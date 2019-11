Após os títulos continentais em 2013, saiba o que mudou para Atlético-MG e Lanús

Os campeões continentais de enfrentam nesta quarta-feira (23) para decidir quem fica no topo da América, pela Recopa Sul-Americana. O Atlético-MG, ganhador da Libertadores da América, saiu na frente ao vencer o Lanús por 1 a 0 na Argentina, com gol de Diego Tardelli. O clube argentino agora busca a difícil missão de reverter o placar no Mineirão. No entanto, os times tiveram alterações em relação aos que foram campeões no ano anterior, e o que mais decaiu foi o Atlético-MG.

O Galo teve poucas alterações no time titular em relação ao time que foi campeão há um ano atrás, sobre o Olimpia. O time que encantou o Brasil no primeiro semestre de 2013 agora tem dificuldades para conseguir as grandes apresentações. O rendimento do Atlético-MG caiu em termos técnicos e táticos, e Levir Culpi agora tenta corrigir os erros. O Galo continua sendo um time muito forte na América do Sul, mesmo com a grande decadência, o clube é favorito em relação ao Lanús.

O Lanús foi o campeão da Copa Sulamericana, competição de segundo escalação na América. Sem muitas dificuldades, o time conseguiu bater a surpreendente Ponte Preta na final da competição em 2013. De lá pra cá, o time teve poucas mudanças táticas. Com dois atacantes velozes pelas pontas e um centroavante, o time mantém sua característica. Além disso, o time continua com a forte bola parada como arma para bater os adversários.

As mudanças táticas do Atlético-MG

O Atlético-MG encantou vários amantes do futebol no primeiro semestre de 2013, com um time que jogava um futebol de alto nível. No início da campanha vitoriosa da Copa Libertadores da América em 2013, o Galo conseguiu passar por todos adversário sem dificuldades. O time jogava um grande futebol, com contra-ataques rápidos e fatais. A bola ligada diretamente era uma das características da equipe, Jô conseguia executar a função de pivô de forma fácil, sempre encontrando um companheiro em boa posição e conseguindo fazer grandes jogadas. Porém, a troca de passes também sempre foi uma grande qualidade do time de Cuca. Os jogadores tinham facilidade em fazer isso, dominando a posse de bola e dando poucas chances aos adversários, além dos lançamentos, encontrando os companheiros em velocidade. O time alvinegro era muito bem treinado, um jogador conhecia totalmente o outro, e sabiam jogar em grupo perfeitamente.

Ao passar do tempo, o time foi perdendo sua essência. Com a chegada de Paulo Autuori, os jogadores já não conheciam encaixar os contra-ataques tão eficientes e controlar a posse da bola. O Galo que criava muitas chances de gols, deixou de criar tantas e passou a adotar uma postura com a marcação mais forte. Com o fraco futebol apresentado pela equipe, Paulo Autuori acabou sendo demitido.



Levir Culpi chegou ao clube alvinegro em maio, e conseguiu melhorar a equipe em alguns aspectos. Porém, longe de alcançar os resultados que a equipe conseguiu em 2013. A equipe agora joga de uma maneira mais compacta, mas o grande número de passes errados é muito prejudicial. Levir também tenta resgatar a ligação direta com o atacante Jô, mas por enquanto, não encontra êxito.

Atlético-MG não consegue repor jogadores perdidos à altura

O elenco do Atlético-MG não foi muito alterado em relação ao último ano, porém, a diretoria não conseguiu contratações à altura. Na lateral-esquerda, Richarlyson e Júnior César revesaram a titularidade durante a competição, os dois deixaram a equipe e Emerson da Conceição agora é o dono da posição. Outra grande perca da equipe é o jovem Bernard, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Bernard foi mais uma nome importante na campanha do Galo, o jovem habilidoso e veloz conseguiu se destacar nos gramados e foi a venda mais cara feita pelo Atlético-MG em toda história. Porém, a diretoria do Galo não conseguiu encontrar um substituto ideal para o garoto. No primeiro momento, Fernandinho foi contratado para assumir a posição de Bernard, o atacante veio ao clube mineiro por empréstimo, e após um ano, o clube não ativou a opção de compra do jogador. Maicosuel é a nova contratação para atuar na posição, o jogador ainda não teve muito tempo para mostrar serviço com a camisa do clube alvinegro.

A lateral-esquerda também vem sendo um grande problema para o treinador Levir Culpi. Emerson da Conceição foi o contratado para fazer a função, mas o jogador vem recebendo várias críticas de grande parte da torcida. O lateral está deixando muito a desejar, no campeonato brasileiro é o jogador do Atlético-MG que mais errou cruzamentos, totalizando 40 erros, 78,4% dos cruzamentos do jogador são errados. O Galo também contratou Pedro Botelho para a posição, porém o jogador sofreu muito com lesões e poucas vezes esteve disponível para atuar.

