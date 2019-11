Resultado do jogo Ponte Preta x Vasco da Gama na Copa do Brasil 2014

00:05 Obrigado a todos que acompanharam a partida conosco. Continuem ligados nas notícias diárias do seu clube na VAVEL Brasil. Em instantes, confira a crônica da partida em nosso site. Até a próxima, torcedores. Boa noite!!

00:00 Vasco e Ponte Preta se enfrentam no próximo sábado (26) em partida válida pela Série B.

23:58 Com esse resultado, o Vasco pode perder por um gol de diferença em São Januário, na semana que vem. A equipe do Rio de Janeiro pode se classificar até sem marcar gols.

23:55 O meia Adrianinho saiu de campo lamentando o resultado: "Começamos bem o jogo, mas depois que tomamos o primeiro gol o time ficou desarrumado e em uma falha tomamos outro"

48' FIM DE JOGO!! O VASCO VENCE FORA DE CASA.

47' MARTÍN SILVA!!! A Ponte Preta veio pro tudo ou nada e quase descontou. O meia Adrianinho soltou a bomba, ela desviou e quase enganou o goleiro do Vasco que conseguiu fazer excelente defesa.

45' +3 minutos de acréscimos.

42' O Vasco administra o resultado de 2 a 0. A Ponte Preta tenta descontar.

38' CARTÃO AMARELO: Adílson Goiano da Ponte Preta.

37' A torcida da Ponte Preta protesta e o lateral Daniel Borges recebe vaias quando toca na bola.

33' Vasco troca bons passes e a torcida grita olé. A posse de bola é só do Vasco.

29' CARTÃO AMARELO: Rafael Silva da Ponte Preta

27' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO. Saiu: Douglas; Entrou: Dakson

26' ERROU O JUIZ! Diego Renan invade a área, é segurado e o árbitro não aponta a penalidade.

25' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA. Saiu: Edno; Entrou: Rossi.

23' NÃO VALEU! Rafael Costa é lançado e sai na cara de Martín Silva, mas o atacante estava impedido.

18' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO. Saiu: Thalles; Entrou: Yago

16' Kleber Gladiador soltou a bomba de fora da área, o goleiro Roberto espalmou e Thalles chegou no rebote para ampliar.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!!! THALLES AMPLIA PARA O GIGANTE DA COLINA!

14' SUBSTITUIÇÃO NA PONTE PRETA. Saiu: Alexandro; Entrou: Rafael Costa.

11' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO. Saiu: Carlos Cesar; Entrou: André Rocha.

10' Vasco troca passes pela primeira vez e consegue o gol. O meia Douglas deu um lançamento perfeito para Diego Renan que só teve o trabalho de dominar e fuzilar para o fundo das redes. Gol importantíssimo do cruzmaltino.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!!!! DIEGO RENAN ABRE O PLACAR NO MOISÉS LUCARELLI!!

9' QUE SUSTO! Adrianinho cobrou escanteio e Adílson Goiano cabeceou com muito perigo.

6' A partida não mudou nessa segunda etapa. Segue muito truncada.

3' PERDEU! Alef deu uma cavadinha e colocou Edno em boas condições de finalizar, mas ele bateu por cima.

2' Aranda e Alexandro sobem pra disputar a bola e o jogador da Macaca levou a pior. O atleta recebe o atendimento em campo.

0' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

23:03 As equipes já voltaram para o gramado, vai recomeçar a partida.

22:53 O meia Edno também concedeu entrevista na saída de campo: "A equipe está jogando bem, eles jogam em linha, precisamos acertar o último passe para não ficarmos em impedimento. Também temos que tomar cuidado lá trás, o Vasco é time grande e tem uma equipe muito boa"

22:50 O Kleber Gladiador comentou sobre a dificuldade na partida: "Está complicado, são três volantes do lado de lá e três volantes do lado de cá, o meio campo está congestionado"

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! PONTE PRETA 0x0 VASCO

45' +1 minuto de acréscimo.

43' ROBERTO! Grande jogada de Thalles, que passou por três adversários e rolou para Aranda. O volante chutou e o goleiro defendeu sem dar rebote.

