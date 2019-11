Resultado do jogo Cruzeiro x Vitória no Campeonato Brasileiro 2014

22:58 Obrigado por acompanhar o triunfo do Cruzeiro sobre o Vitória conosco! Logo mais você poderá acompanhar a crônica da partida em nosso site. Continuem acessando a VAVEL Brasil e fiquem por dentro do que acontece no Brasileirão 2014 e nos demais campeonatos pelo mundo! Boa noite a todos, até a próxima.

22:56 Cruzeiro agora enfrenta o Palmeiras em São Paulo, enquanto o Vitória pega o Corinthians na volta da equipe ao Barradão.

22:55 Cruzeiro foi superior por todo o jogo e o resultado foi merecido. Vitória pecou na marcação mas aproveitou apenas uma chance na partida, porém foi tarde demais. Raposa é líder com 22 pontos, já o Leão continua na zona de rebaixamento com sete pontos conquistados.

FIM DE PAPO NO MINEIRÃO! Cruzeiro 3-1 Vitória.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! E QUE GOLAÇO! Ayrton cobra a falta com perfeição e diminui o marcador.

46' Árbitro vê toque com o braço de Lucas Silva e marca a falta. Ayrton na bola.

44' Cruzeiro administra grande vantagem e torcida celeste grita 'Olé' no Mineirão.

39' Última alteração na Raposa. Sai: Everton Ribeiro, entra: Tinga.

38' CARTÃO AMARELO para José Welison, por falta em Éverton Ribeiro. Árbitro assinalou mal, a falta foi cometida pelo volante Adriano.

37' Dagoberto cruza e Júlio Baptista cabeceia com perigo, mas pra fora.

36' Ceará busca espaço pro cruzamento mas consegue um escanteio.

34' Lucas Silva lança pra Ricardo Goulart, que se encontrava em posição de impedimento. Bandeirinha assinala.

32' ALTERAÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Marcelo Moreno, entra; Júlio Baptista.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Ricardo Goulart dá ótimo passe e Éverton Ribeiro amplia. 3 a 0!

29' Ceará recebe lançamento mas não consegue evitar a saída pra linha de fundo.

27' MEXE O LEÃO! Sai: Caio, entra: Willie.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Egídio cruza e Ricardo Goulart cabeceia pro fundo das redes!

25' Egídio cruza e defesa do Vitória tira pra escanteio; Éverton Ribeiro cruza e Dinei afasta.

22' José Welison tenta passe em profundidade para Dinei mas a bola passa pelo camisa 9 rubro-negro.

20' Ceará cruza, Kadu cabeceia contra a própria meta. Quase outro gol contra!

18' ALTERAÇÃO NO VITÓRIA! Sai: Richarlyson, entra: Vander.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Dagoberto cruza e Alemão, contra, marca pra equipe celeste.

16' Zé Welison arrisca de fora e Fábio encaixa sem problemas.

13' Henrique arrisca de longe e a bola vai pra fora.

12' Mais um erro de passe de Danilo Tarracha, lateral-esquerdo do Leão faz uma péssima partida, comprometendo tanto no ataque quanto na defesa.

10' MEXE A RAPOSA! Sai: Marquinhos, entra: Dagoberto.

09' Kadu e Tarracha se atrapalham, a bola sobra pra Marcelo Moreno que é travado na hora do chute; bola acaba com Wilson que faz a defesa.

07' QUE ISSO, DINEI! Camisa 9 do Vitória finaliza muito mal e a bola vai pra fora.

06' Tarracha recebe passe de Dinei e tenta o toque pro atacante do Vitória, Ceará intercepta.

05' Caio tenta a jogada mas Egídio tira pra escanteio; Ayrton cobra e defesa do Cruzeiro afasta.

04' Egídio cobra a falta e Léo cabeceia pra fora. Tiro de meta pro Leão.

03' CARTÃO AMARELO para Richarlyson, por falta em Ricardo Goulart.

