Em treino, Muricy testa time do São Paulo com três zagueiros

Nesta terça-feira (22), o São Paulo se reapresentou após a derrota diante da Chapecoense, no Morumbi, no último sábado (19). No treino realizado pela manhã, o técnico Muricy Ramalho promoveu mudanças na equipe, e testou uma nova formação.

O comandante testou o time do Tricolor no esquema 3-5-2 (Toloi, Antonio Carlos e Rodrigo Caio foram os zagueiros) e fez mudanças no meio-campo e no ataque. No meio, Paulo Henrique Ganso saiu para a entrada de Boschilia, que jogou como armador. No ataque, Osvaldo deu lugar para Alexandre Pato e Ademilson para Kaká.

Apesar de jogar com os reservas, Ademilson se destacou. O jovem jogador marcou três gols, um com direito à cavadinha em cima de Rogério Ceni. Os outros gols foram marcados por Osvaldo, duas vezes, e Paulo Henrique Ganso.

Com a mudança no esquema, Muricy tenta voltar à formação que fez sucesso na conquista do tri brasileiro em 2006, 2007 e 2008. Na ocasião, o técnico jogou no 3-5-2, fazendo bastante sucesso. Com isso, as zagas do São Paulo sempre foram bastante elogiadas pela consistência.

Muricy dividiu as equipes com 12 jogadores cada uma. O time principal foi composto por Rogério Ceni, Rafael Toloi, Rodrigo Caio e Antônio Carlos; Douglas, Souza, Maicon, Boschilia e Alvaro Pereira; Kaká, Pato e Alan Kardec.

Já o outro time teve Denis, Edson Silva, Denilson e Lucão; Luis Ricardo, Auro, Hudson, Ewandro e Reinaldo; Osvaldo, Ganso e Ademilson.

Na parte da tarde, Muricy comandou treino físico

Já na parte da tarde, o técnico Muricy Ramalho comandou um treino físico com bola. No começo, três estações foram formadas, e os jogadores tiveram que passar por cada uma, tendo nelas ter que fazer exercícios técnicos e físicos.

Logo após, os jogadores realizaram mini-jogos, tendo que fazer gols em traves pequenas. Assim o São Paulo inicia sua preparação para enfrentar o Goiás, no próximo domingo (27), às 16h, no Serra Dourada.