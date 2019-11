Jogo Sport x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro 2014

21:36 Boa noite para você acompanhou conosco mais um jogo do Brasileirão 2014! Curta agora os jogos das 22h pelo nacional! Sigam o perfil da Vavel Brasil no Twitter e curtam a página do Facebook!

21:28 Enquanto o Sport vai até Goiânia encarar o Goiás no domingo (20), às 18h30, o Botafogo recebe o Coritiba no Rio de Janeiro, no sábado (19), às 21h

21:26 Com o triunfo, o Leão assume, provisoriamente, a 2ª colocação com 17 pontos! O Fogão, no entanto, segue na 13ª posição, com 9 pontos

90+3' FINAL DE JOGO NA ILHA DO RETIRO! Com um golaço de Neto Baiano ainda no primeiro tempo, o Sport vence o Botafogo por 1 a 0!

90' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo!

89' UHHHHHHHHH! Emerson cruza e Carlos Alberto, sozinho, cabeceia para fora

88' UHHHHHHHHH! Outra chance perdida pelo Sport! Zé Mário serve Danilo, que cruza e Leonardo não alcança

86' UHHHHHHHHHH! Após boa jogada, Ananias cruza na pequena área e ninguém chega para empurrar ao gol

84' Torcida rubro-negra já começa a gritar "olé" a cada passe trocado pela equipe

81' Na Ilha do Retiro, público de 19.530 espectadores, gerando uma renda de R$ 359.200,00

76' Última mudança do Botafogo! SAI Bolatti, ENTRA Jorge Wagner

74' UHHHHHHHHH! Emerson cruza na pequena área, a bola quica e quase surpreende Magrão

70' Última mudança no Leão! SAI Neto Baiano, o autor do único gol da partida, ENTRA Leonardo

65' Precisando da vitória, o Botafogo tenta ensaiar boas jogadas no ataque, mas esbarra na ineficiência e na defesa rubro-negra, que segue bem postada

62' Leão também mexe! SAI Felipe Azevedo, ENTRA Ananias

62' Mais uma mudança no Botafogo! SAI Yuri Mamute, ENTRA Daniel

60' Substituição no Botafogo! SAI Zeballos, ENTRA Carlos Alberto

57' Após contra-ataque veloz envolvendo Danilo e Neto Baiano, o autor do golaço preferiu finalizar ao invés de servir o companheiro e mandou para longe

56' CARTÃO AMARELO PARA RITHELY! Por dar um carrinho em Zeballos, o volante toma o primeiro cartão do Leão

53' Substituição no Sport! SAI Érico Júnior, ENTRA Danilo

48' Com a vantagem no marcador, Sport vai rodando a bola em busca de espaços na defesa do Botafogo, que tenta explorar os ataques em velocidade

46' Bola rolando na etapa final para Sport 1x0 Botafogo!

20:35 Equipes de volta ao gramado! Já já a bola rola!

20:27 Não saiam daqui! Já já a bola volta a rolar na Ilha do Retiro para Sport 1x0 Botafogo

20:24 Com a vitória parcial, o Leão assume a vice-liderança, enquanto o Botafogo segue na 13ª colocação

45' Intervalo de jogo na Ilha do Retiro! Com o golaço de Neto Baiano, o Sport sai na vantagem de 1 a 0 diante do Botafogo

43' GOOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOO DO SPORT! Neto Baiano arrisca pouco depois do meio-campo, pega Andrey desprevinido e faz um golaço! Sport 1 a 0 Botafogo!

41' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL! Volante do Botafogo toma cartão após matar contra-ataque rubro-negro

40' Após cobrança de falta ensaiada, Dória chuta forte e Magrão defende sem problemas

36' Felipe Azevedo faz boa jogada pela esquerda de ataque e Neto Baiano vinha entrando sozinho na área, mas o atacante rubro-negro chuta fraco e em cima de Andrey

34' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS! Lateral-direito do Botafogo toma o primeiro cartão do jogo

30' Partida começa a ficar movimentada na Ilha do Retiro. Equipes já buscam tirar o zero do marcador

26' UHHHHHHHHHHHH! Após falha de Zé Mário no setor ofensivo, Emerson carrega a bola e cruza na pequena área. Zeballos domina e chuta com perigo. Magrão só olhou.

23' UHHHHHHHH! Renê aproveita desatenção da zaga botafoguense, cruza a bola na área e Felipe Azevedo desvia, mas o goleiro defende novamente

22' UHHHHHHHHHHHHHH! Após tabela com Zé Mário, Patric chuta forte de perna esquerda e Andrey defende

17' Após troca de passes e bom posicionamento da defesa do Botafogo, Wendel resolve arriscar de longe, mas não leva perigo à meta de Andrey

13' Sport tenta explorar o fator casa para se impor, mas para na forte marcação do Botafogo

10' Jogo segue disputado na Ilha do Retiro! Dez minutos e poucas chances de gol criadas por ambas as equipes

4' Gol anulado do Sport! Patric faz bola jogada pela direita e toca para Felipe Azevedo, em posição irregular, completar para o gol

3' Início de jogo bastante pegado, mas o Botafogo é quem chega mais ao ataque

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Botafogo! Saída de bola é do Leão

19:26 Bastante aplaudido pela torcida, o Sport entra em campo

19:25 Com o uniforme todo branco, o Botafogo entra em campo sob vaias

19:15 Não saiam daqui! Em 15 minutos a bola vai rolar na Ilha do Retiro para Sport x Botafogo. As equipes vão entrar em campo para o duelo em instantes!