02' Zé Welison cruza, Alemão tenta a finalização mas é travado; defesa celeste afasta.

01' Egídio avança pela esquerda, cruza e Wilson tira de soco, afastando o perigo.

"Continuar do mesmo jeito, tomar cuidado com bola nas costas e começar a trabalhar a bola, atacando um pouco mais" afirmou Ayrton, lateral-direito do Vitória.

22:01 Cruzeiro e Vitória voltam para o segundo-tempo. Ambas as equipes não fizeram alterações no intervalo.

21:53 Cruzeiro pressionou durante todos os 45 minutos e o Vitória manteve sua proposta de se defender, esperando por apenas um erro da defesa celeste. José Welison teve a melhor chance a favor do Leão mas Fábio fez boa defesa. Pelo lado da Raposa, a cabeçada de Marcelo Moreno para boa defesa de Wilson foi a principal chance cruzeirense na partida. Time do Vitória precisa mexer e avançar a marcação para tentar, ao menos, roubar uma bola que pode ser crucial para o resultado final do confronto; por sua vez, o Cruzeiro deve manter o seu poder ofensivo e fazer o resultado dentro de casa.

46' Caio recebe bom passe mas logo é cercado por três defensores cruzeirenses. Camisa 10 do Vitória joga sozinho, vem tentando ser a válvula de escape do Leão na partida.

41' Caio tenta puxar contra-ataque mas é puxado por Ceará. Falta marcada.

40' Cruzeiro segue pressionando em busca do gol; Vitória só defende, pouco cria, inerte em campo.

38' Após bate-rebate na área, Moreno finaliza fraco e Wilson encaixa a bola sem dificuldades.

37' UHHHH! Moreno cruza, Goulart tenta o voleio e a bola acerta o rosto de Ayrton, evitando o gol celeste.

35' Éverton Ribeiro cruza e Manoel cabeceia pra fora.

32' HAHAHAHAHA! Richarlyson escorrega na cobrança de escanteio e torcida do Cruzeiro pega no pé do ex-jogador do Atlético-MG.

31' UHHHHH! Welison finaliza de fora e Fábio tira pra escanteio.

30' FINALMENTE! Caio cruza e Richarlyson cabeceia, árbitro dá toque de mão do meia do Vitória.

29' Tarracha tenta avançar pela esquerda mas defensor cruzeirense intercepta só a bola. Lateral do Vitória pede falta, árbitro não marca.

27' Alemão é calçado por Éverton Ribeiro e árbitro marca falta. Zagueiro rubro-negro cai no chão, sentindo dores.

25' Ayrton vacila na marcação, Marcelo Moreno recebe bom passe mas o lateral do Vitória se recupera e trava o chute do atacante celeste.

23' Éverton Ribeiro cobra por cima da barreira e a bola sobe muito. Tiro de meta pro Leão da Barra.

21' Alemão faz falta dura em Ricardo Goulart e o árbitro marca. Pode levar perigo ao goleiro Wilson.

20' Egídio cruza e a bola passa por todo mundo, sobrando com Richarlyson na outra lateral, que rifa a bola; torcida vaia o atleta que antes defendia as cores do Atlético-MG.

17' Cruzeiro roda a bola buscando um espaço na defesa do Vitória, que está bem recuada.

POSSE DE BOLA: Cruzeiro 70% x 30% Vitória.

15' Goulart tenta jogada pela direita e consegue escanteio. Marquinhos cruza e a defesa afasta, na sobra, Everton Ribeiro finaliza mal.

13' QUASE! Éverton Ribeiro cruza e Alemão tira; na sobra, Marquinhos cruza novamente e Marcelo Moreno cabeceia pra fora.

12' Marquinhos recebe longo lançamento mas Alemão tira pra escanteio.

11' Goulart dispara pela direita, faz o cruzamento mas Kadu afasta.

