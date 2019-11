Empatados na tabela, Avaí e Ponte Preta se enfrentam em Florianópolis

Após resultados distintos no retorno da Série B, Avaí e Ponte Preta se enfrentam na Ressacada pelo desempate, já que ambos têm 17 pontos na tabela. Nos critérios de desempate o Leão da Ilha tem vantagem e é o 6º colocado. A Ponte está em 8º.

No histórico dos confrontos, foram quatro jogos, com uma vitória do Avaí, duas da Ponte Preta e um empate. Foram seis gols do time catarinense e sete dos paulistas. O último encontro entre os times foi na Série B de 2008, na Ressacada, e o Avaí venceu por 2 a 1. A arbitragem em Florianópolis será de Grazianni Maciel Rocha, do Rio de Janeiro. Será o terceiro jogo da Série B comandado pelo carioca, que nas duas primeiras partidas aplicou apenas quatro cartões amarelos. Ele será auxiliado por Dibert Pedrosa Moisés e Wendel de Paiva Gouvea, também do RJ.

A partida válida pela 12ª rodada da Série B, acontece na Ressacada e começa às 21h50 desta sexta-feira (18). Os ingressos variam entre R$ 15 (meia-entrada) e R$ 50 (arquibancada coberta) e podem ser adquiridos na bilheteria do clube.

Geninho só deve fazer uma alteração em relação ao Avaí que venceu o Atlético-GO

A vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-GO deu os três pontos, mas deixou também um problema para o duelo contra a Ponte Preta. O técnico Geninho não vai poder contar com o zagueiro Antônio Carlos, que foi expulso e está suspenso para o duelo avaiano contra a Ponte. O seu substituto deve ser Bruno Maia, apesar do técnico ter improvisado Eduardo Costa durante o último jogo.

O treinador avaiano elogiou o adversário do Avaí, diz não querer improvisar e admitiu que o time precisa melhorar para buscar a segunda vitória consecutiva.

"A Ponte está mais arrumada, brigando mais na frente do que o Atlético-GO. Então, você tem que colocar tudo na balança. Eu procuro, quase sempre que tenho possibilidade, não fazer muita improvisação. Se você não tem um time totalmente ajustado, se você começa a improvisar, de repente, dificulta as coisas. Devo pensar para ver o que vou fazer", disse Geninho.

Para enfrentar a Ponte, o Avaí deve entrar em campo com Vágner; Bocão, Pablo, Bruno Maia, Carleto; Eduardo Costa, Diego Felipe, Marquinhos, Cleber Santana; Anderson Lopes, Paulo Sérgio. O Avaí é o sexto colocado da Série B com 17 pontos e não perde há três jogos. Dentro de casa, foram cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Conhecido na Ressacada, Rafael Costa pode estrear pela Ponte

O empate em 0 a 0 com a Portuguesa, no Moisés Lucarelli, na rodada 11, afastou a Ponte do G-4 e deixou o time campineiro há quatro posições da zona de acesso à Série A.

Para a partida contra o Avaí, o técnico Dado Cavalcanti terá a disposição um reforço importante. Rafael Costa, ex-jogador do próprio Avaí e do Figueirense está à disposição do técnico para o jogo na Ressacada. Rafael tem 26 anos e marcou 14 gols na edição passada da Série B pelo Figueira. Neste ano, o atacante atuou no FC Seoul, da Coreia do Sul, mas em nove jogos não marcou nenhum gol e acabou retornando ao futebol brasileiro.

Apesar do reforço, Dado não pensa em fazer grandes alterações em relação ao time que empatou com a Portuguesa.

“Não sou de mudar muito de um jogo para o outro. Vamos pensar com calma, talvez mude um pouco em relação ao posicionamento do Alef. Vamos treinar essas modificações para buscar um bom resultado fora de casa”, disse Dado.

A Ponte Preta ainda tem desfalques que ocupam o Departamento Médico do time. Adrianinho, Fernando Bob, Gilvan, Diego Sacoman, Rodolfo e Leonardo Moura voltaram a treinar mas não estarão a disposição para a partida contra o Avaí.

A Macaca deve jogar com Roberto; Daniel Borges, Tiago Alves, Luan, Bryan; Elton, Alef (Léo Cittadini), Juninho; Edno, Alexandro, Jonathan Cafu. A Ponte é a 8ª colocada da Série B com 17 pontos. Fora de casa foram quatro jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas.