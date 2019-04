Resultado do jogo Botafogo x Coritiba no Campeonato Brasileiro 2014

Amigos, encerramos aqui a transmissão de Botafogo 1 x 0 Coritiba. Muito orbigado pela companhia e até a próxima!

O Botafogo, com a vitória, alcançou os 12 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. O Coritiba, se afundou de vez no Z-4, com apenas sete pontos.

Com um gol de Bolatti, o Botafogo venceu, sem jogar bem, o Coritiba, pelo placar de 1 a 0.

48' FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE JOGOOOOOOOOOOOO!!!!!!

47' Elber bate e Dória afasta.

46' Elber cruza e a zaga tira. Escanteio.

45' Teremos 3 minutos de acréscimos.

45' Botafogo toca a bola para gastar o tempo.

43' Martinuccio cobra e Dória tira.

42' Escanteio para o Coritiba.

40' Alex cobra e Dória afasta.

40' JEEEEEEEEEEEEFFERSON! Alex cobra bem e Jefferson salva o Botafogo. Escanteio!

39' Substituição no Coritiba. Saiu: Germano. Entrou: Martinuccio.

39' Falta de Dória em cima de Alex.

38' Geraldo cobra curtinho com Germano, que perde a bola. Lateral para o Botafogo.

38' JEEEEEEEEEEEEEEFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERSONNNNNNNNNNN! Escanteio para o Coxa!

34' DEFENDEEEEEEEEEEEEEEU VANDERLEEEEEEEEEEEI!

33' PENALTI PARA O BOTAFOGO!!!!!

32' Escanteio para o Coritiba. Alex cobra, Germano domina, Jefferson sai e abafa o chute.

31' Geraldo cruza e Bolívar tira.

29' Substituição no Botafogo. Sai: Yuri Mamute. Entra: Gegê.

29' Alex cobra e o goleiro alvinegro tira de soco.

28' Chico bate pro gol e Jefferson manda pra escanteio.

28' Wallyson cobra e Welinton tira. Na sobra, Zé Love tenta puxar o contra-ataque e sofre falta de Lucas. Cartão amarelo para o lateral alvinegro.

27' Bolatti cruza, a bola pega na zaga e sai. Escanteio!

26' Falta de Luccas Claro em Yuri Mamute.

25' Substituição no Coritiba! Saiu: Robinho. Entrou: Geraldo.

24' Noberto cruza e a zaga alvinegra afasta. Coritiba pressiona o Botafogo.

22' Dener cruza e Jefferson sai bem do gol.

21' Impedimento de Yuri Mamute.

19' Chico bate pro gol e a bola passa do lado esquerdo do gol de Jefferson.

18' Robinho faz o cruzamento e Bolívar bem posicionado tira.

17' Elber gira em cima de Gabriel e bate cruzado, mas sem perigo.

16' Zeballos cobra e a zaga corta.

16' Falta em cima de Bolatti.

15' Wallyson faz um bom lançamento, e Zeballos é desarmado.

14' Yuri Mamute faz o cruzamento e Wellinton tira.

13' Robinho solta uma bomba e a bola passa assustando o goleiro Jefferson.

12' Wallyson cobra e Vanderlei tira de soco.

11' Zeballos bateu, a bola triscou na barreira e passou por cima. Escanteio!

10' Júnior César lança Wallyson, que sofre falta de Luccas Claro. Cartão amarelo pro zagueiro do coxa.

9' Falta do zagueiro Dória no goleiro do Coritiba.

8' Escanteio para o Botafogo.

8'Não deu para o volante Aírton. Rodrigo Souto entrou em seu lugar.

7' Substituição no Coritiba! Sai: Gil. Entra: Elber.

6' Aírton cai no gramado. O volante leva a mão no cotovelo.

5' Alex dá um belo passe para Noberto e Jefferson sai bem do gol.

4' Botafogo volta melhor nesse começo de segundo tempo.

3' Wallyson cobra e a zaga coxa-branca tira.

1' Wallyson cobra e a zaga do coxa manda pra escanteio. O mesmo Wallyson cobra o escanteio, Dória cabeceia e Vanderlei manda pra escanteio.

1' Falta de Noberto em Júnior César.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Substituição no Botafogo! Sai: Daniel. Entra: Gabriel

As equipes já estão de volta ao gramado. Vai começar o segundo tempo!

