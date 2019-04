De volta ao Corinthians, Elias quer ser imbatível na Arena

Depois de fazer parte da experiência da segunda divisão nacional em 2008 e das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2009, o volante Elias voltou a vestir a camisa do Corinthians nesta quinta-feira (17), na vitória por 2 a 1 diante do Internacional na Arena Corinthians.

Torcedor alvinegro assumido, o meio-campista viveu uma experiência especial e deixou o gramado extremamente otimista. Segundo o camisa 7, caso equipe e Fiel Torcida obtenham uma sintonia perfeita, o Timão será imbatível na sua nova casa.

“Aqui o torcedor fica mais próximo. Esperamos, daqui para a frente, promover a união perfeita: nós daremos o máximo dentro de campo e o torcedor vai nos empurrar. Aqui podemos nos tornar imbatíveis” afirmou Elias.

Antes da parada para a Copa do Mundo, o Alvinegro havia disputado duas partidas na nova Arena e não tinha vencido nenhuma. Diante do Figueirense, na abertura, derrota por 1 a 0. Contra o Botafogo, empate em 1 a 1. A vitória contra os gaúchos marcou o primeiro triunfo do Timão em Itaquera.

“Tiramos essa zica. Uma hora tinha que sair a vitória. Vencemos um adversário direto, uma grande equipe, e agora temos de trabalhar porque domingo tem mais” disse o volante.

No clube desde abril, Elias teve que esperar a reabertura da janela de transferências para reestrear com a camisa alvinegra. Antes do confronto contra o Inter, o camisa 7 só havia participado da vitória por 4 a 1 sobre o Uberaba, em amistoso na última semana.

“Para mim essa vitória foi especial, em meu retorno ao clube em um jogo oficial, vencendo...Sabemos que eu tenho que melhorar, afinal são seis meses sem jogar, mas aos poucos vou readquirindo a forma física. A técnica vem com o tempo” finalizou.