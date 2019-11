Resultado e gols do jogo Corinthians x Internacional no Campeonato Brasileiro 2014

21:40 Boa noite para você que acompanhou conosco mais um jogo do Brasileirão 2014. Agradecemos a companhia e a preferência. Continue ligado na VAVEL BR e fique por dentro de tudo que acontece com o seu clube de coração. Até a próxima, torcedor!

21:38 Na próxima rodada, o Corinthians vai até o Barradão para enfrentar o Vitória. Já o Internacional recebe o Flamengo, lanterna do campeonato.

21:35 Valdivia lamentou a derrota mas destacou a vontade da equipe colorada: "Não fomos bem no primeiro tempo, jogamos melhor no segundo. Faltou um gol para conseguir o empate, mas a equipe está de parabéns pela vontade", encerrou.

21:32 Na saída de campo, Elias comentou essa pressão no fim de jogo: "Eles arriscaram tudo, tiraram os volantes, botaram o time pra cima e a gente tentou acertar um passe e matar o jogo", concluiu.

49' FIM DE JOGO !! VITÓRIA DO CORINTHIANS, A PRIMEIRA EM CASA. CORINTHIANS 2 a 1 INTERNACIONAL.

47' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: O técnico Abel Braga vai colocar o time pro tudo ou nada. Saiu Willians e entrou Wellinton Paulista.

46' No fim do jogo, Internacional consegue furar a zaga do Corinthians. Cruzamento da direita e testada de Winck no canto esquerdo de Cássio.

46' GOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL!! CLAUDIO WINCK DESCONTA!

44' PERDEU! Cruzamento de Welligton Silva e cabeçada pra fora de Claudio Winck.

42' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: está em campo o paraguaio Romero, novo reforço. O peruano Guerrero saiu.

41' CARTÃO AMARELO! Paulão mata jogada de Guerrero e toma o cartão.

39' CÁSSIO!! Cruzamento na área do Corinthians e cabeçada de Valdivia. O goleiro do Timão espalmou e a bola ainda bateu na trave antess de sair.

36' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: Elias sai de campo muito aplaudido, Bruno Henrique está no jogo.

33' CARTÃO AMARELO! Willians deixa o braço no rosto do adversário e toma o cartão.

33' A partida se encaminha para o fim. O Corinthians vai vencendo dentro de sua Arena pela primeira vez.

29' MUITO PERTO! Claudio Winck domina, vira e chuta. A bola passou na boca do gol e não apareceu nenhum pé colorado pra empurrar a bola pro fundo do gol.

28' O Internacional está melhor e tenta sufocar o Corinthians, mas falta objetividade. O Corinthians tenta encaixar uma bola pra matar o jogo.

25' CARTÃO AMARELO! Elias faz falta forte e recebe o cartão.

23' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: Romarinho está em campo na entrada de Luciano.

21' O Santos amplia no clássico paulista com Alisson. Agora, Santos 2 a 0 Palmeiras.

19' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL: Jorge Henrique deixa o campo para a entrada de Valdivia.

17' CARTÃO AMARELO! Guerrero agride o zagueiro Paulão sem bola e o cartão amarelo ficou barato.

16' O Internacional tem a posse de bola mas o goleiro Cássio ainda não foi exigido nessa segunda etapa.

12' QUASE! Rafael Moura acerta chute de primeira, no alto e a bola passa com muito perigo. Se entra, era gol de placa.

9' CARTÃO AMARELO! Wellignton Silva matou contra ataque puxado por Luciano e tomou o amarelo.

6' CARTÃO AMARELO! Gil faz falta desleal em Jorge Henrique.

4' PERIGO! Cruzamento de Guerrero e testada de Luciano. A bola passou tirando tinta da trave, quase o terceiro.

3' O Internacional começou melhor nessa segunda etapa. Vem pra cima o colorado.

0' BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

20:35 Na saída de campo, Claudio Winck, do Internacional, pediu mais movimentação da equipe.

20:30 Com a vitória parcial, o Corinthians está assumindo a vice liderança da competição.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Corinthians 2 a 0 Internacional

44' Wellinton Silva invadiu a área e caiu na chegada do volante Ralf. O lateral colorado pediu a penalidade mas o árbitro mandou seguir.

40' O ritmo da partida caiu nesse fim de primeiro tempo. O Inter não consegue oferecer perigo ao Corinthians.

35' SUBSTITUIÇÃO NO INTERNACIONAL. Saiu: João Afonso e entrou: Claudio Winck.

31' Petros faz bonita jogada e João Afonso matou o contra-ataque alvinegro. A torcida e jogadores fizeram uma grande pressão para que o árbitro aplicasse o segundo amarelo no colorado, mas não aconteceu.

27' QUE PERIGO! O Internacional pressiona com chutes de fora da área. A bola bate na zaga e sobra para João Afonso que finaliza pelo alto.

23' CARTÃO AMARELO! João Afonso do Internacional.

