme, de fora da área, para ótima defesa do goleiro gremista, em dois tempos.

40' Cartão amarelo para Luan. O jovem atacante do Grêmio botou a mão na bola e recebeu advertência.

36' Na trave! O atacante Lucas Coelho passou pela marcação e mandou uma pancada no poste direito de Renan! Quase abriu o placar o Tricolor gaúcho!

34' Dudu mandou uma bomba para o meio da área, Renan espalmou. No rebote, Riveros chutou torto, para fora...

31' Alteração no Grêmio. Sai o argentino Alán Ruiz para a entrada de Zé Roberto.

25' Alteração no Goiás. Troca de atacantes, saindo Assuério para a entrada de Wellington Silva.

24' Alteração no Grêmio. Sai o centroavante Barcos, vaiado, para a entrada do jovem Lucas Coelho.

22' Cartão amarelo para Ramon. O meia do Goiás montou nas costas de Giuliano e foi advertido pelo árbitro da partida.

14' Alteração no Goiás. Sai o lateral-esquerdo Lima, para a entrada do zagueiro Alex Alves, que será improvisado na função.

11' Alteração no Grêmio. Sai o volante Ramiro, para a entrada do meia-atacante Dudu.

10' Salvou Renan! Alán Ruiz ajeitou para o pé esquerdo e bateu forte, rasteiro no canto. Renan se esticou todo para mandar para escanteio.

7' Defendeu Renan! Ramiro cruzou para Giuliano escorar de costas para a chegada de Alán Ruiz, que chutou fraco, no meio do gol.

5' O Goiás teve falta perigosa para cobrar, mas Lima mandou na barreira. Na sequência, Marcelo pegou cruzamento feito por David.

20:32 Autorizou Luiz Flávio de Oliveira, recomeça o jogo na Arena do Grêmio!

20:32 Alteração no Goiás. Sai Liniker, camisa 10, para a entrada de Erik, camisa 17.

20:31 O Grêmio volta para o segundo tempo sem alterações.

20:29 "Vamos manter a mesma postura, temos que ter tranquilidade para rodar a bola e na hora de definir", afirmou Ramiro, na volta para a etapa final.

20:17 Com os resultados de momento, Grêmio e Goiás perdem uma posição cada um, especialmente pela vitória parcial do Sport sobre o Botafogo.

20:15 Final do primeiro tempo na Arena do Grêmio! Placar em branco para Grêmio e Goiás!

42' O Grêmio chega mais no campo de ataque, mas peca no último passe e na finalização, sem levar muito perigo a Renan.

34' Grande defesa de Renan! Luan fez jogada individual e bateu, procurando o ângulo. O goleiro do Goiás fez ótima defesa, mandando para escanteio.

31' Boa defesa de Marcelo Grohe. Em cobrança de falta, Jackson cobrou fraco, para defesa tranquila do arqueiro gremista.

30' O Goiás rondou a área do Grêmio, e o lance mais incisivo foi com Tiago Real, que exigiu boa intervenção de Marcelo Grohe, após cruzamento.

27' Cartão amarelo para Valmir Lucas! O zagueiro improvisado na lateral-direita do Goiás foi punido por retardar o reinício do jogo.

24' Cartão amarelo para Assuério! O atacante do Goiás fazia boa jogada, mas tentou simular falta de forma ostensiva e foi punido pelo árbitro da partida.

20' Barcos, de novo?! Pará fez grande jogada e um cruzamente milimétrico para Barcos, que errou em bola. Segue 0 a 0 na Arena.

19' Não, Barcos! Saimon chegou bem pela esquerda e deu passe para Barcos. O argentino girou de forma brilhante sobre a defesa, mas chutou mal, longe do gol.

17' Mais uma boa chegada do Grêmio! O garoto Luan chegou com qualidade, na entrada da área, mas mandou sobre o gol de Renan.

15' Pegou Renan! Giuliano deu boa assistência para o argentino Barcos, que mandou uma bomba, para boa defesa do goleiro goiano.

14' Jogo fica equilibrado na Arena. Nem Grêmio, nem Goiás conseguem chegar com qualidade ao campo de ataque.

8' O jovem Assuério fez jogada pela direita e tentou cruzamento. A bola ainda roçou em Saimon e ficou tranquila para Marcelo Grohe.