40' FUROU! Adrianinho lançou Magal na ponta esquerda. O lateral cruzou mas Edno errou a finalização, facilitando o corte do zagueiro Luan.

39' O público melhorou no Moisés Lucarelli. A torcida chegou em cima da hora.

37' ATRAPALHOU! O meia Douglas tentou o chute da meia lua mas a bola bateu no companheiro Kléber e saiu pela linha de fundo.

34' Kléber toca para Carlos Cesár que tenta o chute de fora da área. A bola vai longe, sem perigo ao gol de Roberto.

30' A Ponte Preta já é melhor na partida. O Vasco não consegue criar.

27' QUASE!! Adrianinho cobrou falta do lado direito e a bola passou com perto do ângulo esquerdo de Martín Silva.

24' Adrianinho tenta lançamento para Edno, mas o jogador estava impedido. A torcida da Macaca pega no pé da Janette Mara, mas ela acertou.

20' DE LONGE PRA LONGE! A Ponte Preta tentou chegar com um cruzamento pelo lado direito, a zaga vascaína cortou e a bola sobrou para Adrianinho que finalizou de fora da área. A bola subiu demais.

17' O Vasco começa a dominar o jogo. O clube carioca tem a posse de bola, enquanto a Macaca tenta os contra ataques.

14' Carlos César tomou uma pancada na cabeça e caiu no gramado. O jogador vai ser atendido.

11' VEM O VASCO! Diego Renan tabela com Thalles e tenta a finalização. A bola explodiu na zaga e saiu com perigo.

8' Edno foi lançado dentro da área, o meia tentou o drible mas foi desarmado por Luan.

5' INACREDITÁVEL!! Thalles tabela com Douglas que lança o garoto dentro da área. O atacante vascaíno ficou com a bola limpa dentro da pequena área, mas errou o chute. Incrível a chance perdida pelo jogador do Vasco.

4' Edno foi lançado na ponta esquerda e chegava com perigo, mas a auxiliar levantou a bandeira e marcou impedimento de forma errada.

2' A partida começa disputada no meio campo. Até o momento, nenhuma equipe conseguiu chegar no gol do adversário.

0' APITA RICARDO MARQUES RIBEIRO, ROLOU A BOLA!!

21:58 Equipes já preparadas, vai rolar a bola no Moisés Lucarelli.

21:54 Parraga, técnico interino da Ponte Preta, falou sobre sua atuação: "É uma honra ajudar a Ponte Preta, não sei se serão um ou dois jogos mas o importante é ajudar a Ponte"

21:51 Confirmado entre os titulares, o garoto Thalles é o artilheiro do time na competição com dois gols.

21:49 A Ponte Preta já surge no gramado. A Macaca está vestida com uniforme preto e com a faixa branca.

21:47 A fase ruim da Ponte Preta afastou o torcedor que não comparece em bom número.

21:35 Nessa fase, não existe a possibilidade de eliminação de partida de volta. Por tanto, mesmo em caso de vitória cruzmaltina por 2 gols de diferença, haverá partida de volta na próxima semana (30), em São Januário.

21:26 Em partida válida pela 3ª fase da Copa do Brasil, o Palmeiras derrotou o Avai por 2 a 0, fora de casa. Os gols foram marcados por Felipe Menezes.

21:20 Em negociação para deixar o Vasco, o meia Montoya não fica nem como opção no banco de reservas na partida de hoje.

21:15 O técnico Adílson Batista revelou que não gosta de atuar com dois homens de criação juntos - Dakson e Douglas. Por tanto, Dakson fica no banco de reserva para a utilização de três volantes no meio campo: “Quando trabalhei com Douglas e Dakson, não gostei do primeiro tempo. Tinha falado isso na entrevista. Já trabalhei também com três no meio, três na frente, fui dando oportunidades a todos. Todos receberam sua chance. Com exceção do Jordi e Jhon Cley, até agora, a gente vai dando oportunidades, mas preciso das respostas também. Às vezes a gente muda em função do que esta vendo no treinamento, do que vê do adversário ou transfere para outros pela experiência. São muitas coisas que variam. Mas o time está bem definido”, disse o treinador

21:08 A partida de volta será realizada já na próxima quarta-feira (30), no Rio de Janeiro, em São Januário.

