Valendo mais um título Sul-Americano, Atlético-MG recebe Lanús no Mineirão

Além de valer mais um título Sul-Americano para suas galerias de conquistas, vale um troféu inédito para ambos. É com esta disputa particular que Atlético-MG e Lanús (ARG) vão rolar a bola para mais uma decisão. O jogo será no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 22hs. No primeiro jogo, o Galo venceu por 1 a 0 na Argentina, gol marcado por Diego Tardelli.

Este pode ser o terceiro título Sul-Americano na história de 106 anos do Atlético-MG. O Galo teve sua primeira conquista em 1992, quando faturou a Copa Conmebol. Feito que foi repetido em 1997, diante do mesmo Lanús (ARG). Os alvinegros ainda conquistaram a Copa Libertadores da América em 2013. Basta apenas um empate para os atleticanos soltarem o grito de campeão.

O Lanús (ARG) também pode conquistar seu terceiro título. A equipe argentina levantou os troféus da Copa Conmebol de 1996 e a Sul-Americana, em 2013, vencendo a Ponte Preta. Para faturar a Recopa, os hermanos precisam vencer por dois gols de diferença. Um gol apenas levará a disputa para prorrogação.

O foco do Galo é no título

O técnico Levir Culpi fechou os trabalhos de preparação do elenco atleticano para o jogo diante do Lanús (ARG) e não fez mistério quanto a formação do time que entra em campo. O treinador iniciou a semana com a equipe praticamente definida, faltando apenas definir quem seria o companheiro de Leonardo Silva na defesa. O capitão da conquista da Copa Libertadores, Réver, retorna a sua posição, e o jovem Jemerson, que atuou na primeira partida, ficará no banco de reservas.

Outra definição do treinador é a permanência de Jô no time titular. O centroavante não iniciou o primeiro jogo na Argentina, mas acabou entrando no segundo tempo. Um problema de última hora foi o volante Pierre, que não participou do treinamento desta terça-feira (22) por ter se queixado de dores no tornozelo esquerdo. Segundo a assessoria de imprensa do Atlético-MG, o jogador não é dúvida para a final.

Os jogadores realizaram trabalhos de bola parada, como cobranças de pênalti e ainda posicionamento em campo. O presidente Alexandre Kalil acompanhou o último treinamento da equipe atleticana na Cidade do Galo. O mandatário também irá se concentrar com os atletas no CT.

Nesta terça-feira, o meia Ronaldinho Gaúcho, que participou da conquista da Copa Libertadores da América em 2013, ressaltou que agora a busca é por fazer história no Atlético-MG.

"Hoje, eu só penso na final de amanhã, nada além desse jogo. Estou muito feliz aqui. Espero marcar o nome na história do clube com um título inédito", declarou o meia.

Lanús sem muitas palavras, mas focado na partida

O Lanús (ARG) chegou a Belo Horizonte no início da tarde desta terça-feira e os atletas não disseram nenhuma palavra em sua chegada pela capital mineira. A orientação veio do treinador da equipe Guillhermo Barros Schelotto. Os jogadores se concentraram em um hotel da cidade.

Schelotto também não fez mistério quanto ao time titular que vai encarar o Atlético-MG no Mineirão. O treinador realizou o último treinamento na segunda-feira (21) e declarou que vai repetir a mesma equipe que entrou em campo na primeira partida, no Estádio La Fortaleza.

Ainda na Argentina, o meia Ayala garantiu que a equipe não jogou a toalha e que os jogadores vão encarar o Atlético-MG de igual para igual.

"Eles vão ver um time diferente, que vai buscar o resultado para o Brasil. A chave ainda está em segredo e o clube merece mais uma conquista pelas temporadas que vem fazendo", disse o meia Ayala à Rádio Soy Granate, de Lanús.

Arbitragem é conhecida dos atleticanos

A decisão da Recopa Sul-Americana entre Atlético-MG e Lanús terá no apito um árbitro que conhece os atleticanos e vice-versa. O uruguaio Roberto Silvera será o dono da bola na partida desta quarta-feira. O juiz apitou a segunda partida entre Atlético e Newell's Old Boys (ARG), no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Na ocasião, o Atlético-MG venceu por 2 a 0, igualando a vantagem conquistada pelos argentinos em Avellaneda, e a classificação foi confirmada nas cobranças de penalidades máximas. Os auxiliares serão os também uruguaios Miguel Nievas e Nicolas Taran.

Mesmo com a classificação atleticana a final da Copa Libertadores, a diretoria atleticana pediu punição ao árbitro, e desta vez, não foi diferente. Os alvinegros não gostaram da indicação feita pela Conmebol e pediu uma intervenção da CBF quanto a escalação do uruguaio.