23' Cena bizarra no Itaquerão. O juiz confundiu o autor da falta e deu cartão para o Willians, mas quem fez a falta foi João Afonso. O árbitro voltou atrás e aplicou o amarelo para o jogador certo.

20' No outro jogo das 19:30, o zagueiro Bruno Uvini abriu o placar para o Santos contra o Palmeiras, 1 a 0.

18' Petros e D'alessandro batem boca no gramado. O argentino não gostou da chegada do jogador do Corinthians.

15' A zaga do Internacional continuando dando espaços e o Corinthians ataca. Dessa vez o lateral Fagner chutou e Dida defendeu.

10' Jogada pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians. O cruzamento veio rasteiro e passou por toda área do Internacional até chegar no lado direito para Fagner finalizar de chapa, sem chances para Dida.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!! FÁGNER AMPLIA!

7' Logo no início do jogo, Jadson descobriu Paolo Guerrero livre dentro da área. O atacante teve tempo pra dominar e bater por baixo do goleiro Dida.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!! GUERRERO ABRE O PLACAR!

5' A partida começa embolada no meio-campo. A disputa é grande nesse setor.

1' QUASE! O primeiro ataque é colorado. Rafael Moura foi lançado dentro da área e finalizou de canhota. O goleiro Cássio fez grande defesa no início do jogo.

0' COMEÇOU! Apitou Wagner Reway e começa o jogo.

19:38 Tudo pronto, com quase dez minutos de atraso, vai rolar a bola para Corinthians e Internacional.

19:35 Está sendo respeitado um minuto de silêncio pelas mortes de Dr. Osmar e Fernandão.

19:33 Está sendo executado o hino nacional brasileiro na Arena Corinthians nesse momento.

19:30 Com muita demora, os jogadores caminham para o gramado. O árbitro Wagner Reway informou que vai relatar na súmula esse atraso.

19:25 Há cinco minuto do jogo, os jogadores de Corinthians e Inter ainda não apareceram no túnel que dá acesso ao campo.

19:20 Arbitragem surge no campo do Itaquerão. A partida será apitada por Wagner Reway do Mato Grosso.

19:18 Os goleiros Dida e Cássio, de ambas equipes, já terminaram o aquecimento no gramado e voltaram aos vestiários. Daqui a pouco os times vêm pro gramado.

19:15 Além de Corinthians x Internacional, Santos x Palmeiras jogam simultaneamente. Às 21h00, Cruzeiro x Vitória fecham a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014.

19:10 O Internacional vai à campo com Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, João Afonso, Alan Patrick, D'Alessandro e Jorge Henrique; Rafael Moura.

19:05 O Corinthians está confirmado com Cássio; Fagner, Gil, Cléber e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Paolo Guerrero. O estreante Romero começa no banco de reservas.

19:00 Faltando meia hora para o início do jogo, o público já é bom nas arquibancadas. Cerca de 30 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada.

18:50 Jogador do Internacional mas com passagem pelo Corinthians, Jorge Henrique falou sobre a obrigação de vencer o confronto: "Claro que sim (uma obrigação vencer), até porque costumo dizer que é um confronto direto, estamos com a mesma pontuação que o Corinthians. Vencendo, acabamos encostando no líder e afastando três pontos. Temos que ter consciência que será uma final, não podemos nos distanciar. A gente pega grandes equipes fora de casa, nosso objetivo é sempre vencer, mas tem uma outra equipe jogando diante de sua torcida. Não perdendo já ajuda bastante, mas nosso objetivo é sempre vencer. Temos uma grande chance de começar a vencer fora e encostar no líder", afirmou Jorge Henrique.

18:45 O técnico Mano Menezes comentou sobre a partida de hoje, em casa, na Arena Corinthians: "É nosso retorno ao Campeonato Brasileiro, terceiro jogo em casa, e não vamos criar uma pressão maior que o jogo tem. Não é porque é em casa ou fora que temos que ter comportamento diferente. Se não fizemos nos jogos anteriores é porque faltou um pedacinho para fazer melhor. Tenho certeza que se não fizemos no primeiro, vamos fazer no segundo ou no terceiro"

18:40 Acontecerá na partida de daqui a pouco homenagens à Dr. Osmar, ex-comentarista e torcedor do Corinthians, e Fernandão, ex-jogador do colorado e ex-comentarista. A dupla faleceu recentemente.

18:38 O Corinthians não contará com o zagueiro Anderson Martins, recém contratado. O novo reforço vai estrear no próximo domingo (20).

18:35 Pré-jogo: Com novidades, Corinthians recebe o Internacional em duelo direto pelo G-4

18:30 Recentemente, Corinthians e Internacional decidiram o título da Copa do Brasil. Na partida de ida, em São Paulo, vitória do Timão por 2 a 0. Na finalíssima, empate por 2 a 2. Melhor pro time paulista que ficou com o troféu e deu a volta olímpica dentro do Beira Rio.

