Campeonato Brasileiro Série B: Jogo Vasco x Santa Cruz

00:00 Vamos de despedindo da transmissão por aqui.; o Vasco goleou de virada e tirou a invencibilidade do adversário, antes o único. foi um prazer estar com vocês, um forte abraço e até a próxima.

23:49 Cai o último invcito da competição. Com a derrota por 4 a 1, os tricolores sofreram a primeira derrota na Série B.

45+4: Fim de jogo! Apesar de boa atuação do aversário, Vasco goleia o Santa Cruz por 4 a 1.

45: Teremos quatro minutos de acrésimo.

42' Jogo vai ficando morno.

38' Vasco também mexe: Entra: Edmilson; sai: Kleber.

35' Mudança no Santa Cruz: Sai: Carlos Alberto; entra: Emerson Santos.

34' Que pecado! Léo Gamalho toca por cobertura e quase faz um golaço. A bola beija o travessão.

32' Vai caindo o útimo invicto da Série B. O Gigante da Colina derrota o Santa Cruz com certa facilidade.

30' Gooooooooooooooooooool do Vasco! Fabrício, outra vez, marcando o quarto gol dos cariocas. Foi o segundo dele.

27' Mais uma alteração no Santa Cruz: Sai: Danilo Pires; entra: Wescley.

26' Vem mais uma estreia no Santa.

24' Mudança no Santa Cruz! Sai: Pingo; entra: Keno.

23' Keno, atacante ex-Paraná, vem ai no Santa Cruz.

20' Goooooooooooooooooooooool do Vasco! Kleber cobra a penalidade e faz seu primeiro gol a camisa cruzmaltino.

19' Penalty para o Vasco! Cartão amarelo para Renan Fonseca.

17' Cartão amarelo para Carlos César, por falta em Danilo Pires.

14' Carlos Alberto por pouco não faz um golaço na Arena Pantanal. Seria o empate do Santa Cruz.

13' Cartão amarelo para Pedro Ken, após falta em Nininho

10' Cartão amarelo para Carlos Alberto, do Santa Cruz.

6' Defende Martín Silva! Depois de receber bola da direita, Danilo Pires quase marca seu segundo.

5' Jogo cheio de emoções e muito movimentado em Cuiabá.

3' Passa perto! Léo Gamalho finaliza de fora de área e quase empate o jogo mais uma vez.

0' Bola ronaldo para o segundo tempo na Arena Pantanal.

45+2 Fim de papo no primeiro tempo. A equipe cruzmaltina vai vencendo a Cobra Coral por 2 a 1, de virada.

45+2 Salva Martín Silva! Santa Cruz chega novamente na bola alçada na área, mas o goleiro salva o Vasco.

45' Teremos dois minutos de acrésimo no primeiro tempo.

44' O jogo vai sendo muito bom, com os vascaínos levanto vantagem.

41' Goooooooooooooooool do Vasco! Após cobrança de falta de Dakson, Douglas Silva completa para o gol e coloca o time carioca em vantagem.

40' Ambas as equipes buscando a velocidade e jogas vesticais. Vasco ganha falta próxima a área.

38' Jogo bastante equilibrado em Cuiabá.

34' Gooooooooooooooool do Vasco! Mais um belo gol na partida. Farbrício deixa tudo igual na Arena Pantanal.

31' Torcida pede pênalty para o Vasco. O árbitro mandou seguir.

30' Quase! Dakson cobra falta com perigo; bola beija o travessão Coral.

27' Toricda vascaína já ensaia uma vaia na Arena Pantanal.

26' Dakson finaliza duas vezes, mas nãio acerta o alvo. Tiro de meta para a equipe visitante.

24' Substituição no Vasco: Sai: André Rocha: Entra Carlos César.

22' Corta Memo! Volante tricolor afasta o perigo iminente dentro da área do Santa.

18' Goooooooooooooooool do Santa Cruz! Danilo Pires pega mto bem na bola e faz um golaço.

15' Kleber sofre falta e chama o time para o jogo.

12' Bola sobra no rebote para Pingo, que finaliza para Martín Silva fazer grande defesa. Mesmo assim, o árbitro assinalou impedimento no lance.

10' Santa leva periga em cruzamento pela esquerda e ganha escanteio.

5' Renatinho arrisca de longe, mas pega muito mal na bola, que vai para fora.

4' Vasco leva perigo pela priemira ve de cabeça. bola passa perto da meta de Tiago Cardoso.

0' Começa o jogo na Arena Pantanal para Vasco e Santa Cruz.

