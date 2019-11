Resultado do jogo São Paulo e Chapecoens no Campeonato Brasileiro 2014

Encerramos aqui a nossa transmissão de hoje. Muito obrigado por acompanharem conosco. Continuem navegando na VAVEL Brasil, em breve, confira a crônica da partida em nosso site. Boa Noite.

20:32 Já o São Paulo, para nos 19 pontos.

20:31 Com essa vitória, a Chapecoense chega aos 11 pontos e se distancia da zona de rebaixamento.

20:28 Bruno Rangel, atacante da Chapecoense: "Primeiro tempo a gente estava bem, mas faltava uma bola. A gente conseguiu, e agora é pensar na próxima partida"

50' Final de jogo, 1 a 0 Chapecoense.

49' Maicon chuta de longe, mas para fora.

47' Douglas tenta o cruzamento mas a defesa afasta. No rebote, Maicon cabeceia mas a defesa desvia.

44' Teremos 5 minutos de acréscimos.

42' Entra Abuda e sai Nenén.

40' Ewandro fica no chão pedindo a falta, mas o árbitro manda seguir.

37' Ewandro em campo, sai Osvaldo.

34' Pato tabela com Kardec, sai na cara do gol mas Danilo defende. No rebote, Alan Kardec divide com o goleiro, que fica caído no gramado.

33' Levantamento na área, Ganso tenta o dominio, mas sai com bola e tudo.

32' Sai Ademílson e entra Alexandre Pato.

31' São Paulo força bastante as jogadas pelo alto, mas a defesa da Chapecoense está bem postada.

28' Torcedor são-paulino fica impaciente.

26' Falta em cima do goleiro Danilo.

24' Alan Kardec chuta de longe, mas a bola vai para fora.

23' Cartão amarelo para Rodrigo Biro, por falta em Paulo Henrique Ganso.

22' Douglas levanta na área, Ademílson cabeceia, mas Danilo faz boa defesa.

20' Bola na área do São Paulo, mas Alan Kardec manda para escanteio

19' Mais um cartão amarelo, souza, após cometer falta em Ricardo Conceição.

18' Maicon comete falta no meio de campo e recebe cartão amarelo.

14' São Paulo toca a bola, mas sem evoluir as jogadas.

11' Boa troca de passes da Chapecoense, até que Camilo tocou para Ricardo Conceição livre na área. O jogador só tocou na saída de Rogério Ceni, 1 a 0 Chapecoense.

11' GOOOOOOL DA CHAPECOENSE, RICARDO CONCEIÇÃO!

8' Douglas arrisca de longe, mas Danilo faz a defesa.

6' Rogério Ceni e Camilo se chocam dentro da área e os dois ficam caídos no gramado.

5' Perdeu! Alan Kardec sai na cara de Danilo, mas o goleiro fica com a bola!

4' Camilo tenta o chute, mas é travado.

2' Pressão Tricolor! Osvaldo levanta na área e Antonio Carlos pega de primeira, a bola passa raspando a trave!

1' Agora foi a vez de Ademílson finalizar, mas a bola desvia e é escanteio.

0' UHHHHH' São Paulo rouba a bola no campo de ataque e, Paulo Henrique Ganso arrisca de fora da área, a bola passa perto do ângulo esquerdo do goleiro Danilo.

0' Começa o segundo tempo!

19:31 Agora é a equipe de Chapecó que retorna para o gramado.

19:30 São Paulo já está no gramado para a segunda etapa.

19:28 Nesse primeiro tempo, o São Paulo teve muita posse de bola, mas criou pouquíssimas jogadas. A equipe da Chapecoense está na dela, fechada e esperando um contra-ataque.

19:20 Ademílson, atacante do São Paulo: "Eles estão fechados aqui atrás, temos que ter calma"

19:18 Camilo, meia da Chapecoense: "Estamos com uma proposta de marcação forte, esta dando certo. Se a gente tiver uma oportunidade de matar o jogo é bom para nós"

45' Final de primeiro tempo, 0 a 0.

44' Camilo puxa o contra-ataque, mas Alvaro Pereira chega de carrinho para fazer o corte.

43' Ademilson sofre falta no campo de ataque.

40' Ademílson rola para Douglas que chega cruzando rasteiro, mas Rodrigo Biro afasta.

36' UHHHHH! Alan Kardec disputa a bola com a defesa do Verdão. Alvaro Pereira fica com a sobra, gira, e chuta por cima.

35' Escanteio para a Chapecoense, camilo põe na área, mas a defesa afasta.

33' QUASEE! Boa troca de passes do ataque do São Paulo, Douglas levanta na área e Ganso cabeceia para fora. com muito perigo!

32' Ademílson fica no chão, na entrada da área. Árbitragem manda seguir.

30' Chapecoense tenta o contra-ataque, mas Rodrigo Caio chega rasgando!

25' Ganso levanta na área mas Bruno Rangel afasta. No rebote, Osvaldo sofre nova falta.

24' Cartão amarelo para Rafael Lima. O jogador cometeu falta em Alan Kardec.

23' A equipe do São Paulo está com 70% da posse de bola, mas não consegue criar jogadas. Chapecoense bem postada na partida.

21' Ademílson tenta puxar contra-ataque, mas Jaílton faz o corte.

20' Equipe da Chapecoense toca a bola no campo de defesa.

18' Isolou! Wanderson tenta o chute, mas a bola vai muito longe.

17' Jogada ensaiada da equipe do Chapecoense, mas Alan Kardec faz o corte.

15' Camilo tenta lançamento para o campo de ataque, mas Rodrigo Caio faz o corte.