18:25 FIQUE DE OLHO: Rafael Moura é a principal esperança de gols da equipe do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. O artilheiro marcou duas vezes nessa edição, ambos no empate contra o Botafogo por 2 a 2. O jogador chegou ao Inter no segudo semestre de 2012. No primeiro momento, era reserva de Leandro Damião. Entretanto, com a saída de Damião para o Santos e com a chegada de Abel Braga, He-man acabou se tornando titular da equipe. Contra o Corinthians, Rafael completará seu jogo de número 59 com a camisa vermelha, ao todo são 19 gols marcados. (Foto: Divulgação/Internacional)

18:20 FIQUE DE OLHO: Luciano chegou ao Corinthians no começo do ano e vem chamando atenção com boas atuações. O jogador foi contrato junto ao Avai e já disputou 19 jogos com a camisa do Timão. No total, ja são 8 gols marcados. Luciano é vérsatil e pode atuar em duas posições diferentes: meio-campo ou atacante. Com a chegada de Lodeiro e Romero, Luciano terá que provar que merece ser titular do time. A escolha fica por conta do técnico Mano Menezes. (Foto: Band)

18:15 Já o Internacional, são quatro jogos sem vitórias. Nas últimas rodadas, três empates e uma derrota. A última vez que o Colorado somou três pontos foi na quarta rodada contra o Atlético-PR no Beira Rio. Os gaúchos estão na 5ª colocação com o mesmo número de pontos do Corinthians, 16.

18:13 O Corinthians começou a rodada na terceira colocação do campeonato. A campanha é de 16 pontos com quatro vitórias e apenas uma derrota. São quatro jogos de invecibilidade. A última derrota foi para o Figueirense, em casa.

18:10 No último Campeonato Brasileiro, o Internacional levou a melhor jogando no Rio Grande do Sul e venceu o confronto por 1 a 0 com gol do argentino D'Alessandro. Na partida do returno, em São Paulo, empate sem gols.

18:08 Corinthians e Internacional já se enfrentaram 60 vezes na história do Brasileirão e a pequena vantagem é dos paulistas. O Timão venceu 20 vezes, enquanto o Colorado foi melhor em outras 16. Nas outras 24 oportunidades, empates.

18:05 Palco da estreia da Seleção do Brasil na Copa do Mundo, a Arena Corinthians recebe o terceiro jogo de Campeonato Brasileiro. O valor dos ingressos é "padrão Fifa", a entrada mais barata custa R$ 180. Entretanto, já foram vendidos cerca de 30 mil ingressos de forma antecipada. A expectativa é de um público de 40 mil pessoas para assistirem Corinthians x Internacional. (Foto: Divulgação/Corinthians)

18:03 O Colorado Gaúcho também tem desfalque para o confronto dessa rodada, o chileno Aránguiz ainda não tem condições físicas para voltar atuar pelo Inter. Fabrício, companheiro de time, falou sobre a ausência do atleta: "O Aránguiz é um jogador importante, de seleção. Sabe seu posicionamento. Nos ajudou várias vezes, principalmente o Rafael Moura. Estava entrosado com D'Alessandro e o Gilberto. Mas temos uma equipe forte, mesmo com o desfalque dele. O Jorge Henrique agarrou a oportunidade, teve o Alex, o Valdívia. Vai prevalecer a força do grupo, mas o Aránguiz faz bastante falta", encerrou.

18:00 O Corinthians não poderá contar com o meia Lodeiro, recém contrato junto ao Botafogo. A documentação do uruguaio atrasou e impedirá sua estreia. Por outro lado, Elias e Romero já estão à disposição do técnico Mano Menezes para a partida dessa quinta-feira.

17:55 O Internacional também enfrentou uma equipe carioca na última rodada antes do Mundial, o Fluminense. O resultado foi igual, empate por 1 a 1. Jorge Henrique abriu o placar em Macaé e Jean deixou tudo igual.

17:50 Na 9ª rodada, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo, o Corinthians recebeu o Botafogo e não conseguiu somar os três pontos. A partida terminou empatada em 1 a 1. O gol do Timão foi marcado por Jadson, enquanto os botafoguenses igualaram com Edilson.

17:45 O árbitro selecionado para a partida foi Wagner Reway, do Mato Grosso. A escolha não agradou os dirigentes do Internacional que declararam que "falta sensibilidade na hora de escolher o árbitro". Wagner Reway apitou Chapecoense x Corinthians, os colorados acreditam que o time paulista teria sido beneficiado nesse jogo.

17:40 Jogando fora de casa, o Internacional ainda não perdeu e nem venceu nesse Brasileirão. São quatro jogos e todos eles terminaram empatados: com o Botafogo, Criciúma, Coritiba e Fluminense.

17:35 O Corinthians atuará pela terceira vez nesse campeonato na sua Arena. O retrospecto não é bom, já que o Timão ainda não venceu no seu novo estádio. No primeiro jogo, na estreia oficial, contra o Figueirense, vitória dos visitantes por 1 a 0. Na última rodada antes da Copa do Mundo, foi a vez do Botafogo aprontar e segurar o empate com o time paulista, 1 a 1.

17:30 Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014. A partir das 19h30 estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Corinthians x Internacional, aqui na VAVEL Brasil.