Resultado do jogo Vitória e Corinthians no Campeonato Brasileiro 2014

18:00 Já o Corinthians é segundo colocado, com 20 pontos.

17:58 Com esse resultado, o time do Vitória ficana 17ª posição, com 8 pontos.

47' Final de jogo, 0 a 0.

46' Wilsoooon! Renato Augusto levanta na área, Guerrero cabeceia e Wilson faz boa defesa.

45' Vamos até os 47 minutos nessa segunda etapa!

44' Renato Augusto cobra falta na área, e a bola vai direto nas mãos do goleiro Wilson.

43' Caio invade a área, mas Cássio sai e fica com a bola.

39' Wilsoooooon! Bola na área do Vitória, Romero cabeceia na pequena área e Wilson faz grande defesa!

37' Willian Henrique faz fila, passa por três jogadores, mas é travado na hora do chute!

36' Última mudança no Corinthians, sai Jadson e entra Romero.

35' Jadson cobra falta direto para fora.

34' Corinthians vai tocando a bola, até que Fagner recebe a falta. Vem bola na área.

33' Última mudança no Vitória, sai Léo Costa e entra Willian Henrique.

Resltados da rodada, em andamento, Internacional 4x0 Flamengo.

32' Ayrton cobra na área, mas Gil afasta.

31' Vitória tenta o ataque econsegue um escanteio.

28' Cartão amarelo para Jadson, por falta no meio de campo. Foi o terceiro cartão amarelo de Jadson, o jogador está fora do duelo contra o Palmeiras na próxima rodada.

26' Após cobrança de escanteio de Jadson, Ralf cabeceia para fora.

26' Lançamento longo para o ataque Corintiano, mas Alemão faz o corte.

25' Romarinho puxa contra-ataque, mas chuta para fora.

24' Na trave! Após cobrança de escanteio, Caio desvia para o gol e a bola toca na trave antes de sair.

23' Ayrton cobra falta direto para o gol, mas a bola passa a direita de Cássio.

22' Mudaça no Vitória, sai Adriano e entra Josa.

18' Cássiiio! Dinei chuta firme de fora da área e o goleiro Corintiano faz boa defesa.

18' Guerrero comete falta em Alemão no campo de ataque.

16' Bola na área do Vitória, Guerrero escora para trás, mas a defesa afasta.

13' Mudança no Corinthians, sai Luciano e entra Romarinho.

12' Impedido! Bola na área do Corinthians e, Caio cabeceia na trave, mas o impedimento já estava marcado.

11' Mudança no Corinthians, entra Renato Augusto e sai Petros.

10' Luciano recebe uma pancada na cabeça e está caído no gramado.

7' Petros levanta na área, mas Wilson fica com a. bola

Resultados da rodada, em andamento, Palmeiras 1x2 Cruzeiro.

6' Corinthians toca a bola no campo de ataque.

5' Petros erra na saída de bola, mas Gil concerta mandando para escanteio.

4' Cássio disputa a bola com Dinei, e está marcada a falta no goleiro.

3' Ayrton levanta na área e Cléber manda para escanteio.

0' Léo Costa tenta o chute, mas é travado.

0' Começa a segunda etapa.

17:10 No Vitória, saiu Richarlyson e entrou Cáceres.

17:09 Vai começar o segundo tempo

16:58 Adriano, volante do Vitória: "A equipe do Corinthians é muito boa, mas temos de suportar. Tentar criar algumas chances para fazer o gol no segundo tempo"

16:55 Ralf, volante do Corinthians: "Jogo difícil, de poucas oportunidades, mas nosso time está bem postado atrás. Espero que possamos finalizar mais"

47' Final do primeiro tempo.

46' Jogada ensaiada do Vitória, Alemão cabeceia, mas Cássio fica com a bola.

45' teremos 2 minutos de acréscimos.

42' Jadson levanta na área e Dinei afasta. A bola volta para o camisa dez Corintiano que faz novo cruzamento, mas passa por todos e sai pela linha de fundo.

40' Ayrton cobra falta na área, mas a defesa afasta.

37' Impedido! Bola na área do Timão, Alemão ajeita de peito para Caio que manda para o fundo das redes. Mas o bandeira já assinalava o impedimento.

35' Euller pega mal na bola, mas ela sobra para Caio, porém, a bandeira já estava levantada para anotar o impedimento.

31' Jadson tabela com Fagner, que rola para Guerrero que chega batendo firme. A bola vai por cima do gol.

27' Caio levanta na área, mas Cléber faz o corte.

26' Mais um falta marcada no jogo, dessa vez, um toque de mão de Caio.

24' Euller invade a área, fica no chão, mas o juiz manda seguir.

23' Ayrton arrisca de longe, mas o chute sai torto e vai para fora.

21' Caio recebe passe na ponta direita e cruza para Dinei, mas Gil manda para escanteio.

18' Adriano chega duro em Guerrero, mas na bola.

Resultados da rodada. Em andamento, Internacional 1x0 Flamengo.

16' Corinthians ficando mais com a posse de bola no campo de ataque.

