Após ofensividade contra Criciúma, Doriva repensa esquema para o jogo contra o Fluminense

Após utilizar um esquema muito ofensivo na partida deste domingo (20), contra o Criciúma, o técnico Doriva iniciou os trabalhos desta semana já pensando na próxima partida contra o Fluminense, tratando-se então, de um confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

O técnico atleticano foi ousado e se utilizou da formação 4-3-3, mirando a vitória e as primeiras posições, que seriam consequência. Mas, com a atuação da equipe na primeira etapa dificultada, o treinador passou a repensar o esquema, já que o próximo jogo trata-se de um confronto contra uma equipe teoricamente mais forte.

Doriva comentou sobre a atuação da equipe, a necessidade de ganhar o jogo contra os catarinenses e o próximo jogo.

"A gente tem que pensar. Foi uma formação ousada, a gente estava jogando em casa e tinha que ousar. Quando se joga em casa tem que tomar a iniciativa e tentar comandar, e nada melhor que ser ofensivo. Porém, a gente sabe das virtudes do Fluminense, assim como sabia do Criciúma. Mesmo uma equipe sendo ofensiva, desde que o atleta entenda que a participação dele na parte defensiva é importante, e isso eles têm feito", ressaltou o treinador.

O treinador também destacou, novamente, o comportamento da equipe durante a partida, ressaltando desta vez, o apoio de Douglas Coutinho e Marcelo, autores dos gols que deram a vitória ao Furacão.

"Eles têm um comprometimento tático importante. Tanto o Coutinho quanto o Marcelo, pelos lados do campo, têm se comprometido a participar das ações defensivas e isso tem feito com que a equipe fique compacta e ao mesmo tempo tenha velocidade para sair para o ataque, com jogadores chegando rápido ao ataque, e isso me agrada muito", comentou Doriva.

O Atlético-PR terá a semana inteira para trabalhar visando este importante confronto, que acontece na Arena da Baixada, no próximo domingo (27). Novamente sem torcida, por conta dos fatos ocorridos em Joinville na última rodada do Brasileirão 2013.

Nesta segunda (21), também foi anunciada, como em 2013, a saída do volante Derley, após uma única partida realizada. No ano passado, Derley defendeu o Náutico em sua campanha na Série A do campeonato. Desta vez, Derley embarca para o México, onde jogará no León, time comandado pelo uruguaio Gustavo Matosas, que teve grande participação na Copa Libertadores deste ano, participação recordada exclusivamente pela eliminação do Flamengo na primeira fase do torneio.