6' Os primeiros minutos do Grêmio são de muita intensidade. Após cruzamento de Pará, o Goiás cedeu para o Tricolor o primeiro escanteio do jogo.

3' Chance de gol para o Grêmio! Jogada entre Barcos, Alán Ruiz e Luan, que culminou no chute de Giuliano que mandou perto do gol defendido por Renan.

1' No primeiro minuto de jogo, duas jogadas do Goiás. David cobrou falta para defesa de Marcelo Grohe, que também fez boa intervenção em cruzamento de Lima.

0' Começa o jogo! Saída de bola para o Grêmio!

19:30 Teremos 1 minuto de silêncio na Arena, em homenagem a Jorge Torelly, ex-conselheiro do Grêmio, e a Éder Machado, ex-atacante de equipes do interior gaúcho, falecido nesta semana.

19:29 "Vamos jogar num 4-2-3-1, onde jogarei mais centralizado, para aproveitar minhas características. Esperamos estar em uma boa noite", afirmou Giuliano, o estreante da noite.

19:26 O Grêmio está no gramado da Arena, recepcionado pelo seu torcedor! O Tricolor jogará com seu uniforme tradicional, com camisas listradas em azul, preto e branco, calções pretos e meias brancas. O Goiás, com camisas e calções brancos, e meias verdes, também está em campo.

19:21 Agora quem está no gramado da Arena é o trio de arbitragem liderado por Luiz Flávio de Oliveira.

19:19 "É um cenário diferente, esperamos dificuldades, mas queremos fazer um grande jogo", falou Renan, goleiro do Goiás.

19:17 Marcelo Grohe, goleiro do Grêmio: "Agora chegou a hora de nos unirmos mais do que nunca, para voltarmos ainda melhor nesse Brasileiro."

19:13 A equipe do Goiás também já está aquecendo no gramado da Arena.

19:11 De acordo com informações da Administração do Grêmio, foram vendidos cerca de 11 mil ingressos para o jogo dessa noite. Promessa de uma Arena com muito bom público nesta quarta.

19:06 Os goleiros gremistas, Marcelo Grohe e Tiago, realizaram trabalho de aquecimento no gramado da Arena do Grêmio, que começa a receber a maior parte de seu público para o jogo das 19h30.

18:55 Os bancos de reserva também foram confirmados. O do Grêmio tem Tiago, Werley, Edinho, Matheus Biteco, Zé Roberto, Rodriguinho, Maxi Rodríguez, Dudu e Lucas Coelho. Já o do Goiás está composto por Edson, Felipe, Alex Alves, Túlio, Esquerdinha, Erik, Danilo, Welington Júnior e Paulo.

18:53 O Goiás também foi confirmado pelo técnico Ricardo Drubscky: Renan; Valmir Lucas, Jackson, Pedro Henrique e Lima; Amaral e David; Ramon, Liniker e Tiago Real; Assuério.

18:50 Como já era provável, o time do Grêmio está confirmado com a escalação que vinha treinando nos últimos dias. Enderson Moreira manda a campo os seguintes jogadores: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Pedro Geromel e Saimon; Ramiro e Riveros; Alán Ruiz, Giuliano e Luan; Barcos.

18:42 A conta oficial do Grêmio no Twitter já está no clima para o jogo contra o Goiás.

18:34 O trio de arbitragem para a partida de logo mais é paulista, composto pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira, aspirante à Fifa, e pelos auxiliares Vicente Romano Neto e Herman Brumel Vani. O quarto-árbitro é o gaúcho Luis Teixeira Rocha, e os árbitros adicionais são os paulistas Flávio Rodrigues Guerra e Antônio Rogério Batista do Prado.

18:16 FIQUE DE OLHO: O zagueiro Jackson, que também atuou no Internacional, mas na temporada 2013, não tem boas lembranças do seu último confronto contra o Grêmio, quando marcou um gol contra no Gre-Nal 398, em outubro do ano passado. Apesar disto, ele afirma conhecer bem o estilo do adversário desta quarta (16). "O Grêmio é um time muito determinado, que pressiona o adversário o tempo todo. Temos que estar ligados para não sermos surpreendidos”, comentou o defensor de 24 anos, que já se tornou uma referência no sistema defensivo do Esmeraldino. (Foto: Divulgação/Goiás EC)

