São Paulo joga bem, vence o Bahia e assume a vice-liderança do Brasileirão

Boa atuação, vitória com autoridade, atacante estreando com gol e vice-liderança garantida por ao menos uma noite. A primeira partida depois do fim da pausa para a Copa do Mundo não poderia ser melhor para o São Paulo, que voltou com tudo e venceu o Bahia por 2 a 0, com tranquilidade, na noite desta quarta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro.

Quem esperava um início mais conservador do São Paulo se surpreendeu. O clube paulista foi para o ataque e logo aos 20 minutos já vencia por 2 a 0, com gols de Rogério Ceni e do estreante Alan Kardec. Mesmo com a vitória bem encaminhada, o São Paulo continuou jogando bem, se impôs e chegou com facilidade ao gol baiano. O Bahia, por sua vez, tentava diminuir com chutes de longa distância e pouco ameaçava. Os donos da casa ainda jogaram melhor na segunda metade da etapa inicial, mas não conseguiram diminuir e foram para o intervalo dois gols atrás do São Paulo.

Depois de diminuir ligeiramente o ritmo na segunda metade da etapa inicial, o São Paulo voltou com tudo no segundo tempo e voltou a pressionar o Bahia, que não conseguia encontrar espaços na zaga paulista. Foram cinco boas jogadas criadas em 10 minutos, três delas culminando em arremates contra a meta baiana. Aproveitando-se da superioridade técnica e da noite inspirada de seu meio-campo, o São Paulo controlou o jogo até o fim e garantiu a vitória por 2 a 0.

Com a vitória, o São Paulo assumiu provisóriamente a vice-liderança do Brasileirão, com os mesmos 19 pontos do líder Cruzeiro, que joga nesta quinta (17), contra o Vitória. O Tricolor Paulista pode cair para o terceiro lugar ainda nesta rodada, caso o Corinthians vença o Internacional ou seja derrotado por três gols de diferença.

Já o Bahia, cai para o 16º lugar com oito pontos em 10 jogos, mas pode cair uma posição com os jogos desta quinta, entrando assim na zona de rebaixamento. Para isso, basta que o seu rival Vitória vença o Cruzeiro no Mineirão. A equipe só não tem chances de cair mais uma posição nessa rodada porque o Chapecoense, outro dos times que poderiam o ultrapassar, teve seu jogo com o Atlético-MG adiado por conta do jogo de ida da Recopa Sul-Americana entre o Galo e o Lanús da Argentina.

As equipes voltam a campo neste sábado (19) para a disputa da 11ª rodada do Brasileirão. O Bahia vai até Minas Gerais enfrentar o Atlético-MG, enquanto o São Paulo reencontra a sua torcida no Morumbi, onde enfrenta o Chapecoense.

Com grande atuação, São Paulo encaminha vitória no primeiro tempo

Mesmo jogando fora de casa, o São Paulo assumiu o controle da partida desde o seu início. O clube paulista se colocou no campo de ataque e precisou de apenas oito minutos para chegar quatro vezes próximo à meta baiana e criar sua primeira boa chance de gol, quando Alan Kardec cabeceou por cima do gol Douglas Pires.

Explorando bastante o lado direito do campo, o São Paulo teve calma para trocar passes e encontrar os espaços. Aos 11 minutos, Ademilson recebeu, entrou na área e foi derrubado por Titi. Pênalti claro e assinalado pelo árbitro Dewson da Silva. O goleiro Douglas Pires até acertou o canto, mas não conseguiu chegar na cobrança perfeita de seu companheiro de posição, Rogério Ceni, que abriu o placar.

Outra cracterística dos primeiros minutos de jogo foram as faltas duras dos dois lados. O árbitro paraense não hesitou em cumprir a regra e mostrou cinco cartões amarelos só no primeiro tempo. Com a bola no pé, o São Paulo mostrou que não foi para Salvdor para fazer faltas. Em uma linda troca de passes, a bola chegou para o estrante Alan Kardec, com o gol livre e sem qualquer marcação, anotar o segundo. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do São Paulo.

O primeiro tempo do São Paulo beirou a perfeição. Além de tocar bem a bola, apresentar boa movimentação e chegar ao gol com facilidade, o Tricolor Paulista não deu espaços para o Bahia, que mal conseguia passar do meio de campo. A primeira chance dos donos da casa apareceu somente aos 31 minutos, quando Léo Gago arriscou de muito longe e assustou o goleiro Rogério Ceni.

Durante quase todo o primeiro tempo, o Bahia só chutou novamente a gol aos 33 minutos, e novamente em um tiro de longa distância. O Tricolor de Aço não conseguiu superar a marcação são-paulina e, consequentemente, não se aproximou da meta de Rogério Ceni, sendo os chutes de longa distância o único meio para tentar diminuir. A única exceção se deu aos 43 minutos, quando Henrique finalizou bem da entrada da área e exigiu boa defesa de Rogério.

Depois dos dois gols, o São Paulo diminuiu um pouco o ritmo e passou a valorizar mais a troca de passes do que as movimentações rápidas para criar jogadas de perigo. Sem muita dificuldade, os comandados de Muricy Ramalho administram bem o resultado e foram para o intervalo vencendo por 2 a 0.

São Paulo volta bem e garante vitória sobre o Bahia

Depois de uma leve queda de rendimento no fim do primeiro tempo, o São Paulo voltou com tudo na segunda etapa. Logo aos três minutos, Ganso, que foi um dos melhores em campo, arriscou da entrada da área e exigiu boa defesa de Douglas. No minuto seguinte, o Tricolor de Aço foi salvo por um domínio ruim de Alan Kardec após mais uma boa jogada criada pela equipe paulista.

O que se viu na sequência foi uma sucessão de grandes chances do São Paulo, desperdiçadas ora em um erro do ataque, ora em defesas do arqueiro baiano. Aos seis minutos, Alan Kardec errou mais um domínio, aos nove Ademilson chutou mal. Aos cinco, foi Douglas Silva quem evitou o terceiro em ótimo arremate de Maicon.

O São Paulo seguiu controlando o jogo e ditando o ritmo da partida, ainda que o Bahia apresentasse leve melhora e estivesse se aproximando do seu melhor momento no jogo. Antes disso, aos 17 minutos, Rodrigo Caio aproveitou rebote de chute de longa distância e marcou o terceiro, mas teve o gol mal anulado pelo assistente, que não viu um defensor do Bahia atrás do zagueiro são-paulino.

Agora encontrando alguns espaços na zaga adversária, o Bahia perdeu uma chance incrível aos 19 minutos, quando Rhayner recebeu lindo cruzamento, mas pegou muito mal na bola e permitiu a defesa de Rogério Ceni, que esticou o pé para afastar o perigo. Dois minutos depois, Titi cabeceou para o fundo das redes, mas teve o gol anulado por impedimento, dessa vez bem marcado.

O São Paulo logo retomou as rédeas da partida e, com a vitória cada vez mais assegurada, voltou a valorizar a posse de bola para apenas administrar o resultado até o fim. O Bahia só voltou a assustar aos 33 minutos, quando Léo Gago chutou de longe, a bola desviou e quase balançou as redes de Rogério Ceni. Aos 40, ele novamente experimentou de longe e a bola foi por cima da meta.

E assim o jogo seguiu até o seu final sem grandes chances para ambos os lados e controlado até o fim pelo São Paulo, que garantiu assim mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.