20:30 As equipes já se enfrentaram por 19 vezes, com os cariocas levando boa vantagem no confronto. Foram nove vitórias do Vasco, sete empates e apenas três triunfos do Santa Cruz. O último embate aconteceu no Brasileirão de 2006, com o time cruzmaltino vencendo por 4 a 0, pleno estádio do Arruda.

20:29 Agora o placo da vez para o Santa é a Arena Pantanal, em Cuiabá. Além de defender a invencibilidade em Arenas, o tricolor quer manter sua hegemonia no Campeonato Brasileiro da Série B, na qual ainda não foi derrotado.

20:27 No Santa Cruz, o treinador Sérgio Guedes vai utilizar a mesma equipe que vinha jogando antes da paralisação do campeonato. O time coral busca manter a invencibilidade em estádio usados na disputa da Copa do Mundo. Ao todo, foram quatro oportunidades: três vezes na Arena Pernambuco e uma na Arena Fonte Nova, com dois empates e duas vitórias.

20:25 Por outro lado, Guiñazu retorna ao time e faz um trio de proteção à zaga com Fabrício pela direita e Pedro Ken na esquerda. Na frente, Dakson substitui Douglas e o Vasco vai jogar com um ataque inédito. Edmilson fica no banco para a estreia de Kleber, que joga ao lado de Thalles, novo titular da equipe. LEIA MAIS: No último treino em Atibaia, Adílson joga marcando Dakson, que será titular contra o Santa Cruz

20:23 Os Vascaínos encerraram a inter temporada em Atibaia na última sexta-feira (11) e só retornaram aos trabalhos dois dias depois. Afinal, as seleções da Alemanha e da Argentina treinaram em São Januário para a final da Copa do Mundo. A maior baixa no elenco será o desfalque do meia Douglas, que está suspenso e não estará à disposição de Adílson Batista para o confronto diante do Santa Cruz.

20:21 Fique de olho: Tiago Cardoso – O goleiro está no Santa Cruz há mais de três e é o grande ídolo do clube, após os títulos de tricampeão estadual e do Brasileiro da Série C. Tiago Cardoso é reconhecido por grandes defesas que salvam seu time do gol. É nele onde os jogadores corais depositam e maior confiança.

20:19 Fique de olho: Kléber - o ex-atacante do Grêmio fará sua estreia com a camisa cruzmaltina na partida de logo mais. O “gladiador” será o grande destaque do jogo e até aparece em vários outdoors da cidade que vai ser sede do confronto. A foto do atleta estampa diversos outdoors espalhados pelas ruas de Cuiabá, que vai receber seu primeiro grande jogo após sediar quatro duelos do Mundial. Inserções na televisão com o convite do jogador também estão sendo veiculados.

20:17 Fique de olho: Carlos Alberto - Recuperado de uma virose, o meia Coral está pronto para encarar o Vasco e precisa manter as boas atuações que vem tendo na atual temporada. Carlos Alberto é a maior esperança de lances de perigo e bolas bem lançadas. Com muita técnica e versatilidade, o jogador pode optar por cadenciar o jogo ou acelerar, se preciso.

20:15 Fique de olho: Guiñazú – Após fazer história trajando as cores do Internacional, o meio-campista argentino foi jogar no Paraguai, mas não reencontrou seu futebol de outrora. O retorno ao Brasil veio com o convite do Vasco, que se interesou pelo jogador. Com muita liderança dentro de campo, Guiñazú é uma das peças mais importantes da equipe treinada por Adílson Batista.

20:13 A novidade será a possível da estreia de Keno, ex-jogador do Paraná. O atacante teve seu nome divulgado no Boletim Esportivo Diário (BID) e passou a ter condições de jogo na Arena Pantanal.

20:10 A equipe pernambucana está em contagem regressiva para o retorno do torneio nacional. Acertando os últimos detalhes, o Santa Cruz trabalhou com muita intensidade, com dois turnos dos dias do fim de semana, de olho na partida diante do Vasco. O meia Carlos Alberto se recuperou de uma virose e está apto para enfrentar o time carioca.

20:07 Na décima posição, os cariocas precisarão de um bom resultado se quiserem ter forças para chegar bem na reta final da competição. Para o alvinegro, um possível fracasso no acesso à Série A do ano que vem seria um fiasco que entraria para a história. Para não passar vexame, o Vasco precisa somar pontos o quanto antes, e terá pela frente o Santa Cruz, único time invicto até aqui.

20:05 O Gigante da Colina fez sua inter-temporada no interior do Estado de São Paulo. Após a vitória contra o Guarani por 2 a 1 em jogo-treino na última quinta-feira (10), o elenco do Vasco realizou os últimos treinos em Atibaia, visando à reestreia no Campeonato Brasileiro da Série B.

