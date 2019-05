Flamengo rescinde contrato de André Santos

A diretoria do Flamengo decidiu rescindir o contrato com o lateral-esquerdo André Santos. Na manhã desta terça-feira (22), o jogador foi chamado pelo diretor executivo de futebol do clube, Felipe Ximenes, que comunicou a decisão. André Santos foi alvo de agressões de torcedores rubro-negros há dois dias, após a derrota por 4 a 0 para o Internacional.

O Flamengo ainda não fez um anúncio oficial da saída do atleta, já que a rescisão ainda não foi assinada. Porém o próprio André Santos confirmou sua saída do clube da Gávea.

"Hoje de manhã (terça-feira) cheguei para trabalhar no meu clube e recebi um comunicado do diretor executivo de que meu contrato estava rescindido. Inclusive depois da agressão, o próprio clube me ligou perguntando se eu estava bem e tranquilo, soltaram uma nota ao meu favor no site do clube para comunicar o que tinha acontecido, sempre me ligando demonstrando preocupação comigo e hoje, a mesma pessoa, o Felipe Ximenes, me chamou e me comunicou que meu contrato estava rompido", falou o jogador, através de sua acessoria.

Mesmo com o jogador confirmando a saída do Rubro-negro, em entrevista coletiva no CT do clube, o diretor Felipe Ximenes disse não ter a informação da rescisão de André Santos.

"Não sei quem anunciou que o André Santos rescindiu o contrato. É uma informação que eu não tenho, não tenho nenhuma posição em relação a isso", disse o dirigente.

André Santos sempre foi alvo de críticas da torcida rubro-negra, sendo bastante contestado pela titularidade na equipe. E após a goleada sofrida no último domingo (20) diante do Internacional no Beira-rio, o jogador foi agredido por torcedores enquanto deixava o estádio antes do resto da equipe.

O jogador foi cercado por rubro-negros, sofrendo agressões físicas pelos torcedores. O lateral-esquerdo teria inclusive ficado pressionado contra a van do clube enquanto sofria com socos e pontapés.

Esta foi a segunda passagem de André Santos pelo Flamengo. O jogador havia passado pela Gávea entre 2005 e 2006, fazendo parte do time que venceu a Copa do Brasil de 2006. O lateral-esquerdo retornou ao Rubro-negro na metade de 2013, a pedido do ex-treinador do clube, Mano Menezes. André Santos fez 93 jogos e marcou cinco gols com a camisa do Flamengo.