18:10 FIQUE DE OLHO: Tratado como grande reforço do clube para a temporada, o meia Giuliano teve boa participação na intertemporada e já é visto como centro técnico da equipe gremista. Artilheiro e melhor jogador da Libertadores da América 2010, jogando pelo Internacional, o jogador de 24 anos adquiriu experiência em 3 temporadas no Dnipro, da Ucrânia, aparentando ter voltado mais maduro do futebol europeu, principalmente na sua forma de jogar. A expectativa é que ele seja o principal jogador na sequência do Grêmio neste Brasileirão. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

18:05 Não há mudanças profundas na equipe titular do Goiás, em relação ao time que terminou a primeira parte do Brasileirão. O desfalque mais sentido é o do lateral-direito Thiago Mendes, que herdou a vaga de titular com a saída de Vítor, e que não tem reposição específica. O técnico Ricardo Drubscky terá que improvisar um zagueiro no setor, ou Valmir Lucas, ou Felipe Macedo. Ainda após o jogo-treino contra o Brasiliense, Drubscky não deu muitos indícios de que confirmaria o time antes da partida desta quarta-feira (16). "Não tem ninguém confirmado, porque temos muito tempo para trabalhar. Mas todos sabem que o time que jogou é a base da nossa equipe, a maioria desses jogadores vão para o jogo, mas acredito que uma mudança ou outra pode acontecer”, comentou o treinador.

18:01 A avaliação do Goiás sobre o período de intertemporada foi positivo. O preparador físico do clube, Robson Gomes, analisou a preparação feita com o elenco esmeraldino. "Com 15 dias férias os atletas descansaram, depois fomos avaliando os jogadores nos 30 dias de intertemporada e os dados são bons. Além disso, nos próximos 30 dias vamos jogar a maioria das vezes somente nos finais de semana, então será um trabalho, no total, de 60 dias. O trabalho foi bem feito em todos os sentidos, tivemos boas respostas em termos de dosagem do CK, distância percorrida em treinamentos, nos jogos-treino. Vamos retomar nosso calendário da melhor maneira possível", afirmou Robson.

17:56 Já na terça-feira (15), o treinador gremista falou para a imprensa, avaliando o período sem jogos e a nova montagem do elenco. "O Grêmio não pode entrar em nenhuma competição apenas para participar, o nosso foco é o título. Foi uma preparação muito boa, os atletas se dedicaram ao extremo, aqueles que acompanharam puderam perceber isto. É evidente que a equipe não começa amanhã (hoje) da maneira que gostaríamos, pois tem coisas que só com a sequência de jogos que irão acontecer. Eu vejo que o Grêmio tem um elenco qualificado, com boas possibilidades, com jogadores que dão boas opções para o treinador", afirmou Enderson Moreira. Sobre a improvisação de Saimon na lateral-esquerda, o técnico creditou a uma necessidade de amadurecimento dos dois garotos da posição, Breno e Marquinhos Pedroso, este último entregue ao departamento médico, e também atribuiu a uma "questão natural" a troca de Matheus Biteco, que vinha treinando entre os titulares na intertemporada, pelo paraguaio Riveros.

17:50 O Grêmio tem algumas novidades no seu time titular, em relação àquele que terminou a participação no Brasileirão no período pré-Copa. O recém-contratado Giuliano, que fará sua estreia com a camisa tricolor nesta quarta (16), assumiu uma das posições no meio-campo, assim como o garoto Luan, que teve um período com más atuações, mas voltou com ótimo cartaz do Torneio de Toulon, com a seleção sub-21. Quem perdeu espaço foi Dudu, que fica no banco de reservas - e que, com a contratação de Fernandinho, não deverá ficar no clube após o período de seu empréstimo pelo Dínamo de Kiev (UCR). Outras mudanças importantes foram as saídas de Werley e Edinho para os ingressos de, respectivamente, Pedro Geromel e Riveros. Na atividade do último sábado (12), Saimon foi testado na lateral-esquerda e agradou o técnico Enderson Moreira, devendo ser a maior surpresa no time titular gremista.