20:55 O Gigante da Colina foi mais longe do que a Ponte. Inclusive, o Vasco eliminou o próprio Nacional-AM, cujo tirou a Macaca. A equipe carioca caiu nas quartas de final para o Goias. Na primeira partida, vitória do Esmeraldino por 2 a 1. No Rio de Janeiro, o Cruzmaltino ganhou por 3 a 2, mas foi eliminado pelo saldo de gols.

20:50 Em 2013, a Ponte Preta não conseguiu passsar da 3ª fase. A Macaca caiu para o Nacional-AM após perder os jogos de ida e de volta pelo mesmo placar de 1 a 0.

20:48 A partida será comandada por Ricardo Marques Ribeiro. Os auxiliares serão Janette Mara Arcanjo e Pablo Almeida da Costa. O trio é de Minas Gerais.

20:45 O técnico Adílson Batista treinou a equipe com três volantes - Aranda, Fabrício e Guiñazu. Entretanto, o comandante promete que a equipe não ficará atrás e tentará marcar gols fora de casa, pois são fundamentais nesse tipo de competição.

20:40 A Ponte Preta conta com um velho conhecido dos torcedores do Vasco. O goleiro Roberto, cujo teve uma passagem pelo clube carioca e já se declarou cruzmaltinos muitas vezes, hoje defende a Macaca. O arqueiro estava no elenco vascaíno que foi rebaixado à Série B em 2008.

20:35 Quem avançar desse confronto ainda não tem adversário definido na próxima fase. Na próxima fase, nas oitavas, as equipes que estavam na Libertadores da América entrarão na Copa do Brasil. A CBF organizará um sorteio para definir os confrontos.

20:30 O meia Douglas do Vasco tenta deixar a o empate contra o América-RN para trás: "Sabemos dos objetivos do clube e da importância da Copa do Brasil para o grupo. Queremos chegar à final da competição e estamos conscientes de que podemos fazer isso. Vamos continuar sabendo dividir isso e quarta-feira não será diferente", afirmou o meia.

20:28 O confronto dessa quarta-feira será o segundo jogo realizado no Estádio Moisés Lucarelli nessa Copa do Brasil 2014. Na primeira fase, a Ponte eliminou o jogo de volta e não precisou utilizar o estádio. Na segunda fase, o gramado recebeu Macaca x Paraná. Apesar da má fase das equipes, a expectativa é de um bom público. (Foto: Divulgação)

20:25 FIQUE DE OLHO: Kleber é a esperança de gols do Vasco. O jogador foi recém contratado pelo Gigante da Colina e atuará pela terceira vez com a camisa do Vasco de forma oficial. O Gladiador já marcou um gol com a camisa do cruzmaltino logo na estreia. Kleber fará dupla de ataque com o garoto Thalles. A dupla tem a missão de marcar gols fora de casa para ajudar o Vasco a chegar na próxima fase. (Foto: Divulgação/Vasco)

20:20 FIQUE DE OLHO: Adrianinho foi revelado pelo clube de Campinas em 2000. O meia teve passagens por grandes clubes brasileiros como Corinthians e Flamengo. O jogador ainda rodou por Paysandu, Vila Nova, Ceará, Ipatinga, Brasiliense e uma rápida passagem pelo futebol grego. O atleta está na sua terceira passagem pela Macaca. Com 34 anos, ele é o responsável por comandar o setor de meio campo da Ponte Preta. O jogador não atua há três jogos mas estará a disposição do técnico para o cofronto dessa quarta-feira.

20:18 Essa será a segunda vez na história que as equipes se encontram em partidas válidas pela Copa do Brasil. Em 2000, coincidentemente, também pela 3ª fase, os cariocas eliminaram os paulistas. No primeiro jogo, em São Januário, empate por 1 a 1. Na partida de volta, vitória do Time de São Januário por 1 a 0, gol de Gilberto.