A queda de rendimento individual do setor ofensivo

O setor ofensivo foi o que marcou o título da Libertadores em 2013. Porém, os jogadores já não conseguem render como antes. O mais decadente deles é Ronaldinho Gaúcho, que conseguiu apresentar um grande futebol nos primeiros meses de 2013, mas agora não consegue repetir o feito.

Ronaldinho conseguiu apresentar um futebol de alto nível na campanha do Galo e foi essencial para o time. Os jogador conseguia encaixar passes primorosos, e com facilidade, deixar o companheiro em ótima posição para marcar. Na Libertadores, Ronaldinho foi o líder de assistência, com 9 passes para o gol, um excelente número alcançado pelo jogador, que acabou levando o título de "Rei da América".



Ronaldinho está tendo dificuldades com lesões em 2014 e não consegue repetir as boas atuações do ano anterior, que encantaram o Brasil novamente. O jogador que já foi eleito por duas vezes o melhor do mundo, agora vem decepcionando a massa alvinegra. R10 ainda tem a chance de perder espaço no time titular, com as boas atuações de Guilherme. Nessa temporada, o jogador deu apenas uma assistência e fez um gol, muito aquém do esperado por ele.

Jô também deve um grande decréscimo em relação ao ano anterior, o jogador que foi o artilheiro da Libertadores com sete gols e autor de um gol na final contra o Olimpa. O centroavante do Galo agora não consegue repetir a grande fase. Jô era um jogador fundamental para o time, com sua execução de pivô e seu extinto de gols, conseguiu ajudar o Galo na sua campanha vitoriosa. As ligações feitas com ele normalmente acabavam bem sucedidas, e o jogador sempre levava muito perigo.

Em 2013, o Atlético-MG havia feito 77 gols até a conquista da Libertadores, com 36 jogos disputado, contando com todas as competições na temporada, a média era de 2,13 gols por jogo. A média está longe de ser mantida, nesse ano, o Galo disputou 37 jogos e marcou apenas 59 gols, a média atual é de 1,59 gols por jogo.

Diego Tardelli também passou por uma má fase no início da temporada, mas o jogador vem de boas atuções e está conseguindo novamente apresentar seu grande futebol. Uma grande prova da queda de rendimento do certo ofensivo é o número de finalizações erradas, no Campeonato Brasileiro, apenas 33,1% das finalizações do Atlético-MG são corretas, a média do campeonato é de 38% de finalizações certas.

A permanência do modo de jogo de Guillermo Schelotto

Do título da Sul-Americana, no final de 2013, ao primeiro semestre de 2014, mínimas foram as mudanças táticas no Lanús. Guillermo Barros Schelotto, amparado pelo seu auxiliar e irmão gêmeo Gustavo Schelotto, permaneceu com seu 4-3-3 característico.

A característica marcante do meio-campo é a imposição ofensiva. Não tão técnico, o trio de meio-campistas se reveza entre a proteção da defesa e a chegada no ataque. O técnico opta por jogadores de bom porte físico e chutes de fora da área, deixando de lado a posse de bola e os passes. Leandro Somoza, contratado em 2013 a pedido dos irmãos Schelotto, é um exemplo disso: alto, de bom porte físico e com boas chegadas no ataque, com chutes de fora da área e cabeçadas como elemento surpresa.

A defesa, formada por quatro homens, é bem protegida e os laterais (Maxi Velázquez e Carlos Araújo), já experientes, têm investidas ofensivas limitadas por conta dos atacantes abertos. O ataque é formado por dois jogadores, velocistas e dribladores nas pontas, e um atacante centralizado na área adversária servindo como referência.

As mudanças de nomes no Lanús no último mês

A equipe Granate do sul da Argentina sofreu algumas mudanças consideráveis nessa janela de inverno do país. A ex-dupla de zaga, que estava no clube desde 2010, foi negociada. Paolo Goltz, zagueiro ídolo da torcida e símbolo do título da Copa Sul-Americana 2013, foi vendido ao América do México. Seu ex-companheiro de zaga, Carlos Izquierdoz, também migrou ao México. Esse, um pouco mais apagado, porém também importante, foi ao Santos Laguna.

Para substituir a, considerada por muitos, melhor dupla de zagueiros atuante na Argentina, foram contratados dois jogadores. O paraguaio Gustavo Goméz, de somente 21 anos, chegou à Argentina após boa temporada no Libertad. Já Diego Braghieri voltou ao Lanús, depois de duas temporadas no Arsenal de Sarandí.

Em outras posições, Schelotto também fez reposições pontuais. Com a perda do atacante Pereyra Díaz, acertou a volta de Silvio Romero, que estava emprestado no Rennais, da França. Iván Bella, meia de boa chegada no ataque, também chegou no clube proveniente do Puebla, do México. Bella pode ser a cartada para uma mudança de formação tática dos irmãos Schelotto.

*Colaborou Leonardo Bandeira