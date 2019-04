Buscando a liderança, São Paulo recebe a Chapecoense no Morumbi

Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe a Chapecoense neste sábado, às 18h30, no Morumbi. Em situações opostas na tabela as duas equipes precisam da vitória; o Tricolor para não se distanciar dos líderes, e os catarinenses para se distanciar da zona de rebaixamento.

No retorno do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, o São Paulo fez uma de suas melhores apresentações na temporada e venceu o Bahia por 2 a 0, fora de casa. A vitória fez com que o Tricolor entrasse de vez na briga pela liderança da competição, com três pontos a menos que o líder Cruzeiro e a mesma pontuação do vice-líder Corinthians.

Para a Chapecoense o campeonato nacional retorna apenas neste sábado (19) após o mundial, isto porque a equipe catarinense enfrentaria na décima rodada o Atlético-MG, mas devido à disputa da Recopa Sul-Americana, na qual o clube mineiro enfrentou o Lanús, a partida foi adiada.

Sem Luis Fabiano, Muricy Ramalho repete a formação que venceu o Bahia

Em fase final de recuperação, o centroavante Luis Fabiano foi poupado pelo treinador Muricy Ramalho na partida diante do Bahia. O camisa nove estaria presente na partida contra a Chapecoense, mas uma nova lesão na coxa, sentida no treinamento de quinta-feira (17), irá manter o atacante afastado por mais algumas rodadas.

Além de Luis Fabiano, o treinador não poderá contar ainda com o meia Kaká, que aprimora a forma física, e apenas nesta semana começou a trabalhar com bola no centro de treinamentos do clube.

A única dúvida de Muricy Ramalho para escalar a equipe era o meia Maicon, que deixou o gramado na última partida sentindo dores no joelho, mas o jogador já está a disposição para a partida e treinou normalmente na sexta-feira (18).

Com Maicon confirmado, Muricy repetirá a escalação da partida contra o Bahia, com Alan Kardec no lugar de Luis Fabiano e Alexandre Pato no banco de reservas. A partida contra a Chapecoense será a estreia de Kardec no Morumbi com a camisa do São Paulo.

Alan Kardec comentou sua primeira partida no Morumbi como jogador do São Paulo. O camisa 14 disse que irá retribuir o carinho da torcida com muitos gols.

"Desde que cheguei ao São Paulo fui muito bem recebido pelos torcedores. Agora, quero retribuir todo esse carinho com gols. Acho que vai ser algo muito especial poder jogar pela primeira vez no Morumbi, é um estádio maravilhoso e estou aguardando com ansiedade por esse momento", disse.

Sobre a repetição da mesma formação que venceu o Tricolor baiano, o técnico Muricy Ramalho disse que técnico não pode ter esquema pronto.

"Técnico tem que respeitar o que ele tem, não tem que ter esquema pronto. Estou usando essa formação porque no futebol de hoje, sem velocidade não ganha de ninguém. Também estou tentando fazer com que eles pensem que não podem oscilar tanto”, declarou.

Ex-Penapolense, Jailton quer repetir façanha no Morumbi

A missão da Chapecoense não é das mais fáceis: bater o São Paulo dentro do Morumbi. Mas a equipe de Santa Catarina poderá contar com a experiência do zagueiro Jailton, que nesta temporada já eliminou o Tricolor em seu próprio estádio. O zagueiro fez parte da equipe do Penapolense que eliminou nos pênaltis o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista.

"A gente era da equipe do interior, sabia a dimensão do São Paulo e a primeira opção foi marcar atrás da linha da bola e todos os contra-ataque finalizar em gol", disse o zagueiro, sobre a tática que poderá ser repetida neste sábado.

Jailton assume o lugar no time titular devido à contusão de André Paulino, titular da zaga catarinense. Paulino é um dos cinco desfalques que o técnico Celso Rodrigues terá para a partida. Além do zagueiro, também estão fora do jogo Fabinho Gaúcho, Richely, Tiago Luis e Tiago Saletti.

Em meio aos desfalques, Celso Rodrigues poderá contar ao menos com um reforço, o atacante Bruno Rangel, que teve o nome regularizado no BID da CBF e poderá entrar em campo já neste sábado contra o São Paulo.

Bruno Rangel retorna à Chapecoense depois de ter sido um dos responsáveis pela campanha do acesso à série A na temporada passada, e espera se readaptar rapidamente ao clube.

"Ano passado conquistamos algo especial, que talvez jamais se repita na carreira de cada um. Foi algo supreendente para quem estava de fora, mas a união do nosso grupo sobressaiu. Agora é hora da afirmação do trabalho. Espero que eu consiga me encaixar rápido no time e que siga no crescimento das últimas rodadas antes da pausa para a Copa do Mundo", declarou o atacante.