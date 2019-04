Conca decide, Fluminense vence e retorna ao G-4

Jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Na noite deste domingo (20), o Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com gol do argentino Conca. A partida foi marcada por muitos passes errados - mais de 100 -, mas também muito movimentada, principalmente na segunda etapa.

O primeiro tempo foi fraco, terminando com 50 passes errados. Na segunda etapa, um pouco de emoção. O Flu chegou a abrir o placar com gol de Cícero, mas o árbitro Leandro Vuaden (RS) anulou. Logo depois, num lindo chute da entrada da área, Conca abriu o placar e marcou o único gol da partida. O Santos tentou o empate. Jorge Eduardo conseguiu superar Diego Cavalieri numa cabeçada, mas Henrique tirou em cima da linha. No fim, Arouca perdeu uma chance incrível de empatar o jogo.

Com a vitória, o Fluminense, que começou a rodada em oitavo lugar, termina em terceiro com 19 pontos, um ponto a menos que o vice-líder Corinthians e seis a menos que o líder Cruzeiro. O Santos termina a rodada na nona posição, com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Tricolor visita o Atlético-PR na Arena da Baixada, no domingo (27), às 16h. No sábado (26), às 18h30, o Santos recebe a Chapecoense na Vila Belmiro. A derrota de hoje quebrou a invencibilidade de três jogos sem perder do Peixe, que jogará contra um time embalado que vem de vitória sobre o São Paulo, no Morumbi.

Passes errados e nenhum gol

Com propostas de jogo parecidas, Fluminense e Santos começaram a partida trocando passes e tentando bastante movimentação. A primeira boa oportunidade do jogo foi santista. Em jogada pelo lado esquerdo, nas costas de Bruno, Mena cruzou rasteiro para dentro da área tricolor. A bola atravessou toda a grande área e ninguém concluiu o cruzamento do chileno. Aos quatro minutos, nova oportunidade para o Santos em cobrança de falta, mas Diego Cavalieri afastou de soco.

O Fluminense tentava impor o jogo com toques de bola, como vêm fazendo desde a chegada de Cristóvão Borges, mas a equipe errava muitos passes com a boa marcação santista. A primeira boa oportunidade para o Fluminense veio aos 11 minutos. Bruno sofreu falta de Mena na lateral; Conca cruzou, mas Aranha tirou de soco. O Santos recuou e deu a posse de bola para o Flu, que só trocava passes e não criava nada. Cícero resolveu fazer uma jogada individual, driblou dois, mas chutou fraco e a bola desviou, facilitando a defesa do goleiro Aranha.

Pela esquerda, em contra-ataques, o Santos conseguia suas chegadas mais perigosas. Mena cruzou, a defesa do Fluminense afastou. O troco veio pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense. Chiquinho passou pela marcação e cruzou para Walter, mas o jogador não alcançou e a bola saiu em tiro de meta. O Flu recuou um pouco e Alison resolveu arriscar de longe, mas Cavalieri defendeu. Aos 23 minutos, escanteio para o Fluminense, mas Conca cruzou mal e a defesa afastou.

O peixe apostava nos contra-ataques e invertia bastante o posicionamento dos seus jogadores. A equipe de Oswaldo de Oliveira trabalhava bem a bola e não se intimidava diante do time do Fluminense. Sem volante fixo, Conca e Wagner voltavam para ajudar na marcação, e Sobis pouco conseguia criar. Apesar do Fluminense ter mais posse de bola, o Santos era mais perigoso nos ataques. As melhores chances das equipes surgiam pelo lado esquerdo, entretanto, erravam muitos passes e o primeiro tempo terminou sem gols e com um nível de futebol muito abaixo do normal.

Jogo cresce, ganha em emoção e Conca decide

As equipes voltaram para o segundo tempo com mudanças. No Fluminense, Samuel entrou no lugar de Walter, com a ideia de dar mais movimentação à equipe. Pelo lado do peixe, Jorge Eduardo entrou no lugar de Geuvânio na tentativa de acertar o que o camisa 10 não conseguiu fazer. Além das alterações no time, o Fluminense mudou o uniforme a pedido do árbitro Leandro Vuaden, que segundo ele, as camisas listradas poderiam confundir os jogadores no campo.

O Santos voltou recuado, esperando a iniciativa do Fluminense para poder jogar nos contra-ataques. Após um primeiro tempo fraco, a segunda etapa voltou melhor. Logo aos cinco minutos, o Flu teve uma boa oportunidade em cobrança de falta. Conca foi derrubado e Cícero cobrou forte, rasteiro, mas Aranha salvou o peixe. Pouco tempo depois, aos oito minutos, um lance polêmico que influenciou no placar: após cobrança de escanteio, Gum cabeceou, Samuel chutou em cima de Aranha e, no rebote, Cícero balançou as redes. Porém, o árbitro Leandro Vuaden marcou uma falta inexistente de Gum em cima de David Braz, alegando que o zagueiro tricolor empurrou o santista.

Aos 14 minutos, a primeira boa oportunidade do Santos. Cicinho tabelou com Jorge Eduardo e cruzou, mas a bola passou por toda a grande área do Flu e ninguém concluiu. Na origem do lance, no meio de campo, Cícero derrubou Lucas Lima. O jogador santista ficou no chão, e após o erro de ataque, o Flu puxava contra-ataque com Sobis. Os jogadores do Santos pediram para parar o jogo e o camisa 23 do Fluminense se negou a fazer o fair-play. Após a polêmica, Samuel foi lançado e ajeitou de cabeça para Conca. O argentino emendou de primeira e com a ajuda do travessão abriu o placar no Raulino de Oliveira. Um golaço!

A equipe do Santos tentou responder com Gabriel, mas Gum interceptou o lance. O Fluminense era melhor no jogo e, aos 27 minutos, Bruno Uvini vacilou e saiu jogando errado. Kenedy aproveitou e chutou de primeira, mas mandou para fora. Aos 29 minutos, novo lance polêmico. Bola na área do Flu, Jorge Eduardo cabeceou e tirou de Cavalieri, mas Henrique tirou em cima da linha. Os jogadores do Santos reclamaram pedindo gol, mas Vuaden acertou em mandar o lance seguir. O Santos cresceu no jogo e Lucas Lima sofreu falta na entrada da área. Ele mesmo cobrou e Cavalieri salvou o Fluminense.

O Fluminense recuou no final da partida e o Santos partiu para cima em busca do empate. Mena arriscou da entrada da área, mas o chute saiu fraco e Cavalieri defendeu. O Tricolor apostava nos contra-ataques para matar o jogo. Aos 39, Cícero tentou cruzar e a bola bateu na mão de Alison; Vuaden marcou falta. Conca cobrou, Aranha espalmou mas a defesa do Santos afastou o perigo. Aos 44 minutos, a melhor chance do Santos no jogo para empatar. Mena chegou bem pela esquerda, cruzou para área e Arouca chutou no canto esquerdo de Cavalieri, mas mandou para fora.