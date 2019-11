Resultado do jogo Internacional e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2014

O Inter assumiu a 3ª colocação com a goleada, chegando aos 19 pontos. Já o Flamengo fica na lanterna, com 7 pontos. Termina aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que acompanhou. Até a próxima.



ACABA O JOGO! Inter 4 a 0 sobre o Flamengo.



45' Mugni arrisca de longe e a bola sai próxima da bandeira de escanteio. Retrato da atuação flamenguista.



44' Fernando corta de cabeça o cruzamento e sofre falta de Rafael Moura.



43' Flamengo tem falta pra cobrar no campo de defesa. Jogo próximo do fim.



41' UUUUUUUUHHH!!!! Alex manda pra área e Alan Patrick cabeceia. Quase o 5º, mas a bola saiu à direita de Felipe.



39' Inter finalizou 17 vezes, contra 1 do Flamengo.



38' Mais um rasteiro da esquerda e dessa vez Andre Santos afasta o perigo.



35' Fabrício, autor do 3º gol, foi quem cruzou a bola do 4º. Bom jogo.



33' GOOOOOOL!!!!! MAIS UM!!! ALEX DESVIA CRUZAMENTO NA PEQUENA ÁREA. 4 A 0.



31' Camisa Vermelha é a música entoada nas cadeiras do Beira Rio.



29' Trocas no Inter: Alex no lugar de Luque. Claudio Winck no lugar de Wellington.



28' D'Alessandro cruza e a redonda passa por todo mundo antes de sair pelo outro lado.



27' Wellington arrisca, a bola pega na defesa e cai junta ao travessão. Felipe coloca pela linha de fundo pra não se complicar.



25' Inter chegando aos 19 pontos e ao 4º lugar na tabela.



22' Luque cai na área e é mais um pedido de pênalti ignorado na partida. Segue o jogo.



21' Alan Patrick tenta o quarto e a zaga salva sobre a linha. Na sequência, no escanteio, cabeçada pela linha de fundo.



20' Com um jogador a mais e o 3 a 0 no placar, o Inter toca a bola com tranquilidade.



19' Rafael Moura chuta, a bola desvia e sai em escanteio. Passeia o Inter.



16' Foi a última modificação de Ney Franco na partida.



15' Troca no Flamengo. Sai Alecsandro para a entrada de Luiz Antonio.



12' GOLAAAAAAÇOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! FABRÍCIO DE PRIMEIRA, DE SEM-PULO!!!!! INTER 3 A 0.



5' Rafael Moura perde a chance do 3º gol do Inter em cabeçada livre.



2' Escanteio para o Flamengo.



1' Willians arrisca de longe, a bola quica no chão e Felipe segura firme no centro do gol.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!



Troca no Flamengo no intervalo. Sai o atacante Nixon, entra o volante Fernando.



O lateral do Flamengo, André Santos, também falou na saída do gramado. "A gente sabe que é difícil jogar aqui no sul, mas a nossa equipe estava bem no jogo. Só que tem ser mais inteligente, mais ligado no jogo. Não podemos tomar gol em bobeada."



Rafael Moura, autor do 1º gol da partida, sobre o homenageado Fernandão. "É muita emoção. Qualquer coisa que a gente fizer é pouco perto do que ele representou pro Inter."



Fim do primeiro tempo. Internacional 2x0 Flamengo.



47' GOOOOOOOOOOL!!!! D'ALESSANDRO COBRA FIRME, NO ALTO E AMPLIA!



45' CHICÃO ESTÁ EXPULSO! É a chance do Inter ampliar!



45' PENALTIIIIIIIIIIIIIIIII PRO INTER!!!!!!!!! CHICÃO EM WELLINGTON!



44' Felipe segurou firme a bola que ia cruzando a área. Mais um minuto de acréscimo.



43' Mais uma falta para o Inter. Outra vez vem bola na área.



42' Falta na linha de fundo. A bola tocou no braço de Léo Moura do Flamengo. Vem perigo!



40' Wellington ergue demais a perna e atinge Alecsandro. Falta marcada no meio campo.



38' QUASEEE!! D'Alessandro mesmo cobrou e ela foi na rede pelo lado de fora. Muitos gritaram gol.



38' Amarelo para Amaral, do Flamengo, pela falta.



37' FALTAAAA!!! D'Alessandro dribla Amaral duas vezes e sofre a derrubada a um passo da área!



