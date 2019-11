Resultado do jogo Fluminense e Santos no Campeonato Brasileiro 2014

Obrigado a todos que acompanharam a partida conosco. Continuem ligados na VAVEL Brasil. Em instantes, confira a crônica da partida em nosso site. Até a próxima, boa noite!

FIM DE JOGO! Fluminense 1x0 Santos, com um belo gol de Conca

89' - INACREDITÁVEL!!! Mena recebeu sozinho na área, cruzou para trás e Arouca livre bateu à esquerda do gol de Cavalieri.

84' - Conca cobra falta com perigo, Aranha espalma e a defesa do Santos afasta o perigo.

81' - Outra boa subida do Mena pela esquerda e Jorge Eduardo não conseguiu finalizar com força e Cavalieri defendeu com tranquilidade.

78' - Última alteração no Fluminense. Sai Wagner e entra Valencia.

77'- DEFENDEU! Lucas Lima cobrou falta perigosa, mas Cavalieri faz grande defesa.

75' - Última alteração no Santos. Sai Gabriel e entra Stéfano Yuri.

74' - Grande jogada do Santos, depois de cruzamento da esquerda, Jorge Eduardo finalizou de cabeça, a bola passou por Cavalieri, mas Henrique salvou em cima da linha.

73' - Bruno Uvini falha e a bola sobra para Kennedy que bate de primeira, mas longe do gol de Aranha.

67'- Segunda alteração no Santos. Sai Rildo e entra Diego Cardoso.

65'- Segunda alteração para o Fluminense. Sai Rafael Sóbis e entra Kennedy.

61' - Depois de lançamento longo, Samuel escorou de cabeça e Conca acertou um belo chute no ângulo do gol de Aranha.

61' - GOOOOOLLLL DO FLUMINENSE! CONCA

60' - Lucas Lima cai no chão e Sóbis não coloca a bola para fora para o jogador do Santos ser atendido e os jogadores do Alvinegro se irritam.

54' - Cícero marca para o Fluminense, mas o árbitro Leandro Vuaden marcou falta no lance e anulou o gol tricolor.

52' - Sóbis cobra falta rasteira, Aranha não segura, mas Samuel não consegue completar para as redes.

48' - Fluminense voltou com uniforme todo branco para o segundo tempo e também mais ofensivo. Chiquinho avançou pela esquerda e cruzou rasteiro, mas a bola passou por todo mundo e saiu para lateral.

45'- COMEÇA O SEGUNDO TEMPO.

45' - Primeira alteração no Fluminense. Sai Walter e entra Samuel. No Santos, sai Geuvânio e entra Jorge Eduardo.

45+2' - FIM DO PRIMEIRO TEMPO. FLUMINENSE 0x0 SANTOS

45' - Dois minutos de acréscimos.

43' - Rafael Sóbis cobra falta, Conca não domina e a bola sobra para Walter que bate para fora

41' - David Braz arranca com velocidade, passa por dois adversários, mas lança muito forte para Gabriel e a bola para nas mãos de Cavalieri.

38' - Jogo cai de qualidade com as duas equipes errando muitos passes, com destaque passa Conca com sete erros.

29' - Bruno cruzou da direita, a bola passa por todo mundo e sobra para Wagner que finaliza em cima de Walter a bola sai para lateral.

25' - Fluminense começa a pressionar a equipe do Santos, mas não encontra espaço para finalizar com perigo ao gol de Aranha.

15' - Cícero faz boa jogada pelo meio do campo, mas erra a finalização e Aranha fica tranquilo com a bola.

11' - Conca cobra falta da direita e Aranha sai bem do gol para espalmar para fora da área.

10' - O Fluminense tem Chiquinho e Conca pendurados com dois cartões amarelos enquanto o Santos tem apenas o atacante Gabriel

5' - Lucas Lima cobra falta da esquerda com perigo, mas Cavalieri sai do gol e afasta.

4' - QUASE!! Mena recebeu grande lançamento de Gabriel, invadiu a área e rolou para Geuvânio, que furou na marca do pênalti.

3' - Santos toca a bola enquanto o Fluminense espera para sair no contra-ataque.

0'- COMEÇA O JOGO

18:30 Um minuto de silêncio em homenagem ao ex-árbitro Armando Marques, falecido nesta semana.

18:26 Finalmente, a equipe do Santos sobe ao gramado. O time paulista vai atuar com o seu úniforme reserva, com a camisa listrada em preto e branco e calções e meias pretas. O dono da casa vai com sua tradicional camisa tricolor e calções e meias brancas.

18:17 O Fluminense já está no gramado batendo bola na espera do começo da partida, enquanto o Santos permanece nos vestiários.

18:10 Com os resultados da tarde deste domingo, a vitória pode dar a terceira colocação tanto para Fluminense quanto para o Santos.

18:00 O Raulino de Oliveira recebe um público razoável para essa partida entre Fluminense e Santos.