15' Alvaro Pereira disputa a bola Dedé, e é escanteio para o Tricolor.

11' Osvaldo levanta na área mas o goleiro Danilo fica com a bola. Na reposição de bola, o goleiro é atrapalhado por Rodrigo Caio, que recebe o cartão amarelo

11' Alvaro Pereira fica no chão e é falta para o São Paulo. Vem bola na área ai!

8' Rafael Lima arrisca do meio decampo, mas chuta completamente torto. Rogério Ceni estava adiantado.

7' Osvaldo tenta o cruzamento, mas a bola vai direto nas mão do goleiro Danilo.

6' Até o momento, o São Paulo vai tocando a bola e a Chapecoense se fecha no campo de defesa.

3' Jogo começa disputado no meio de campo.

1' São Paulo vai tocando a bola.

0' Começa o jogo no Morumbi, com a saída de bola a equipe do São Paulo.

18:29 Um minuto de silêncio.

18:28 Muricy Ramalho: "A gente precisar de uma sequencia de bons resultados"

18:25 Hino Nacional!

18:20 Os dois times já estão no gramado.

18:12 Jogando pelo Campeonato Paulista Sub-17, o Tricolor venceu a Lusa por 3 a 0, em partida realizada na manhã deste sábado (19), no CT de Cotia.

18:08 Já a Chapecoense vem a campo com: Danilo; Fabiano, Rafael Lima, Jaílton e Rodrigo Biro; Wanderson, Abuda, Dedé, Nenén e Bergson; Bruno Rangel.

18:05 Equipes confirmadas. Tricolor vem a campo com: Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso; Osvaldo, Ademílson e Alan Kardec

17:20 O árbitro da partida será Felipe Gomes da Silva (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR).

17:15 Pelo lado do Verdão, o atacante Bruno Rangel comentou a sua volta a equipe: "Ano passado conquistamos algo especial, que talvez jamais se repita na carreira de cada um. Foi algo supreendente para quem estava de fora, mas a união do nosso grupo sobressaiu. Agora é hora da afirmação do trabalho. Espero que eu consiga me encaixar rápido no time e que siga no crescimento das últimas rodadas antes da pausa para a Copa do Mundo".

17:05 O atacante são-paulino, Alan Kardec, falou sobre a sua estreia com a camisa Tricolor no Morumbi: "Estou contando as horas para estrear no Morumbi. Podem ter certeza de que eu e os meus companheiros lutaremos muito, para trazermos mais uma vitória".

17:00 O estádio do Morumbi é o palco para a partida de logo mais. É esperado um grande número de torcedores, já que a diretoria são-paulina manteve a promoção nos preços dos ingressos.

16:55 Jailton,ex-Penapolense, quer repetir façanha que realizou com equipe do inteior paulista. "A gente era da equipe do interior, sabia a dimensão do São Paulo e a primeira opção foi marcar atrás da linha da bola e todos os contra-ataque finalizar em gol"

16:50 Muricy Ramalho deve manter a mesma equipe que venceu o Bahia na última rodada. A única dúvida era o meia Maicon, que deixou a partida sentindo dores no joelho. Mas o jogador não será problema para o duelo de logo mais

16:45 Fique de olho: A boa noticia para o treinador Celso Rodrigues é a volta do atacante Bruno Rangel. O jogador vai fazer a sua reestreia no Verdão diante do São Paulo. Rangel foi o artilheiro da Chape na campanha da Série B, em 2013 e, um dos responsaveis pelo acesso da equipe catarinense.

16:40 Fique de olho: Ademílson, jogador revelado no própio São Paulo, ganha mais uma vez a chance de estar entre os onze titulares da equipe. Com a lesão de Luis Fabiano, Ademílson ganhou a vaga de titular, deixando Alexandre Pato no banco de reservas. O jogador vem de uma boa partida, na última rodada, diante do Bahia.

16:25 Pelo lado catarinense, os desfalques ficam por conta dos jogadores André Paulino, Fabinho Gaúcho, Richely, Tiago Luis e Tiago Saletti.

16:20 Muricy Ramalho também não contará com Kaká e Rafael Toloi, que aprimoram a forma fisica. Os jogadores já participaram de um coletivo, realizado nesta semana.

16:15 Com lesão na coxa direita, Luis Fabiano volta a desfalcar o São Paulo. Jogador não tem previsão de volta aos gramados, leia mais.

16:10 É a primeira vez que São Paulo e Chapecoense vão se enfrentar. O Verdão disputa pela primeira vez a Série A do Campeonato Brasileiro.

16:05 O Verdão do Oeste ainda não jogou após a parada para a Copa do Mundo. A equipe de Chapeco iria enfrentar o Atlético-MG na última quarta-feira (16), mas a partida foi remarcada para o dia 06 de Agosto, pois o Galo Mineiro está disputando a final da Recopa Sul-Americana.

16:00 Já a Chapecoense está na 15ª posição, com oito pontos, mas tem uma partida a menos no Campeonato Brasileiro.

15:55 O Tiricolor Paulista vem de uma boa vitória sobre a equipe do Bahia. Jogando fora de casa, o time do Morumbi venceu os baianos por 2 a 0, com gols de Rogério Ceni e Alan Kardec. O goleiro são-paulino chegou ao seu terceiro gol na competição.

15:50 O São Paulo se encontra na terceira posição do Campeonato Brasileiro. com 19 pontos, três a menos que o líder Cruzeiro.

15:45 Boa noite para você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha aqui todas as emoções de São Paulox Chapecoense, que se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi, em São Paulo.