20:00 A partida não será no Rio de Janeiro, sequer em Pernambuco. O jogo será disputada na Arena Pantanal, palco de quatro jogos da Copa do Mundo. O estádio sediou Chile x Austrália, Rússia x Coréia do Sul, Nigéria x Bósnia e Japão x Colômbia. Mesmo longe de casa, os cariocas terão o mando de campo e a maioria dos torcedores presentes.

Antes do jogo diante dos cariocas, o Santa Cruz fez fez um amistoso contra o Timbaúba, no estádio Agamenon Magalhães, em Goiana-PE. O duelo acabou ficando no 0 a 0, mas o técnico Sérgio Guedes garante que o mais importante foi colocar o espírito de competição na equipe e observar o grupo. LEIA MAIS: Em amistoso, Santa Cruz empate com Timbaúba e Sérgio Guedes mininza resultado.

19:58 Reconhecido por ter anulado Marcelinho Paraíba, quando o meia atuava pelo Sport, e o atacante Lucas, na época em que estava no São Paulo, o zagueiro Everton Sena terá mais uma missão árdua na próxima semana. O Vasco terá o atacante Kleber fazendo a sua estreia e caindo no seu setor.

19:54 “Sabemos que o elenco do Santa Cruz tem jogadores fortes. Não podemos dar moleza. Estamos fazendo um excelente trabalho e temos capacidade para manter a titularidade. O trabalho precisa continuar sendo forte e esse entrosamento com o Renan Fonseca vai nos fortalecer no restante do campeonato”, afirmou Sena.

19:52 Do lado pernambucano, pouca coisa mudou. A disposição tática do time é quase a mesma, e as suas peças também. Na defesa, Renan Fonseca e Everton Senna seguem fazendo uma bela dupla. O clube manteve a base do time campeão da Série C em 2013 e segue se fortalecendo para a temporada. Everton Sena comemora o entrosamento e afirma que, mesmo com a moral do técnico tricolor, não vai deixar a peteca cair.

19:50 “Tem que analisar o elenco e onde estava. Já fez dupla com Barcos, Vargas, Thiago Ribeiro,Wellington Paulista, aí muda a característica. Mas ele é um jogador que faz área, faz os lados, joga longo e ocupa espaços deixados pelo meia. Busca essa bola segurando no canto, tem condições de jogar mais aberto e de frente também. É completo”, disse Batista.

19:47 A versatilidade do gladiador foi um ponto abordado pelo comandante, que lembrou os vários antigos parceiros de ataque que Kléber já teve na carreira e a facilidade do atacante para se adaptar.

19:45 Como o campeonato está paralisado há mais de um mês, é normal termos algumas novidades nas equipes. Pelo lado vascaíno, a boa nova é a presença do atacante Kléber, que ganhou o apelido de gladiador pela sua precisão e entrega dentro de campo. O jogador não estava sendo aproveitado no Grêmio e chegou para ser a principal referência da equipe treinada por Adílson Batista.

19:42 Já o Santa Cruz, também vem de vitória. A Cobra Coral retornou a atuar no Arruda devido a uma punição após a morte de um torcedor na partida contra do Paraná, pela terceira rodada. Dentro de casa, se impôs diante da Ponte Preta e saiu vitoriosa por 2 a 1. Pingo e Renatinho fizeram os gols da vitória tricolor.

19:40 Na última rodada, que aconteceu no dia 3 de junho, o Vasco levou a melhor diante do Boa Esporte, em jogo disputado no Estádio Municipal de Varginha. Tendo uma boa atuação, os cruzmaltinos venceram por 2 a 0, com gols de Edmilson e Dakson, afundando a equipe mineira ainda mais em sua crise.

19:37 O Santa Cruz, por sua vez, é o time que mais empatou na competição, além de ser o único invicto até aqui. Por outro lado, a sequência de resultados de igualdade atrapalhou muito a Cobra Coral, que conseguiu sua primeira vitória apenas na oitava rodada. Em 10 partidas, os tricolores têm três triunfos, sete empates e nenhuma derrota.

19:35 O Vasco, depois de ser rebaixado à segunda divisão no ano passado, busca esquecer o passado doloroso e se recuperar. Mesmo começando a competição como favorita, a equipe cruzmaltina aparece apenas na décima posição, com um jogo a menos que a maioria dos adversários. Em 9 jogos disputados pela Série B, os cariocas somam 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

19:30 Boa noite, companheiros da VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão do duelo entre Vasco e Santa Cruz, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A competição nacional retorna após a paralisação para a Copa do Mundo. A bola rola às 21h50 e aqui você confere todos os lances, e tempo real .