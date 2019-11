Em jogo histórico, Atlético-MG consegue superação na prorrogação e conquista a Recopa

Em um jogo totalmente emocionante, o Atlético-MG venceu o Lanús por 4 a 3 e conquistou a Recopa Sul-Americana. Com o Mineirão lotado, o Galo conseguiu se superar na prorrogação e vencer o Lanús na prorrogação. Os gols do time alvinegro foram marcados por Diego Tardelli, Maicosuel, Luan e Ayala, que marcou contra. O time argentino fez seus gols com Ayala, Santiago Silva e Acosta.

Um duelo digno da rivalidade entre Brasil e Argentina, com extrema entrega, os times protagonizaram um grande espetáculo no Mineirão. A partida parecia que ia ser muito tranquila, quando o Atlético-MG abriu o placar logo aos 5 minutos, com Diego Tardelli marcando seu centésimo gol com a camisa do Galo. Porém, o Lanús complicou bastante a vida do Galo, virou a partida ainda no primeiro tempo com gols de Santiago Silva e Ayala. A partida ficou totalmente equilibrada, e Maicosuel marcou seu gol, o primeiro do jogador pelo Atlético-MG em partida oficiais.

No segundo tempo, Acosta marcou nos acréscimos e levou a partida para as prorrogações. A torcida deu todo seu apoio ao time, com o famoso grito de “eu acredito”. E assim, o Galo marcou dois gols nas prorrogações e garantiu o título, para a festa da torcida no Mineirão.

Diego Tardelli, que marcou seu centésimo gol pelo Atlético-MG, foi escolhido o melhor jogador da competição. O atacante do Atlético-MG também marcou contra o Lanús no jogo de ida, na Argentina. O jogador conseguiu fazer uma bela partida no Mineirão e foi muito importante para o triunfo do Galo.

A taça foi erguida por Leonardo Silva, o jogador que tinha sido herói ao marcar o gol do Galo na final da Libertadores no ano passado, aos 41 minutos do segundo tempo, agora ergueu a taça que foi muito festejada pelo time. O Atlético-MG agora se concentra na disputa do Campeonato Brasileiro, onde está apenas na 11ª colocação e busca uma melhora na tabela.

Em um primeiro tempo espetacular, jogo tem quatro gols

O jogo começou quente desde os primeiros minutos, logo aos cinco minutos de jogo, Leonardo Silva cabeceou a bola e Araujo desviou com a mão, o juiz marcou a penalidade. Ronaldinho Gaúcho deixou a cobrança com Diego Tardelli, que cobrou com perfeição e fez seu centésimo gol com a camisa do Atlético-MG. Com isso, o Galo abriu uma grande vantagem e deixou o título muito próximo.

Porém, a Lanús não desistiu da partida e deu a resposta imediata, aos oito minutos de jogo, Victor Ayala recebeu a bola livre na entrade da área e mandou para o fundo das redes. O jogo continuou bastante movimentado, com os dois clubes criando boas oportunidade de gols. O Lanús conseguiu dar esperança aos seus torcedores, aos 25 minutos de jogo, Veláquez cobrou uma falta com muito efeito e o goleiro Victor conseguiu executar uma bela defesa, porém, a bola sobrou para Santiago Silva na pequena área. El Tanque empurrou para as redes e virou o placar para o time Argentino.

O Galo, apoiado por sua torcida, foi para cima do Lanús em busca de garantir o placar. Marcos Rocha apareceu livre no setor direito do campo, o lateral-direito cruzou com perfeição e Maicosuel apareceu para completar, fazendo seu primeiro gol em partidas oficial pelo Atlético-MG, e colocando o Galo à frente novamente no placar agregado.

O Atlético-MG continuou no ataque, em busca de aumentar a vantagem. O Galo teve uma grande oportunidade com Jô, o atacante recebeu um belo cruzamento de Emerson Conceição e cabeceou, o goleiro Marchesín conseguiu fazer uma grande defesa. A movimentada primeira etapa acabou com o resultado de 2 a 2, com isso, o Galo tinha a vantagem no placar agregado por ter vencido o primeiro jogo na Argentina.

Acosta marca nos acréscimos e leva a partida para as prorrogações

A segunda etapa do jogo continuou completamente emocionante, e foi um grande drama para os atleticanos. O Galo teve uma grande chance de voltar à frente no placar, Diego Tardelli em um passe magnífico para Ronaldinho Gaúcho, deixou o craque na cara do gol. O camisa 10 atleticano tentou tirar do goleiro Marchesín, o zagueiro Braghieri chegou para afastar a bola.

O Lanús também buscou seu gol, para tentar empatar a partida no placar agregado. O time errava muito no último passe ou na hora de finalizar para o gol, Santiago Silva teve uma grande chance, quando saiu sozinho contra o goleiro Victor, mas Marcos Rocha se recuperou no último minuto e conseguiu travar o atacante do Lanús.

A partir da metade da segunda etapa, o jogo tomou um trajeto dramático. O Lanús ficava no ataque, de toda a forma tentando conseguir marcar o gol. O Galo jogava no contra-ataque, na tentativa de matar a partida e garantir o título para o time mineiro. Victor fez uma grande defesa, à queima roupa. A bola ainda rebateu por várias vezes na área, até a zaga conseguir afastar para longe.

Nos acréscimos, Santiago Silva foi lançado na área e cabeceou contra o gol de Victor, o goleiro novamente conseguiu executar a defesa, mas deixou o rebote com Acosta. O atacante finalizou e colocou o Lanús à frente do placar, calando totalmente o Mineirão. O Galo agora precisava ter cabeça para conseguir conquistar o título.

Na prorrogação, Luan marca e sela a vitória alvinegra no Mineirão

Com a ida ao tempo extra, o jogo passou para o dia 24 de julho, dia da conquista da Libertadores da América, que tinha acontecido no mesmo local há um ano atrás. A torcida também foi no antigo grito de “eu acredito”.

A partida continuou com muita emoção, os dois times continuaram buscando o gol, superando a condição física e com muita raça, a pegada do jogo continuou grande. A torcida tirou o grito da garganta após uma bela arrancada de Luan, o medalhão alvinegro cruzou para área e o defensor do Lanús desviou para o próprio gol.

Na segunda parte do tempo extra, o Galo conseguiu tomar controle do jogo. Logo aos seis minutos, Ayala que foi autor do primeiro gol do clube argentino, deixando a situação do Lanús ainda mais complicado na partida.

Para piorar as coisas, Acosta foi expulso aos 12 minutos da segunda etapa da prorrogação. O jogador reclamou muito com a arbitragem e deu início a um princípio de tumulto. O Galo continuou com o domínio da partida, mas no fim do jogo, Victor fez uma nova defesa espetacular e garantiu a vitória do time mineiro por 4 a 3. Esse foi o quarto título internacional da história do Atlético-MG.