09' Cruzeiro erra, Caio tenta o contra-ataque na base da velocidade mas sai com bola e tudo.

08' Egídio cobra e a bola pega na barreira. Cobrança ruim do lateral do Cruzeiro, que já defendeu as cores do Vitória em 2010.

07' PODE LEVAR PERIGO! Everton Ribeiro faz boa jogada e é derrubado por Alemão. Falta marcada!

Cinco minutos passados e dominados totalmente pelo Cruzeiro. Vitória joga na defesa buscando um erro adversário.

05' WILSON! Cabeçada de Marcelo Moreno e o arqueiro rubro-negro tira pra cima.

04' Goulart tenta jogada pela esquerda e chuta sobre o zagueiro rubro-negro. Mais um escanteio pra Raposa.

04' Marquinhos cobra escanteio e Zé Welison tira o perigo.

03' Defesa do Cruzeiro erra, Caio tenta o contra-ataque mas dá um toque a mais na bola, que sai pela linha lateral.

02' Cruzeiro roda a bola no campo de defesa e tenta infiltração pela direita, defesa do Leão afasta.

01' Egídio recua pra Fábio, Caio tenta apertar mas o goleiro celeste fica com a bola.

ROLOU A BOLA NO MINEIRÃO!

Marquinhos cumprimenta seus antigos companheiros do Vitória. O atacante foi revelado pela base rubro-negra.

"Estou bem, entrosado e tranquilo. Espero fazer um bom jogo e ajudar o Cruzeiro" disse Manoel, que também fará sua estreia pelo Cruzeiro.

"Lesão ficou pra trás, me sinto bem. Vamos necessitar um pouco mais de dinâmica de jogo e espero contribuir com o Vitória dentro de campo. Temos que ligar o alerta e sair dessa situação", disse o volante Richarlyson, que fará sua estreia pelo Vitória.

Cruzeiro entra em campo sob os cantos da torcida. Vitória entra e a torcida celeste vaia.

Dez minutos pra bola rolar no Mineirão! Torcedores de Cruzeiro e Vitória seguem chegando.

Reservas do Cruzeiro: Rafael, Mayke, Alex, Samudio, Eurico, Tinga, Willian Farias, Júlio Baptista, Dagoberto e Marlone.

Reservas do Vitória: Gustavo, Nino, Luiz Gustavo, Euller, Marcelo, Léo Costa, Vander, Willie, William Henrique e Léo Ceará

CRUZEIRO ESCALADO! Fábio; Ceará, Manoel, Léo, Egídio; Lucas Silva e Henrique; Everton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marquinhos; Moreno.

20:22 Kadu será o capitão do Vitória contra a celeste. Antes o detentor da braçadeira era o goleiro Wilson.

20:20 Jorginho escala o Leão com quatro volantes, como previsto. Marcação pesada para tentar anular o time do Cruzeiro.

VITÓRIA DEFINIDO! Wilson; Ayrton, Alemão, Kadu, Danilo Tarracha; Adriano, Josa, Zé Welison, Richarlyson; Caio, Dinei.

19:20 O Cruzeiro é o primeiro colocado do Brasileirão 2014 com 19 pontos e pode se isolar na liderança caso vença o Vitória, que está na zona de rebaixamento com sete pontos e pode deixá-la caso bater a Raposa fora de casa.

19:15 O Estádio Mineirão é o palco da partida entre Cruzeiro e Vitória, pela 10ª rodada do Brasileirão 2014. Promessa de um bom público. (Foto: Alex Grimm/FIFA/Getty Images)

19:12 FIQUE DE OLHO: José Welison, volante do Vitória: Bom poder de marcação e talento com a bola nos pés. Essas sãos as principais características do volante de 19 anos, que vem sendo um dos principais jogadores do clube rubro-negro na atual temporada. Prata da casa, Welison tem potencial para fazer a diferença contra o Cruzeiro. (Foto: Felipe Oliveira/EC Vitória)

19:10 FIQUE DE OLHO: Ricardo Goulart, meio-campista do Cruzeiro: artilheiro da Raposa junto a Marcelo Moreno, ambos com cinco gols, o meia de 23 anos é o destaque deste bom elenco do Cruzeiro, considerado por muitos o melhor do Brasil. Goulart é o mais cotado para abrir o placar contra o Vitória.

