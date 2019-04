Sport contrata zagueiro Henrique Mattos

Na noite dessa sexta-feira (18), o Sport anunciou a contratação de mais um reforço para a continuidade da Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Henrique Mattos, que tem contrato com o Botafogo-SP e estava atuando no Oeste.

O novo defensor leonino vem por empréstimo de um ano junto ao clube paulista, dando opção de compra ao Leão ao término do vínculo. Henrique tem 23 anos, 1,91m e vinha disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo time de Itápolis.

Na negociação, o atacante Sandrinho foi utilizado como moeda de troca e ficará também pelo mesmo período, por não ter espaço entre os onze iniciais no campeonato nacional. O também atacante Bruninho, emprestado pelo Flamengo no início da temporada, não superou as expectativas do rubro-negro pernambucano e deve acertar a sua rescisão na próxima terça-feira (22), assim assegurado pela equipe pernambucana em seu site oficial.

O treinador Eduardo Baptista agora tem mais uma opção no sistema defensivo. Além do recém-contratado, o comandante tem à disposição os também zagueiros Ewerton Páscoa, Ferron, Durval e Oswaldo, já que Enrique Meza foi para a Chapecoense e André, formado nas categorias de base, está emprestado ao Salgueiro para a Série C do Campeonato Brasileiro.