19:11 A partida vai marcar a estreia do goleiro Andrey, que faz aniversário nessa quinta-feira (17). O goleiro botafoguense estará completando 21 anos

19:05 Daqui a pouco a bola vai rolar na Ilha do Retiro no retorno para o Brasileirão 2014! A torcida do Sport estava com saudades e começa a encher, aos poucos, o estádio

18:55 Botafogo entra em campo para realizar o aquecimento antes da bola rolar

18:49 No banco de reservas, o Fogão tem disponíveis: Helton Leite, Júlio César, André Bahia, Rodrigo Souto, Jorge Wagner, Carlos Alberto, Daniel e Gegê

18:47 BOTAFOGO ESCALADO! Também sem mudanças, o Vágner Mancini vai com: Andrey; Lucas, Bolívar, Dória e Júnior César; Gabriel, Bolatti e Zeballos; Emerson, Wallyson e Yuri Mamute

18:44 No banco de reservas, o Leão tem à disposição: Saulo, Igor, Danilo, Willian, Aílton, Renan Oliveira, Mike, Ananias e Leonardo

18:42 SPORT DEFINIDO! Sem modificações, Eduardo Baptista confirma: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Wendel e Zé Mário; Felipe Azevedo, Neto Baiano e Érico Júnior

18:18 Para o jogo de logo mais, o Sport terá mais uma novidade. Além do patrocínio da Caixa no uniforme, os atletas já irão utilizar a numeração fixa, divulgada hoje à tarde. Vejam os números de cada atleta: Sport adota numeração fixa para a sequência da temporada

18:15 O defensor ainda completou sobre jogar como visitante, mas cita a força do Botafogo: "Nos último anos, quando se joga fora de casa, a equipe local tem que ser expor um pouco mais. O Botafogo de hoje tem muita velocidade na frente e soubemos utilizar isso contra Corinthians e Palmeiras. O Botafogo tem que saber jogar fora de casa e tem jogadores capacitados para fazer isso. Temos que pensar sempre em vencer"

LEIA MAIS: Sport e Botafogo se enfrentam na Ilha do Retiro

18:12 Quem falou do lado do Botafogo foi o zagueiro Bolívar, que rasgou elogios ao rival, porém citou da obrigação do alvinegro em vencer para subir na tabela: "Sabemos da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa a equipe cresceu muito e conseguiu ter uma nova identidade. Temos que pensar em vitórias e o Botafogo precisa subir na tabela. Respeitamos a equipe do Sport, mas temos que ir a Recife buscando a vitória"

18:09 TRIO DE ARBITRAGEM ALAGOANO! O responsável por comandar a partida de logo mais será Francisco Carlos do Nascimento, pertencente ao quadro da Fifa, e será auxiliado pelos conterrâneos Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Carlos Jorge Titara da Rocha, da CBF. O pernambucano Emerson Luiz Sobral será o quarto árbitro. (Foto: Divulgação)

18:07 O atleta, inclusive, falou que o objetivo é chegar à Libertadores, mesmo que seja através da Sul-Americana, caminho considerado mais curto: "Acho que o Sport tem que buscar, temos uma estrutura maravilhosa aqui no CT, um estádio maravilhoso, uma torcida enorme, e dois caminhos para chegar nisso. A Copa Sul-Americana é teoricamente o mais fácil porque é o caminho mais curto. Mas acho que temos que ter tranquilidade para fazer o melhor jogo a jogo, como a gente fez no primeiro semestre, para conseguir o objetivo final"

18:05 O atacante Felipe Azevedo, considerado pelo comandante uma peça-chave no Sport, falou sobre como o time fortaleceu durante a intertemporada: "Quando Eduardo assumiu, não deu tempo para ele trabalhar muito. Foram muitos jogos, a gente chegou nos dois títulos e com jogos em cima de jogos, teve que ser mais na base da conversa. Mas agora ele teve esse tempo para acertar a equipe na questão tática, de posicionamento. É isso que ele vem preparando nessa parada"

18:03 A Ilha do Retiro é o palco do confronto de logo mais entre Sport e Botafogo. O estádio tem capacidade para 35 mil torcedores e promete receber bom público, afinal, o último jogo foi entre Sport e Bahia, no dia 4 de junho. (Foto: Divulgação/Sport)

18:00 Uma das contratações para a disputa do nacional, o meia Carlos Alberto, irá ficar no banco de reservas após se recuperar de uma lesão. No time titular, outra modificação foi realizada. Contratado também para o Brasileirão 2014, o atacante Yuri Mamute irá começar entre os onze iniciais. O provável Botafogo será: Andrey; Lucas, Dória, Bolívar e Júnior César; Aírton, Bolatti e Zeballos; Wallyson, Yuri Mamute e Emerson Sheik.