16:45 O estádio Raulino de Oliveira, local da partida deste domingo, foi inaugurado no ano de 1951, com a partida entre Botafogo x Fluminense, vencida pelo Alvinegro. A capacidade do estádio de 21.000 pessoas. O maior público registrado foi de cerca de 25.000 mil pessoas. O Raulino de Oliveira é popularmente conhecido como Estádio da Cidadania.

FIQUE DE OLHO: Gabriel. O jovem atacante santista já tem 15 gols na temporada e mesmo passando em branco diante do Palmeiras, foi dele a assistência para o segundo gol do Santos marcado pelo volante Alison. (Foto: Ivan Storti/Santos)

FIQUE DE OLHO: Cícero. O meia do Fluminense fará a sua segunda partida após o retorno às Laranjeiras depois de um ano e meio comandando o Santos. Atuando como volante no esquema de Cristóvão Borges, o jogador pode ser o elemento surpresa para a vitória tricolor. (Foto: Divulgação/Fluminense)

16:27 O lateral-esquerdo Carlinhos será a grande ausência do Fluminense, para seu lugar o técnico Cristóvão Borges deverá escalar o meia-atacante Chiquinho improvisado no setor.

16:25 Autor de um dos gols do Fluminense na última partida diante do Criciúma, o atacante Matheus Carvalho espera ter outra oportunidade na equipe: “Acho que esse momento é um dos meus melhores aqui no clube. O empréstimo para o Joinville, no ano passado, me ajudou muito a crescer na carreira. O jogador tem que estar preparado para o sim e para o não. Na vida, acho que tudo é superação. O negócio é você estar preparado psicologicamente para isso. Os momentos bons, você tem que aproveitar bastante. Nos erros, tem que saber lidar também. Eu preciso entrar e ir muito bem para buscar o meu espaço”. (Foto: Nelson Perez/Fluminense)

16:23 A grande novidade na escalação do Santos será o retorno do lateral-direito Cicinho, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras, o novo contratado Victor Ferraz volta para o banco de reservas. (Foto: Divulgação/Santos)

16:21 Oswaldo de Oliveira afirmou que a equipe do Santos precisa ainda encontrar o equilíbrio para não cair de produção diante do Fluminense: “Não pode oscilar, não pode perder o equilíbrio, o que ocorre com jogadores jovens. Como temos essa predominância, pode ser que aconteça. Quero ressaltar a importância do grupo, mais de 60% são jovens, estão amadurecendo bastante. Como eu sempre disse, temos um elenco em formação, eles estão se formando, ganhando experiência com a competição”.

16:20 Cristóvão ainda afirmou que acredita na evolução do Fluminense para o jogo diante do Santos: “Acredito que a produtividade da equipe vai melhorar, mas, como o adversário é de alto nível também, não podemos dar muitas chances”.

16:17 Pelo lado do tricolor, Cristóvão Borges não lamenta a ausência de Fred para a partida diante deste domingo: “Quando ele voltar, vamos esperar ele chegar, vai começar a treinar. Não temos pressa. Até temos, mas a gente não vai atropelar nada. Quando estiver bem, vai jogar. Não vamos ficar colocando pressão. Ficamos sem o Fred o tempo inteiro. Não vai ser o Fred que vai resolver. Vai jogar e vai fazer gol. Mas não precisa atropelar. Vamos esperar, condicionar ele, ele vai entrar para jogar e jogar bem”.

16:15 O técnico do Santos, Oswaldo de Oliveira, deverá contar com a volta do lateral-direito Cicinho, mas vetou a volta de Thiago Ribeiro e Leandro Damião: “Cicinho com certeza, Damião depende de treinos ainda, provavelmente volte a treinar. Thiago vetei a participação no próximo jogo. Estaria em condições, mas ele parou lá em Cuiabá, é muito tempo, não fez um coletivo ainda, quero fazer isso com ele. É importantíssimo, mas quero ir com calma, minha intenção era ter ele, mas quero esperar, fazer um jogo-treino na quarta e fazer ele participar”.

16:13 A última partida entre as equipes foi realizada no estádio Prudentão, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. O jogo terminou com vitória santista por 1 a 0 com gol de Thiago Ribeiro.

16:11 Fluminense e Santos já se enfrentaram 46 vezes pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor leva vantagem nos confrontos diretos, com 21 vitórias. O Peixe venceu 16 vezes no confronto, e nove partidas terminaram empatadas.

16:09 O confronto deste domingo é considerado essencial para as pretensões das duas equipes e marca o encontro entre o quinto e o sexto colocado. O Santos tem 17 pontos, um a mais que o Fluminense na tabela do Campeonato Brasileiro.

16:07 No retorno ao Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o clássico paulista com o Palmeiras na Vila Belmiro por 2 a 0. Bruno Uvini e Alison fizeram os gols da vitória do time alvinegro. O tricolor baiano está na décima sexta colocação, com oito pontos, há um ponto da zona da degola.

16:05 A volta do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo não foi boa ao Fluminense que foi derrotado pelo Criciúma no estádio Heriberto Hülse por 3 a 2, com gols de Serginho e Paulo Baier (2) para os catarinenses enquanto Conca e Matheus Carvalho fizeram os gols tricolores.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Santos, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).