36' Luque é acionado agora pela direita do ataque colorado. Impedimento marcado.



34' Luque escapa pela esquerda, carrega e finaliza cruzado. A bola se perde pela linha de fundo.



34' Cruzamento rasteiro da esquerda, Dida sai, tem dificuldade, mas agarra firme.



29' Alecsandro tentou receber cruzamento da direita, caiu, pediu penalidade. Sandro Meira Ricci mandou seguir.



27' Flamengo chega agora. Cobrou dois escanteios, mas a zaga afastou.



26' FELIIIIIIIIPEEEEEEEEEEEE!!!!! Salva o Flamengo em finalização de Paulão após escanteio!



24' Boa troca de passes do Flamengo, mas Mugni usa o braço para ajeitar. Falta marcada.



20' Alecsandro tem boa chance, mas não consegue devolver para Mugni. Dida fica com a bola.



18' Troca! Sai Aránguiz, sentindo lesão, e entra Luque, estreante no Inter.



16' Jogada ensaiada e D'Alessandro cruza, Juan escora de cabeça no segundo pau e Rafael Moura completa na pequena área. 1 a 0 para o Inter!



15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! RAFAEL MOURA PARA O INTEEEER!!!!



13' UUUUUUUUUH! Felipe sai mal do gol e Rafael Moura cabeceia muito próximo da trave.



12' Lucas Mugni cruza e Fabrício afasta para o Inter.

10" Primeira finalização perigosa. Willians serve Aránguiz, que gira e finaliza fraco nas mãos de Felipe.

6' Esquenta o clima com D'Alessandro e André Santos. Jogadores já se afastaram.



5' Aránguiz, com as mãos no rosto, recebe atendimento no gramado.

3' Bola rebatida na área, Aránguiz cai e torcida pede pênalti. Nada marcado e a bola sobrou nos braços do goleiro flamenguista.



16:00 APITA O ÁRBITRO! ROLA A BOLA PARA INTER E FLAMENGO!



15:57 Inter de branco entrando agora e ovacionado pelo seu torcedor. Público é muito bom no Beira Rio. Possivelmente o melhor da rodada.



15:56 Flamengo já aguarda no gramado. Inter ainda no vestiário.



15:55 Telão do Beira Rio exibe imagens do gol 1000 do clássico Gre-Nal marcado pelo homenageado da tarde: Fernandão. Torcida emocionada ao acompanhar os lances do ídolo.



15:45 Torcida do Flamengo cobrou a campanha péssima do time no embarque de ontem, no Rio de Janeiro. Portanto, a pressão é grande para o rubro-negro reagir no campeonato brasileiro. No momento, é lanterna com 7 pontos. Já, já a bola rola no gramado do Beira Rio.



15:40 O colorado já aqueceu no gramado e agora retorna ao vestiário. Somente o goleiro Dida permanece em trabalho de preparação para o jogo de daqui a pouco.



15:35 Inter com chances de terminar a rodada entre os quatro melhores, dependendo de resultados paralelos. Expectativa é na casa dos 40 mil torcedores para esta 11ª rodada, na volta do estádio Beira Rio após a Copa do Mundo.



15:30 O Flamengo de Ney Franco vem com mais surpresas. São três volantes para encarar a missão no Beira Rio. Refice, Amaral e Márcio Araújo fecham o setor e Elano, que era apontado como titular hoje, vai para o banco.



15:20 O Internacional nesta tarde distribui máscaras do ídolo Fernandão ao torcedor. Estima-se cerca de 31 mil confecções em homenagem ao ex-atacante e capitão colorado de muitas conquistas,, autor do gol de número mil em grenais, que faleceu na madrugada de 7 de junho deste ano. (Foto: Reprodução/Twitter)

.





15:10 Se o Inter conta com os ex-flamenguistas Juan e o volante Willians, o Flamengo espera resultado de quem já atuou pelo sul, mesmo que seja no Grêmio. O lateral André Santos e o meia Elano atuaram no Tricolor gaúcho na temporada passada.



15:00 No último treino, de sábado pela manhã, Abel Braga fechou os portões e fez mistério. Porém, em entrevista, afirmou que se espelha no exemplo da seleção chilena quando o assunto é posicionamento de Aránguiz. "A característica do Aránguiz é ímpar. Por tudo que ele fez, nos provou que pode atuar de maneira mais adiantada. Tem feito gol e dado assistência. Joga com essa liberdade na seleção chilena." Completou o treinador na análise.