19:06 Richarlyson relembra que ficou afastado dos gramados por sete meses devido a lesão muscular mas admitiu estar bem fisicamente para defrontar diante do seu antigo rival: "Estou pronto e 100% fisicamente. Fiquei quase sete meses sem atuar, mas agora só falta adquirir ritmo de jogo. Acredita que isso chegará na segunda ou terceira partida. Mas fisicamente estou muito bem", concluiu o meia.

19:02 Outro que deve pintar entre os titulares é o meia Richarlyson, que fará sua estreia pelo Vitória. O atleta destacou o favoritismo do Cruzeiro mas disse que o Leão tem capacidade de surpreender a Raposa mesmo jogando fora de casa: "Sabemos que o favorito dessa partida é o Cruzeiro, não tem como negar isso. Mas a gente não vem trabalhando a toa. Temos que ter inteligência e tranquilidade, pois assim poderemos surpreender o Cruzeiro e conquistar os três pontos", disse.

19:00 Outro assunto levantado pela imprensa foi a escolha por Euller ou Danilo Tarracha na lateral-esquerda, já que o titular Juan se recupera de lesão. Jorginho fez mistério sobre quem deve utilizar na posição, mas afirmou que ambos os atletas estão prontos para assumir a titularidade no confronto contra o líder do Brasileirão: "Não tenho dúvida em Euller e nem em Tarracha. Espero que exista dúvida para o treinador do Cruzeiro, para não poder definir em cima da nossa equipe, até porque não temos definido o time deles ainda", concluiu.

18:56 "Temos que ficar o mais próximo possível (dentro de campo), tanto para atacar quanto para defender. Temos que colocar dificuldade para o adversário jogar contra nós. É verdade que a equipe ainda tem dificuldade na saída de bola, de jogar de costas, mas temos que nos adequar às características dos jogadores que temos", completou Jorginho. (Divulgação/EC Vitória)

18:51 Para o confronto, Jorginho deve fazer algumas mudanças táticas, principalmente no meio-campo, buscando retrancar o time e segurar o poderoso ataque celeste. Nos treinos de preparação, o treinador rubro-negro utilizou quatro volantes, o que foi bastante questionado pelos jornalistas. Com relação a isso, Jorginho respondeu que a versatilidade de jogadores como Richarlyson e José Welison podem fazer a diferença a favor do Vitória: "José Welison e o Richarlyson já jogaram do meio pra frente. Quando jogava no São Paulo, Richarlyson atuava um pouco aberto, usando de sua vitalidade. Ele tem várias funções dentro de campo. O mesmo pro Welison, que já jogou como meia armador, segundo volante e até como lateral", disse.

18:48 Do lado rubro-negro, o treinador Jorginho não contará com os lesionados Cáceres, Juan, Neto Coruja e o recém contratado Marcos Junior, que ainda busca a sua melhor forma física. Além disso, o meia uruguaio Luis Aguiar e o atacante paraguaio Guillermo Beltrán ainda não tiveram seus nomes regularizados no BID da CBF e não estarão a disposição do técnico do Vitória para o embate contra o Cruzeiro.

18:45 Marquinhos pode ter Marcelo Moreno ao seu lado no ataque celeste; os atacantes jogaram juntos na base do Vitória, ambos revelados no clube baiano. Marquinhos disse estar feliz por trabalhar com um jogador como Moreno e projeta triunfo do Cruzeiro: "É um jogador que aprendi a gostar, um cara muito inteligente. Assim como eu, ele sabe da responsabilidade de jogar em um grande clube como o Cruzeiro. Estou tranquilo, o mais importante é fazer o meu jogo e buscar os três pontos para o Cruzeiro" disse o atacante.