Noberto, lateral do Coritiba:''A gente tem que parar de tomar gol assim. Estamos tomando muito gol de bola parada no começo, e isso vem complicando muito para a gente''.

Bolatti, autor do gol que vai dando à vitória ao Botafogo:''Graças a Deus consegui um gol. Ajuda ao time ficar mais calmo, mais tranquilo.. O jogo tá muito parelho para as duas equipes, mas precisamos aproveitar melhorar as chances''.

47' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Bolatti tenta o lançamento, mas Dener intercepta.

44' Mais 2 minutos de acréscimos.

44' Impedimento marcado de Zé love.

43' Alex cobra e Jefferson sai bem do gol para afastar.

43' Noberto tenta o cruzamento, a bola desvia e sai. Escanteio para o Coxa!

41' Wellinton tenta puxar o contra-ataque, mas Aírton mata o contra-ataque com falta.

40' Jogo paralisado para o atendimento médico em Zé Love.

38' Yuri Mamute recebe o passe de Wallyson e bate pro gol, mas a bola sai fraca e vai para a linha de fundo.

37' Dener faz o cruzamento, Zé love ajeita para Gil que se enrola e sai com bola e tudo.

36' Robinho faz falta no circulo central em Bolatti.

35' Até aqui, a partida está muito equilibrada.

33' Júnior César tenta o cruzamento, a bola desvia em Noberto e vai nas mãos de Vanderlei.

32' Falta de Germano em Wallyson.

31' Falta em cima de Zé Eduardo.

31' Zeballos sai de campo para poder receber atendimentos médicos.

29' Alex joga na área, Germano mata no peito, corta a marcação e bate pro gol, mas o camisa 1 Alvinegro encaixa sem difilcudades.

28' Falta em cima de Yuri Mamute, no campo de defesa.

27' Alex cobra, Chico cabeceia e a bola vai nas mãos de Jefferson. Mas o bandeirinha já havia marcado o impedimento.

26' Daniel comete falta no meio campo em cima de Noberto.

25' Na cobrança, Germano cabeceia por cima.

25' Zé Love tenta o cruzamento e Bolívar joga pra escanteio.

24' Zeballos rola para Dória, que bate e a bola toca na barreira.

23' Falta de Chico em cima de Yuri Mamute na entrada da área.

21' Wallyson cobra o escanteio mas a bola vai nas mãos de Vanderlei.

21' No contra-ataque, Wallyson bate pro gol e a bola desvia. Escanteio pro Botafogo!

20' BOLÍVAR CIRÚRGICO! Zé Love recebe na entrada da área, e o zagueiro alvinegro chega na hora certa para evitar o empate. Alex cobra o escanteio e a zaga alvinegra corta.

19' O Coritiba adianta a sua marcação e o Botafogo é obrigado a dar chutões.

17' Robinho levanta a bola na área, e Bolívar tira o perigo.

15' Na cobrança, Alex joga na área e Luccas Claro comete falte de ataque em cima de Bolívar.

15' Falta de Wallyson em cima de Gil.

13' Falta de Luccas Claro em Yuri Mamute.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! BOLATTI ABRE O PLACAR! Zeballos cobra o escanteio, o argentino se antecipa da marcação e abre o placar!

11' Lucas tenta o cruzamento, e Dener corta. Escanteio para o Glorioso!

10' Falta em cima de Yuri Mamute, no meio campo.

9' Robinho toca para Germano, que é flagrado em impedimento mais uma vez.

8' Gil faz o cruzamento, e Jefferson joga pra escanteio. Alex cobra e a defesa do Glorioso tira o perigo.

7' Zeballos cobra, e a bola bate na barreira e sai pela lateral. Júnior César cobra e a zaga do coxa afasta. Coritiba puxa o contra-ataque, e o camisa 6 alvinegro para o ataque coxa-branca e recebe o cartão amarelo.

6' Na cobrança, a zaga do coxa afasta e Wallyson sofre a falta na frente dá área.

6' Escanteio para o Botafogo!

5' Falta perto da área em cima de Zeballos.

4' Aírton tenta o lançamento para Júnior César, mas a bola sai pela linha de fundo.

2' O camisa 10 coxa-branca cobra a falta, Germano vai na bola, mas é flagrado em impedimento.