17:57 O Botafogo, por sua vez, tem uma baixa importante para o confronto que começa em instantes. O goleiro Jefferson, que estava com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, ainda não treinou com o grupo e não irá para o jogo. Renan, que é o reserva imediato, negocia sua saída do clube e fez o treinador Vágner Mancini optar pela entrada do jovem Andrey.

17:54 De resto, o time-base do Sport deverá ser o mesmo que vinha atuando durante a intertemporada realizada em Chã Grande e no CT José Médicis, em Paratibe. O volante Willian, contratado durante a parada para a Copa do Mundo, deverá começar o jogo no banco de reservas. A escalação já está definida e o Leão vai com: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rithely, Wendel e Zé Mário; Felipe Azevedo, Neto Baiano e Érico Júnior.

17:51 Para o duelo desta quarta-feira, o Sport não contará com o meia Régis, recém-contratado, pois o atleta ainda não está regularizado. Os volantes, ainda vetados pelo Departamento Médico, Rodrigo Mancha e Augusto são outros que desfalcam o Sport, sendo substituídos por Zé Mário e Wendel. O único pendurado é o zagueiro Ferron, mas está contundido.

17:48 Na última segunda-feira, o Sport assinou contrato com a Caixa, que será o novo patrocinadora master do clube pernambucano por quatro anos.

17:46 FIQUE DE OLHO: Emerson, atacante do Botafogo. Enquanto a defesa não vem correspondendo, ao menos o artilheiro da equipe vem mostrando excelente forma. Contratado a peso de ouro para resolver o problema no setor ofensivo, o atleta já marcou quatro gols em sete jogos. (Foto: Divulgação/Botafogo)

17:44 FIQUE DE OLHO: Neto Baiano, atacante do Sport, que vive bom momento na temporada 2014. Na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambuco, foi quem mais balançou as redes com a camisa leonina; junto ao volante Rithely, é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro 2014 com dois gols cada. (Foto: Divulgação/Sport)

17:41 Enquanto isso, Vágner Mancini, comandante do Botafogo, pregou respeito ao Sport e reconheceu a força do Leão dentro da Ilha do Retiro: "É sempre difícil jogar contra o Sport em Recife. A torcida vai muito, incentiva, cobra e por questão de natureza, os jogos são mais complicados, com jogadores velozes. Temos que estar atentos a isso e encarar o jogo como se estivéssemos no Maracanã. Tenho certeza que do outro lado o Sport também que aproveitar a partida para somar pontos e não podemos deixar isso acontecer"

17:38 O treinador Eduardo Baptista, no entanto, confirma o time que vai a campo, considerando o trabalho realizado na intertemporada: "É esse o time, está confirmado. É a equipe que correspondeu melhor nos mais de 40 dias de trabalho. A competitividade foi grande e procurei ser justo colocando aqueles que mais se destacaram. A torcida vai ver um time com um toque melhor, após esse tempo para trabalhar. Vínhamos desgastados pela parte física e agora temos um time mais preparado, arrumado, mais prointo para fazer uma boa Série A"

17:36 Na década de 90, a grande goleada da história do duelo entre Sport e Botafogo foi aplicada justamente pelos azarões. O Botafogo saiu atrás no marcador mas conseguiu a virada e, no segundo tempo, sofreu nova virada, perdendo por incríveis 5 a 2 em casa; o jogo foi válido pela 7ª rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série A de 1994.

17:33 Em 2007, os adversários de hoje protagonizaram um empate eletrizante no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante André Lima, do Botafogo, decidiu o confronto com três gols, sendo no último lance da etapa final, selando a igualdade no marcador

17:31 O último jogo entre as equipes foi em novembro de 2012, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com vitória da equipe rubro-negra por 2 a 0. Na ocasião, o Sport lutava contra o rebaixamento, mas o triunfo em cima dos botafoguenses não fez muita diferença, afinal o Leão acabou rebaixado:

17:27 Favorito no jogo desta quarta-feira (16), o Sport não conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 26 partidas, são nove vitórias, cinco empates, contra 12 vitórias do Botafogo.

17:25 Contra o Corinthians, na última rodada, um resultado considerado positivo. Com um gol de Edílson no final do jogo, o Botafogo evitou a derrota e ainda mais a proximidade com a zona de rebaixamento.

17:24 Já o Botafogo não vive sua melhor fase: vivendo altos e baixos na competição, é 14º colocado, com nove pontos ganhos. No Brasileiro, são quatro derrotas, três empates e só duas vitórias.

17:20 Na última rodada, o Sport bateu o Bahia por 1 a 0 em noite iluminada do meia-atacante Mike, que estava estreando.

17:18 O mando de campo é do Sport, que ocupa a 9ª colocação na classificação, com 14 pontos ganhos. Até aqui, foram quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

17:15 Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Botafogo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, partida a ser disputada às 19h30, na Ilha do Retiro