18:42 Um dos possíveis titulares para o confronto, Marquinhos tem a grande chance de reencontrar o seu ex-clube, o Vitória. Apesar do atacante estar entre os titulares nos treinos pré-jogo, o técnico Marcelo Oliveira fez mistério com relação a escalação. Mesmo assim, Marquinhos projeta a titularidade mas aceita uma possível chance de ser reserva, dando ênfase a importância de ajudar a equipe celeste dentro ou fora de campo: "Fico muito feliz com essa oportunidade de atuar pelo Cruzeiro, espero dar continuidade ao meu trabalho e ajudar a equipe que é o mais importante. Ainda não posso afirmar que serei o titular, venho trabalhando bem, com a cabeça erguida, respeitando todos os meus companheiros, mas estou aqui em busca do meu espaço. Se for jogar ou não o importante é que estarei na torcida pela nossa equipe" afirmou.

18:38 Marcelo Oliveira realizou diversos tipos de treinamentos em preparação para o confronto diante do Vitória, entre eles treinos técnicos e táticos, além de ajuste de posicionamento e insistência nas bolas paradas, ponto forte do Cruzeiro jogando dentro de casa. O treinador promoveu também treinos de finalizações de longa distância para os volantes e atacantes da Raposa. (Washington Alves/Cruzeiro/Light Press)

18:33 Léo também analisou o Vitória, adversário de hoje. O zagueiro celeste citou a presença do atacante Marquinhos no grupo, ex-jogador do Leão, que forneceu algumas informações sobre o seu antigo clube: "Marquinhos nos passou características do Vitória, o que é normal. Também temos profissionais que trabalham para analisar o spróximos adversários. Devemos neutralizar os pontos fortes do Vitória, explorar os fracos, buscar os três pontos e sair de campo com a liderança" concluiu.

18:31 Na tarde desta quarta-feira (16), o Cruzeiro realizou treinamentos no Estádio Mineirão, palco do confronto contra o Vitória. A equipe celeste não joga no seu estádio há dois meses e sentiram a diferença, principalmente no gramado. "A grama está um pouco mais alta, antes era mais rala. A bola corre mais e o gramado está úmido, mas isso é melhor. Vamos impor o nosso ritmo de jogo contra o Vitória" disse o zagueiro Léo.

18:30 Totalizando, esta será a 31ª partida entre Cruzeiro e Vitória na história dos campeonatos Brasileiros. São 18 vitórias da Raposa, sete do Leão, e cinco empates.

18:26 O último confronto entre Cruzeiro e Vitória foi marcante para a história da equipe celeste. Em partida realizada no Barradão, O Leão pressionou a todo instante mas pecava nas finalizações. Por sua vez, a equipe mineira soube aproveitar melhor as oportunidades criadas e venceu por 3 a 1, triunfo esse que deu por antecipação o tri-campeonato ao Cruzeiro. Veja os gols:

18:22 A maior goleada do Vitória sobre o Cruzeiro aconteceu no Brasileirão de 99; com dois belos gols do meia Arthur, o Leão derrotou a Raposa por 4 a 1 no Barradão. Confira!

18:15 Por sua vez, o Vitória nunca foi campeão nacional. Porém, chegou às finais do Brasileirão de 1993, onde sucumbiu diante do Palmeiras, perdendo as duas partidas da decisão. (Arquivo)

18:11 O Cruzeiro já conquistou o título do Brasileirão três vezes, nos anos de 1966, 2003 e 2013.É o atual campeão nacional. (Lucas Prates/Gazeta Press)

18:05 Boa noite, internautas que navegam na VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão do confronto entre Cruzeiro e Vitória, válido pela 10ª rodada do Brasileirão 2014. Acompanhem conosco!