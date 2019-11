Resultado do jogo Atlético-MG x Bahia no Campeonato Brasileiro 2014

20:33 Obrigado por acompanhar o empate entre Atlético-MG e Bahia conosco! Continuem acessando a VAVEL Brasil e fiquem por dentro do que acontece no Brasileirão 2014 e nos demais campeonatos pelo mundo! Boa noite a todos, até a próxima.

20:31 Com o resultado, o Atlético-MG permanece na 11ª colocação, com 15 pontos. O Bahia também continua em décimo sexto colocado, com nove.

ACABAAA O JOGO EM BELO HORIZONTE, ATLÉTICO-MG 1x1 BAHIA.

45+2' Cartão amarelo para Titi.

45' Cartão amarelo para Jemerson, jogador impediu contra-ataque do Bahia.

42' Branquinho já estava em posição de impedimento.

42' QUAAAAAAAAAASE!!! Rhayner faz o cruzamento para Branquinho, jogador erra na hora de finalizar.

38' VICCTOOOOOOOOOOOR!!!! Em chute de Guilherme Santos, goleiro atleticano brilha e executa uma bela defesa.

38' Defende Lomba!!!! Em cruzamento de Mariona, bola sobra para Marcos Rocha finalizar, Lomba bem colocado defende sem preocupação.

37' Rhayner faz o cruzamento e Leonardo Silva chega para afastar.

36' Substituição no Atlético. Sai: Dátolo. Entra: Marion.

35' Substituição no Bahia. Entra: Branquinho. Sai: Emanuel.

34' Cartão amarelo para Guilherme. Jogador cometeu a falta em Emanuel.

28' Galo criando muitas chances de gol nesse segundo tempo.

24' NA TRAAAAAAAAAAAAVEEEEEEEEEEEEEEE!!!!! Após cobrança de escanteio, Leonardo Silva toca de cabeça e a bola expolode na trave.

22' DEFENDE LOMBA!! Luan finaliza de perna esquerda e goleiro do Bahia faz a defesa.

20' Jô cruzou para a área, bola foi desviada pela equipe do Bahia e sobrou para Luan, o jogador empurrou para as redes.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALOOOO!!

18' Dátolo arrisca chute de fora da área, bola passa sem perigo.

17' Substituição no Bahia. Entra: Willian Barbio. Sai: Henrique.

12' Após uma bela jogada de Rhayner, jogador toca para Henrique livre. Pedro Botelho chega pra desarmar.

10' GUILHERMEE!!! Dátolo toca para Guilherme na entrada da área, jogador tenta o chute coloca e bola passa com perigo.

7' Jô recebe boa bola de Guilherme, o atacante finaliza com força, mas sem precisão.

4' Substituição no Bahia. Entra: Adaílton. Sai: Demerson.

0' Começa o segundo tempo.

19:37 Substituição no Galo. Entram: Luan e Pedro Botelho. Saem: Maicosuel e Alex Silva.

19:23 Em um jogo com muitas faltas, equipes criaram poucas oportunidades de gol. O Bahia aproveitou sua melhor chance com Titi e balançou as redes. Atlético-MG erra muitos passes no jogo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

45+2 Dátolo cobra a falta e passa com muito perigo.

45+1 Jogador do Bahia faz falta em Jô, jogador estava saindo sozinho de frente para o gol.

44' Acréscimos de dois minutos.

40' Jogo com muitas faltas até o momento.

38' Cartão amarelo para Marcos Rocha! O jogador cometeu falta e recebeu o cartão.

35' Após falta, Henrique recebe o cartão amarelo.

34' Rhayner fica sentindo dores no gramado, o jogador era dúvida para a partida.

30' Uelliton arrisca de longe e Victor faz a defesa.

28' Guilherme recebe lançamento, mas jogador já estava impedido.

24' Rhayner encontra Titi livre na área, o jogador cabeceou com perfeição e abriu o placar.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA

18' Léo Gago arrisca cobrança de falta de longe, bola passa sem perigo.

15' Guilherme fez um grande passe para Jô, o atacante do time alvinegro ficou sem ângulo e arriscou, a bola passou com perigo.

13' Bahia troca muitos passes no campo de defesa.

9' Guilherme erra passa e entrega bola para o time do Bahia, na sequência, jogador consegue recuperar.

6' Cartão amarelo para Leo Gago!!! Por conjunto de faltas, jogador do Bahia é advertido.

4' Jogo começa com muita marcação entre as equipes.

0' COMEÇA O JOGO NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA.

18:32 Os times já estão no gramado.

18:20 Nas últimas oito partidas entre os clubes pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG não perdeu.

18:18 O Bahia vem a campo com: Marcelo Lomba, Diego Macedo, Demerson, Titi e Guilherme Santos; Fahel, Uelliton, Léo Gago e Emanuel Biancucchi; Rhayner e Henrique.

18:15 Galo confirmou sua equipe com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Alex Silva; Josué, Eduardo, Dátolo, Guilherme e Maicosuel; Jô.