14:55 Até hoje, na história do Brasileirão, são 56 confrontos entre Internacional e Flamengo. Os números favorecem ao mandante desta 11ª rodada. São 21 vitórias coloradas, contra 18 flamenguitas, além de 17 empates. Somando todas as competições e inclusive amistosos, são 31 vitórias do Inter e 29 vitórias do Flamengo, com mais 28 empates. Ou seja, há muito equilíbrio no retrospecto desse grande clássico do futebol brasileiro.



14:50 O último encontro entre Inter e Flamengo no Rio Grande do Sul não foi no Beira Rio. Com as obras para a Copa em andamento na casa em Porto Alegre, o time gaúcho recebeu o Mengão no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida caminhava para um 0 a 0, mas o zagueiro Juan aprontou sobre seu ex-clube e garantiu a vitória do Internacional no final da partida. Confira o gol que definiu o duelo pelo Brasileirão 2013 e note que o defensor nem comemorou em respeito ao Flamengo.





14:40 FIQUE DE OLHO: Alecsandro. O atacante foi destaque na conquista do campeonato carioca e vem com uma média de gols no ano superior a 0,5 por partida. Ex-jogador do Inter, pode ser incômodo nesse reencontro com o Beira Rio, onde também costumava deixar sua marca. (Foto: Divulgação/Flamengo)



14:35 FIQUE DE OLHO: Charles Aránguiz. O volante é um dos mais completos do campeonato brasileiro, agregando muito na criação e na marcação colorada. Vale frisar que, com ele em campo, o Inter não perdeu na temporada. Ele está de volta após passar por um recondicionamento físico. (Foto: Alexandre Lops/ Internacional)



14:25 Ainda sobre Ney Franco, o treinador do clube de maior torcida do país revelou preocupação com a qualidade do meia argentino D'Alessandro. Para contê-lo, o técnico disse que a equipe flamenguista deve se portar mais defensivamente.

14:20 O Flamengo vai atuar em Porto Alegre com três desfalques. Entre as baixas, o zagueiro Samir, com lesão na coxa, deve dar lugar ao meia Luiz Antonio, alterando o esquema de 3-5-2 para 4-4-2. O atacante Paulinho, que sofreu pancada no tornozelo contra o Atlético-PR, e o meia Everton completam os ausentes. Assim, Lucas Mugni e Nixon devem ser as novidades do técnico Ney Franco.



14:10 O Internacional de Abel Braga conta com a importante volta do chileno Charles Aránguiz. Com ele no setor de meio campo do Colorado, o torcedor gaúcho ainda não assistiu a derrotas. Retrospecto este que o Inter precisa manter para almejar o G-4.



14:05 O Flamengo viajou para Porto Alegre com duas marcas muito negativas. O time da Gávea não vence há 7 jogos e soma apenas 7 pontos na tabela de classificação. Para tentar a quebra do jejum, um adversário nada amistoso na capital gaúcha. No Beira Rio, o capitão Léo Moura jamais triunfou pelo clube rubro-negro. São oito visitas ao estádio, com três empates e cinco derrotas.



14:00 Com mau retrospecto nas partidas fora de casa, o Colorado aposta muito no poder do Beira Rio. A partida também vai servir para os torcedores matarem a saudade do seu estádio, já que a última disputa nele foi contra o Cuiabá, em 14 de maio, pela Copa do Brasil.



13:55 Já o Flamengo chegou ao fundo da tabela. Com a derrota em Macaé para o Atlético Paranaense por 2 a 1, o Mengão assumiu a lanterna do torneio nacional. Douglas Coutinho abriu o placar para o Atlético, Samir até empatou para o rubro-negro carioca, mas Cleberson marcou e determinou a vitória do Furacão.



13:50 Na última rodada, o Internacional saiu derrotado da Arena Corinthians, na primeira vitória do Timão em sua nova casa. Os mandantes abriram 2 a 0 e Claudio Winck ainda descontou para o colorado gaúcho, já nos acréscimos da partida. O resultado estacionou o Inter com 16 pontos, afastando-o do G-4.



13:45 Boa noite leitor que navega pelo VAVEL Brasil! Acompanhe agora tudo sobre a partida Internacional x Flamengo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014.