Atacante Everton Santos escreve carta dando adeus ao Figueirense

O atacante Everton Santos, de 27 anos, se despediu do Figueirense no início deste mês e se mostrou surpreso com a sua saída do clube. O atleta, que pertence a Ponte Preta, teve a liberação para acertar com o FC Seoul, da Coreia do Sul.

Everton chegou ao Figueira em outubro de 2013, quando estava esquecido na Ponte Preta, o jogador veio com o objetivo de ganhar espaço na equipe e ajudar o clube a conquistar o acesso a série A, e o atacante foi fundamental. Em nove meses de clube, ele atuou em 37 jogos pela equipe catarinense e marcou 10 gols. Conhecido como "Predestinado" pela torcida alvinegra, fez história ao fazer o gol do acesso em 2013 além de mostrar vontade e determinação ao vestir a camisa do clube.

No início deste ano, o atacante já teve que voltar a Ponte Preta e quase foi emprestado para um time também sul-coreano, mas as negociações não avançaram e o atleta foi emprestado novamente ao Figueirense, o que era o desejo pelo atleta. No Campeonato Catarinense, o jogador se mostrou focado como na reta final da Série B no ano anterior, e foi mais uma vez importante para a equipe marcando gols decisivos na reta final da competição.

"Espero um dia poder voltar e dar muitas alegrias novamente", declarou em sua carta.

Apesar da ida para o clube coreano, Everton Santos não escondeu seu carinho pelo Figueirense. Nas redes sociais, ele deixou uma carta de despedida e agradecimento ao clube catarinense.

Confira, na íntegra, a carta completa de Everton Santos:

"Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos que fazem parte do Figueirense Futebol Clube. Presidente, diretores, comissão técnica, meus companheiros e todos torcedores do ‘Furacão do Estreito'. Foram nove meses intensos, nos quais criei uma identificação muito grande com o clube. Momentos de alegrias e conquistas que ficarão guardados em minha memória. Desde o acesso a Série A, ao título do Campeonato Catarinense. Por motivos de cláusulas contratuais deixo de atuar, e passo a ser um torcedor Alvinegro. Muito obrigado por tudo Figueira, Gaviões Alvinegros. Espero um dia poder voltar e dar muitas alegrias novamente."