14' Vitória rouba a bola no campo de ataque, mas Elias recupera.

13' Jadson levanta na área e, após bate rebate, Luciano chuta mal, para fora.

12' Elias comete falta em Richarlyson no meio de campo.

10' Jorginho pede para que o lateral-esquerdo Euller ataque mais.

8' Escanteio para o Vitória, Ayrton coloca na área, mas a defesa afasta.

Resultados da rodada: Em andamento, Palmeiras 0x2 Cruzeiro.

6' Jadson levanta na área, mas Wilson sai de soco na bola.

5' Guerrero tenta o drible, mas Cadu faz o corte. É escanteio para o Timão

4' Equipe do Vitória toca a bola no campo de defesa.

3' Guerrero domina no campo de ataque, Adriano rouba a bola e o atacante Corintiano fica no chão.

1' Fábio Santos se enrosca com Caio e fica caído no gramado!

0' Corinthians começa tocando a bola, mas Jadson erra o passe.

0' Começa o jogo.

16:03 Um minuto de silêncio em homenagem a Armando Marques

15:58 Hino Nacional!

15:57 Agora é a vez dos Rubros-Negros entrarem em campo!

15:54 Jogadores do Corinthians entram no gramado!

15:50 Torcedores do vitória estão bem animados no Barradão.

15:45 Já o Corinthians, torce por um tropeço do líder Cruzeiro contra o Palmeiras para empatar na pontuação com os mineiros, na liderança da Competição.

15:40 A equipe do vitória corre o risco de terminar a 11ª rodada na última posição do Campeonato Brasileiro.

14:45 O Barradão é o palco do confronto de logo mais entre Vitória e Corinthians. O estádio tem capacidade para aproximadamente 36 mil pessoas e costuma se transformar em um caldeirão para os donos da casa.

14:40 FIQUE DE OLHO: Jadson é o grande nome do Corinthians até aqui no Campeonato Brasileiro. Artilheiro da equipe com quatro gols marcados, o camisa 10 também é o principal responsável pela armação de jogadas e tem duas assistências na competição. (Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

14:35 FIQUE DE OLHO: O atacante Dinei é o destaque do Vitória no começo deste Campeonato Brasileiro. Com três gols marcados, ele é o principal artilheiro da equipe rubro-negra e esperança de gols dos baianos. (Foto: Ricardo Ramos/Getty Images)

14:30 Fágner, autor de um dos gols da vitória alvinegra diante do Internacional, disse que o Corinthians tem que manter a intensidade, fator primordial para o triunfo diante dos gaúchos: "Dá para esperar de novo essa intensidade, até porque trabalhamos duro nesse último mês de pré-temporada. Para domingo já estaremos bem de novo para mais".

14:25 Pelo teor das declarações dos jogadores envolvidos na partida, o jogo deve ser intenso. De acordo com o meia Léo Costa, o Vitória tem que ser mais agressivo dentro da casa para se recuperar da derrota diante do Cruzeiro: "Contra o Cruzeiro, conseguimos segurar por muito tempo. Em uma infelicidade, tomamos um gol. Dentro de casa, no Barradão, nossa postura vai ser outra. Vamos buscar os três pontos para subir na tabela".

14:20 Pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1980, o Corinthians massacrou o Vitória nas duas partidas, que são as duas maiores goleadas da história do confronto até hoje. Na ida, na Fonte Nova, o Timão fez sonoros 6 a 2 na equipe baiana. Não satisfeito, no Pacaembu, o Alvinegro aplicou um 5 a 0 nos rubro-negros e se classificou para a fase seguinte.

14:15 Favorito para o jogo de logo mais, o Corinthians tem ampla vantagem no confronto entre as equipes. Em 33 duelos, são 20 vitórias alvinegras, nove empates e quatro vitórias do Rubro-Negro.

14:10 No último confronto entre as equipes, empate em 1 a 1 pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2013, também no Barradão. O volante Guilherme, atualmente na Udinese, da Itália, abriu o placar aos sete minutos do segundo tempo e o atacante Dinei, oito minutos depois, empatou com um belo gol.

14:05 Na última rodada, o Corinthians recebeu o Internacional e conquistou a sua primeira vitória na sua nova casa, a Arena Corinthians. Com gols de Guerrero e Fágner, o Timão venceu por 2 a 1 e encerrou o jejum do seu novo estádio.

14:00 Já o Corinthians faz um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Com cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota na competição, o Timão é o segundo colocado, com 19 pontos, apenas três atrás do líder Cruzeiro.

13:55 Na última rodada, o Vitória foi até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro e foi derrotado por 3 a 1, em uma bela exibição de Éverton Ribeiro.

13:50 Quem manda a partida é o Vitória, que está lutando para sair da zona de rebaixamento. Atualmente na 18ª colocação, com sete pontos, apenas uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, o Rubro-Negro está dois pontos atrás do rival Bahia, primeiro colocado fora da zona de rebaixamento.

13:45 Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vitória x Corinthians, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h00, no estádio Barradão.