FIQUE DE OLHO: Emanuel Biancucchi, meio-campo do Bahia. Emanuel Biancucchi chamou a atenção do treinador Marquinhos e pode ser a peça chave para mudar o time. Primo de Lionel Messi, o jogador mostra qualidade e aparenta ser um grande promissor do futebol, aos 25 anos. Emanuel é a aposta do treinador para que a equipe consiga dominar o meio-campo e seja mais criativa, tendo mais objetividade durante a partida. (Foto: Divulgação/Bahia)

FIQUE DE OLHO: Guilherme, meio-campo do Atlético-MG. Após ter sofrido muito com lesões em Minas Gerais, Guilherme finalmente está conseguindo se firmar no Atlético-MG. O jogador está sendo fundamental para o triunfo do alvinegro mineiro em várias partidas, com muita qualidade no passe e uma ótima visão de jogo. Na última partida, Guilherme entrou no intervalo e foi fundamental para a vitória do Galo, dando a assistência para o gol de Diego Tardelli. (Foto: Divulgação/Bruno Cantini)

16:35 O palco da partida será a Arena Independência. Com capacidade para 23 mil pessoas, o estádio quando lotado vira um caldeirão. A torcida do Galo se concentra para a Recopa, mas é esperado um bom público para apoiar o time alvinegro. (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

16:31 De volta ao Bahia, Marcelo Lomba cobra "algo a mais" do time: "A gente não está preocupado com que os outros pensam. No Mineirão, no ano passado, nós acreditamos e isso bastou. Nós acreditamos mais uma vez. Queríamos estar em momento melhor, queremos vencer, e vamos atrás disso. É necessário colocar algo a mais para conseguir vencer. Acreditamos que podemos vencer o jogo, e isso tudo vai ser importante para conseguir o resultado. Os jogadores tem que estar bem concentrados, esquecer o que está fora de campo. Vão ser 11 contra 11 e todo jogador pode ser importante."

16:25 Para a entrada de Emanuel Biancucchi, o treinador teve que sacar Maxi Biancucchi, e explicou os motivos: "Acho que a questão do Maxi é natural. Determinados atletas saíram do time e não houve problemas. O Maxi teve muitas lesões e isso pode ter atrapalhado a condição dele. Faz muito bem o corredor, força e velocidade. Ainda não conseguiu desempenhar isso aqui e o emocional abala. Não podemos perder nenhum atleta por questão emocional."

16:23 O treinador também fez algumas alterações na equipe, e uma delas foi a entrada de Emanuel no time titular: "Agora ele terá tendo a oportunidade. Espero que jogue bem. Precisamos da qualidade de jogo para chegar na frente com um pouco mais de intensidade. A preocupação de só marcar não me agrada. Meus times jogam. Pelo momento, existe desconfiança, o que gera insegurança. Deixei ele tranquilo, o momento é de jogar para que o Bahia saia dessa situação incomoda. Mesmo com tudo isso estamos fora da zona de rebaixamento"

16:21 Marquinhos, treinador do Bahia, afirma que sente incomodo pelos maus resultados, mas não existe pressão: "O incomodo existe. Não só pela falta de vitórias, mas também pela qualidade do jogo. Contra o São Paulo, errei. Tentei consertar no intervalo, mas o jogo já estava com o placar de 2 a 0. Vivemos o pior momento, mas também vivemos o melhor momento do Bahia. Agora é pensar no Atlético-MG e fazer uma boa partida".

16:20 Novo reforço do Atlético-MG, Maicosuel se mostran ansioso para estrear diante da torcida mineira: "Expectativa muito grande. Já fiquei feliz na Argentina, porque foram muitos torcedores lá. A torcida do Atlético-MG é única. Expectativa muito grande para amanhã, jogar pela primeira vez. Meus amigos falam que é muito fanática essa torcida. Já conheço por jogar contra e tendo agora ela ao meu favor, será muito bom"

16:15 Ronaldinho se mostrou chateado com a substituição, o técnico Levir Culpi afirmou que o jogador tem que melhorar seus números e espantar a má fase: "Os números do Ronaldo não são bons. Gols, assistências, roubadas de bola... não são bons. Mas ele é espetacular. Tem apenas essa coisinha. É um cara muito acima da média, e todos nós reconhecemos. Todos nós gostamos de vê-lo jogar. Mas, para um jogador se manter em alto nível, precisa se manter nos números."

16:13 Guilherme fez uma grande atuação na quarta-feira, o jogador entrou no lugar de Ronaldinho no intervalo e mudou o jogo. Para a partida contra o Bahia, o meia se colocou à disposição para jogar: "Quando se joga num clube grande como o Atlético-MG, a gente não pode estar mais ou menos motivado em um jogo; precisamos entrar sempre com o máximo da concentração e buscando a vitória a todo instante. É assim que vamos jogar contra o Bahia, sempre focados na vitória, para estarmos sempre próximos ao G-4. Se o Levir precisar de mim desde o início do jogo, vou impor um ritmo forte e sempre tentando contribuir para o grupo, seja com gol ou assistência."

16:11 A última partida entre as equipes foi realizada na Arena Fonte Nova, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo teve poucas emoções e acabou com um empate sem gols.

16:09 Atlético-MG e Bahia já se enfrentaram 35 vezes pelo Campeonatro Brasiliero. O Galo leva grande vantagem nos confrontos diretos, com 18 vitórias. O Bahia venceu apenas seis vezes no confronto, 11 partidas terminaram empatadas.

16:07 No retorno ao Campeonato Brasileiro, o Bahia foi derrotado pelo São Paulo na Arena Fonte Nova. Alan Kardec e Rogério Ceni fizeram os gols da vitória do time visitante, que venceu a partida por 2 a 0. O tricolor baiano está na décima sexta colocação, com oito pontos, há um ponto da zona da degola.

16:05 Esse será a primeira partida do Atlético-MG após a parada para a Copa do Mundo. O time mineiro teve sua partida adiada por contada da Recopa Sul-Americana. Na partida contra o Lanús, o Galo venceu por 1 a 0 com gol de Diego Tardelli. O Atlético-MG ocupa a décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Atlético-MG x Bahia, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 18h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).