20:15 Jogando em Campinas a Ponte Preta leva a melhor, mas no confronto geral entre as equipes a vantagem é vascaína. Ao todo são 26 confrontos, com 8 vitórias do Vasco e 5 da Ponte. Nas outras 13 oportunidades, as partidas terminaram empatadas.

20:10 A última partida entre Ponte Preta e Vasco aconteceu no Brasileirão 2013, cujo as duas equipes foram rebaixadas. O confronto foi realizado em Campinas e os donos da casa conseguiram vencer de virada por 2 a 1.

20:07 A Ponte Preta aposta no retrospecto favorável contra o Vasco nos últimos anos. Nos últimos 44 anos, o Gigante da Colina só derrotou a Macaca em uma oportunidade, em Campinas. O Vasco não tem sorte em Campinas. A última vitória foi no Campeonato Brasileiro 2006, quando os cariocas venceram por 2 a 1, com dois gols do meia Morais.

20:05 O Vasco realizou todas as partidas necessárias até agora no campeonato, isso porque não conseguiu eliminar nenhum jogo de volta. Na primeira fase o Gigante enfrentou o Resende. A partida foi realizada na Arena Amazônia e terminou empatada em 0 a 0, no jogo de volta, o Cruzmaltino avançou com o placar de 1 a 0. Na fase seguinte, o adversário foi o Treze. O primeiro jogo, fora de casa, vitória da equipe carioca por 2 a 1. Na semana seguinte, em São Januário, o empate por 1 a 1 foi suficiente.

20:00 A Ponte Preta enfrentou na primeira fase o Náutico de Roraima e goleou por 4 a 1, fora de casa, eliminando a partida de volta. Na segunda fase, os paulistas tiveram um confronto muito equilibrado com o Paraná. A primeira partida foi realizada em Curitiba e terminou empatada em 1 a 1. Na partida de volta, em Campinas, outra vez empate pelo mesmo placar. O jogo foi decidido nos pênaltis e a Macaca levou a melhor.

19:58 Titular na última partida, o lateral-direito Carlos Cesar consolidou de vez a sua titularidade no Vasco. O técnico Adílson Batista optará pelo jogador mais uma vez. Já André Rocha, segue no banco de reservas.

19:55 A Ponte Preta terá o retorno de Adrianinho, cujo se recuperou de uma lesão muscular, para esse duelo. O jogador ficou fora das últimas três partidas da Macaca e o time paulista não conseguiu obter nenhuma vitória.

19:50 Ponte Preta e Vasco disputam o Campeonato Brasileiro da Série B. As equipes não passam por um bom momento na competição e vêm de tropeços. A equipe paulista foi derrota fora de casa para o Avai por 1 a 0 e está na 10ª colocação. Já o Vasco, empatou com o América-RN em casa e ocupa, apenas, a 8ª colocação. Além de se enfrentarem na Copa do Brasil, as equipes fazem um duelo no sábado pela Série B.

19:45 O Vasco também não está completo para o duelo dessa quarta-feira. O Gigante da Colina não contará com o zagueiro Rodrigo que segue com um problema muscular. Ainda, a equipe perdeu o volante Pedro Ken, que deve ficar de fora da equipe por seis semanas.

19:40 A Ponte Preta chega com vários problemas para essa partida. A Macaca tem cinco desfalques: os zagueiros Tiago Alves e Gilvan, o lateral-esquerdo Bryan, o volante Elton e o atacante Miguel. Além disso, a Ponte perdeu o treinador há dias do confronto com o clube carioca. Dado Cavalcanti não é mais o treinador da equipe, cuja será comandada pelo interino Parraga.

19:35 A Copa do Brasil está de volta! Essa será a primeira rodada da competição após a parada para a Copa do Mundo. A edição desse ano é a de número 26 em toda história do futebol brasileiro. O campeonato se iniciou no dia 12 de março e vai até 26 de novembro. A Ponte Preta nunca venceu o torneio, já o Vasco foi campeão há três anos. (Foto: Divulgação/CBF)

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Ponte Preta x Vasco, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, a ser disputada às 22h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.