17:43 As novidades no Verdão foram as contratações do lateral-direito Moisés, que pertence ao Grêmio e chegou ao clube goiano por empréstimo, do experiente atacante Bruno Mineiro, contratado junto ao Al Khor (CAT), e do lateral-esquerdo Léo Veloso, revelado pelo Atlético-MG e que atuava no Chernomorets (UCR). Sete jogadores do elenco foram emprestados, cinco deles para o Itumbiara-GO: Mário Sérgio, Wallace, Leandro, Allef e Ray. Os dois atletas restantes reforçaram rivais da Série A - o lateral-direito Vítor foi para o Sport Recife, enquanto o atacante Rychely foi para a Chapecoense. (Foto: Divulgação/Goiás EC)

17:39 Já o Goiás esteve em férias no período entre o empate contra o Coritiba, e a reapresentação no dia 17 de junho. O Esmeraldino fez três jogos-treino: vitórias de 7 a 0 sobre o Milan Kavel, equipe amadora de Goiás, de 3 a 0 na Anapolina, e derrota por 1 a 0 para o Brasiliense.

17:30 Além disto, o Tricolor gaúcho apresentou quatro reforços ao longo desses 45 dias. Chegaram os meias Giuliano, do Dnipro (UCR), e Fellipe Bastos, do Vasco, o atacante Fernandinho, que pertencia ao Al Jazira (EAU), mas estava atuando pelo Atlético-MG, e o lateral-direito argentino Matías Rodríguez, da Sampdoria (ITA). Outros cinco jogadores deixaram o clube: o atacante Kléber foi para o Vasco, envolvido na negociação por Fellipe Bastos, o volante Léo Gago foi para o Bahia, o lateral-direito Moisés para o Goiás, o volante Adriano para o Vitória, e o atacante Yuri Mamute para o Botafogo, todos por empréstimo.

17:26 No período de recesso, o Grêmio deu 14 dias de férias para seu elenco, que se reapresentou em 16 de junho. Na sequência o grupo viajou para o Paraná, onde disputou dois amistosos: vitória sobre o Maringá, por 1 a 0, gol de Luan, e empate sem gols contra o Londrina. (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

17:22 O goleiro Marcelo Grohe e os recém-chegados Giuliano e Fellipe Bastos convocaram os torcedores por telefone para a partida desta quarta-feira, em ação do marketing do clube gaúcho. Grohe elogiou a ação: "É fundamental a presença dos gremistas durante nossos jogos na Arena. A força dos torcedores vai ajudar a nos levar às vitórias". Os ingressos estão à venda desde a última sexta-feira (11), com valores entre R$ 30,00 e R$ 110,00 - sócios-torcedores gremistas tem desconto de até 50% em todos os setores.

17:17 Na história dos Campeonatos Brasileiros, Grêmio e Goiás se enfrentaram 42 vezes, com 15 vitórias dos gaúchos, 12 dos goianos e 15 empates. Com o mando de campo do Tricolor, foram 22 jogos, com 11 vitórias gremistas, 6 vitórias goianas e 5 empates.

17:12 No último confronto entre as equipes pelo Brasileirão, Enderson Moreira ainda era treinador de um Goiás que fazia campanha surpreendente, brigando pelas primeiras colocações. Mesmo assim, o Grêmio de Renato Portaluppi se impôs dentro da Arena e venceu por 1 a 0, gol de Hernán Barcos, resultado que encaminhou a classificação do clube gaúcho para a Libertadores da América 2014.

17:10 Antes da parada para a Copa do Mundo, Grêmio e Goiás dividiam a 6ª colocação na tabela do Brasileirão 2014, com 15 pontos cada. O Tricolor gaúcho tem a vantagem no saldo de gols, +2 contra 0 do Esmeraldino goiano.

17:06 Na 9ª rodada, ambas as equipes empataram sem gols os seus jogos. O Goiás recebeu o Vitória, no Serra Dourada, enquanto o Grêmio enfrentou o Palmeiras no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pois estava com sua Arena entregue para a Fifa utilizar como campo de treinamento para as seleções que disputaram partidas da Copa do Mundo em Porto Alegre.

17:03 Após recesso de 45 dias no Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo no Brasil, nesta quarta-feira (16) voltam as emoções de um dos campeonatos mais disputados do mundo. Abrindo a 10ª rodada, além do Grêmio x Goiás que acompanharemos aqui, teremos os confrontos entre Sport Recife x Botafogo e Coritiba x Figueirense.

17:00 Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão neste Campeonato Brasileiro 2014. A partir das 19h30 estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Grêmio x Goiás, aqui na VAVEL Brasil.