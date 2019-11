Desfalcados, Avaí e Palmeiras se enfrentam pela Copa do Brasil

Pela terceira fase da Copa do Brasil, Avaí e Palmeiras fazem o jogo de ida na Ressacada, em Florianópolis. A partida acontece nessa quarta-feira (23), às 19h30, na Ressacada, em Florianópolis. A boa fase do time catarinense empolga o torcedor e há a esperança de que a sequência boa na Série B estenda-se para a Copa do Brasil. Já o Palmeiras, não vence há cinco jogos e viajou para Floripa poupando jogadores.

No histórico do confronto, a vantagem é grande a favor do Palmeiras. Em dez confrontos entre Série A e B, foram sete vitórias dos paulistas, dois empates e apenas uma vitória do Avaí. Os palmeirenses marcaram 30 gols e sofreram apenas 12. O último confronto foi na Série B 2013, em Florianópolis, e o Palmeiras venceu por 4 a 2.

A arbitragem na Ressacada será de Wagner Reway, do Mato Grosso. Esse será o primeiro jogo que o árbitro matogrossense apitará nessa Copa do Brasil. Ele será auxiliado por Paulo Cesar Silva Faria e Lincoln Ribeiro Taques, também do MT.

Jogadores do Avaí minimizam desfalques e convocam a torcida para a Ressacada

Com duas vitórias consecutivas na Série B e há quatro jogos sem derrota na competição, o Avaí, 6º colocado na Segundona, vai confiante para o duelo contra o Palmeiras, apesar dos desfalques. Uma das referências do time, Cleber Santana minimizou os desfalques e confia nos jogadores que vão entrar.

"São jogadores que vinham jogando antes da Copa. O Marrone vinha jogando, teve a lesão contra o Sampaio Corrêa. O Eduardo Neto também vinha jogando. Praticamente não muda nada, só essas peças. Temos mais ou menos o encaixe que o Geninho quer na parte tática. Vamos procurar, dentro de campo dar o melhor e o máximo para que possamos fazer uma grande partida, com inteligência", disse o camisa 88 do Avaí.

Mesmo em boa fase, a torcida do Avaí não vem enchendo a Ressacada. A média de público do time na Série B é de aproximadamente 3 mil pessoas, a 12ª maior entre os 20 times da competição. O capitão do time, Marquinhos, incomodado com a Ressacada vazia, cobra a presença do torcedor na partida diante do Palmeiras.

"Eles (o torcedor) ficaram chateados nos últimos meses, a gente pede desculpas, mas está batalhando. E quarta-feira a gente sabe, se a nossa torcida não vier, a do Palmeiras vem. Não podemos deixar nossa casa virar a dos outros. Quem vai abrir a geladeira da Ressacada sou eu, não vai vir ninguém de São Paulo para abrir minha geladeira. Aqui quem manda é o Avaí, ganhar ou perder é consequência, mas tem que ter mais torcida que o adversário", afirmou o jogador.

Sem Bocão, Carleto e Diego Felipe, o técnico Geninho mudará em três posições em relação a vitória de 1 a 0 sobre a Ponte Preta. Assim, o time deve jogar com Vágner; Marrone, Pablo, Antônio Carlos, Eltinho; Eduardo Costa, Eduardo Neto, Cleber Santana, Marquinhos; Anderson Lopes, Paulo Sérgio. Na Copa do Brasil, o Avaí eliminou o Naviraiense-MS, em jogo único (4 a 1) e o ASA (3 a 2 e 2 a 1). O time é o 6º colocado da Série B, com 20 pontos.

Gareca poupa titulares visando clássico com o Corinthians

Há cinco jogos sem vencer, o Palmeiras viaja para Florianópolis tentando a primeira vitória com o novo técnico. Ricardo Gareca comandou o time nas duas últimas rodadas do Brasileirão e o time perdeu ambas: 2 a 0 para o Santos e 2 a 1 para o Cruzeiro.

Apesar do jejum, o Palmeiras vai poupar seis titulares que enfrentaram o Cruzeiro: Wendel, Tobio, William Matheus, Renato, Mendieta e Diogo, visando o duelo contra o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão. Além deles, Lúcio, que sofreu uma contusão na face e Eguren, com uma lesão na coxa são outros dois titulares que enfrentaram o Cruzeiro e não jogarão contra o Avaí. O goleiro Fernando Prass ainda não está recuperado de lesão e o meia Allione, contratado junto ao Vélez, ainda não está disponível e também não viajou à Santa Catarina.

Weldinho, lateral-direito que estava emprestado ao Sporting Lisboa e voltou ao Palmeiras, é uma das novidades do Verdão para o confronto da Copa do Brasil. Ele se disse quer mostrar serviço e vai fazer o possível para manter-se no time titular.

"É uma grande chance de mostrar trabalho. Estou treinando forte para isso, para quando a oportunidade aparecer, eu poder agarrar da melhor forma. Vou dar o meu máximo para, junto da equipe, fazer um bom jogo. Será um jogo difícil, hoje em dia não tem partida fácil. Temos de entrar com tudo para sairmos com um resultado positivo de lá", disse o lateral-direito.

Modificado, o time de Ricardo Gareca deve entrar em campo com Fábio, Weldinho, Wellington, Marcelo Oliveira, Victor Luis; Josimar, Wesley, Felipe Menezes; Mouche, Leandro, Henrique. Na Copa do Brasil, o Palmeiras eliminou o Vilhena-RO (1 a 0 e 2 a 0) e o Sampaio Corrêa (2 a 1 e 3 a 0). O time paulista é o 12º colocado da Série B com 12 pontos e não vence uma partida oficial há dois meses. Em 22 de maio, pela 6ª rodada, o Verdão bateu o Figueirense por 1 a 0.