2' Mais uma falta para o Coritiba. Alex na bola!

1' JEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFERSOOOOOOOOOOOOONNNNNNN! Alex cobra bem a falta e Jefferson faz uma bela defesa.

0' Na primeira descida do Coritiba, Alex sofre falta de Bolatti na entrada da área.

21:00 ROLA A BOLA PARA BOTAFOGO X CORITIBA!

20:58 O público melhorou bastante no Raulino de Oliveira.

20:55 O Botafogo também está no gramado. Torcida Alvinegra comemora.

20:51 O Coritiba já está no gramado do Raulino de Oliveira!

20:45 A cidade de Volta Redonda é localizada no sul do estado do Rio de Janeiro. São necessárias duas, ou até três horas de viagem.

20:39 Movimento bem fraco dentro e fora do estádio Raulino de Oliveira. Já já a bola rola para Botafogo x Coritiba.

20:01 O estádio Raulino de Oliveira, local da partida deste sábado, foi inaugurado no ano de 1951, com a partida entre Botafogo x Fluminense, vencida pelo Glorioso. A capacidade do estádio de 21.000 pessoas. O maior público registrado foi de cerca de 25.000 mil pessoas. O Raulino de Oliveira é popularmente conhecido como Estádio da Cidadania.

19:58 Pressionado para sair da zona de rebaixamento, o Coritiba enfrenta o Botafogo na noite deste sábado com só um pensamento: a vitória. Segundo o zagueiro Luccas Claro, a equipe vai buscar o resultado positivo a qualquer custo. "A pressão existe, ela está a todo momento na nossa cabeça. Estamos numa situação ruim, mas temos que nos livrar desse pensamento, pensando jogo a jogo e esquecendo dentro de campo a posição onde nos encontramos, buscando a vitória a qualquer custo", disse o zagueiro coxa-branca.

19:56 Se o Botafogo não pôde contar com o seu meia Carlos Alberto, o treinador do Coxa, Celso Roth, não vai poder contar com o atacante Keirrison, que deixou a partida contra o Figueirense sentindo cãibras. O jogador também sente dores musculares.

19:54 O meia Carlos Alberto, não treinou na última sexta-feira (18) e é desfalque para a partida deste sábado. O jogador está com cansaço muscular e, por precaução, o departamento médico Alvinegro deicidiu vetar a participar do meia na partida.

FIQUE DE OLHO: Alex. O camisa 10 do Coritiba quer tirar a sua equipe desta situação incômoda no Campeonato Brasileiro de 2014, e fará de tudo para conseguir os três pontos com a ajuda de seus companheiros.

FIQUE DE OLHO: Jefferson. Ídolo da torcida alvinegra e capitão do time, o goleiro da seleção brasileira e do Botafogo, Jefferson, está retornando ao gol Alvinegro, após disputar a Copa do Mundo com o Brasil. O camisa 1 demonstrou estar muito feliz em poder voltar a defender o Glorioso. (Foto: Botafogo Oficial)

19:52 No Campeonato Brasileiro de 2011, houve a maior goleada entre as equipes. No Couto Pereira, o Coxa aplicou 5 a 0 no Botafogo, com gols de Emerson, Rafinha, Marcos Aurélio, Everton Costa e Bill.

19:50 Na última partida entre Botafogo x Coritiba, quem saiu com a vitória foi o Coxa. Alex e Deivid marcaram para o Coritiba, enquanto Bruno Mendes descontou para o Botafogo.

19:48 Favorito no jogo de logo mais, o Botafogo tem a seu favor um retrospecto pra lá de positivo. São 39 partidas contra o Coritiba, com 16 vitórias Alvinegras, contra 14 do Coxa. Além disso, houve nove empates entre as equipes.

19:46 Já o Coritiba não vive uma das suas melhores fases. Está na zona de rebaixamento e na 17ª posição com apenas sete pontos. Na última rodada, perdeu em casa para o Figueirense, por 2 a 0. Thiago Heleno e Everaldo marcaram os gols do Figueira na partida.

19:45 Na última rodada, o Botafogo foi derrotado na Ilha do Retiro, por 1 a 0, para o Sport. Neto Baiano marcou o gol do Leão. Com a derrota, o Glorioso estacionou nos nove pontos e ocupa a 14ª posição.

19:40 Boa noite leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Botafogo x Coritiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014.