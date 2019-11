Romero marca, cai nas graças da Fiel e Timão goleia Bahia pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (23), o Corinthians recebeu o Bahia, na Arena Corinthians, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil e, com ótima atuação do paraguaio Ángel Romero, venceu por 3 a 0, abrindo boa vantagem para o jogo de volta. Autor de um dos gols, o atacante que entrou na vaga de Luciano demonstrou muita habilidade, presença de área e força de vontade, caindo nas graças da Fiel Torcida, que o aplaudiu quando este foi substituído no final da segunda etapa.

O Timão iniciou a partida com uma atuação muito diferente do empate sem gols contra o Vitória no último domingo, demonstrando muita intensidade, pressionando a saída de bola dos baianos e criando oportunidades de gol. Primeiro, foi Elias que se infiltrou na área adversária e abriu o marcador. Depois, foi a vez de Ángel Romero consagrar sua ótima atuação nos 45 minutos iniciais com um belo gol de peixinho.

No segundo tempo, o Tricolor adiantou sua marcação, pressionou a saída de bola dos donos da casa, mas pouco criou para assustar a meta de Cássio. Em um contra-ataque nos minutos finais, Fagner tentou cruzar a bola para área, ela pegou na mão de Rafinha e Igor Junio Bevenuto marcou penalidade para o Alvinegro, que Renato Augusto cobrou e selou a vitória corinthiana.

Agora, os paulistas têm ótima vantagem para o jogo de volta, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no próximo dia 6 de agosto, uma quarta-feira. Antes de voltarem a se encontrar pela Copa do Brasil, ambas as equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro neste final de semana. No sábado, em Salvador, às 21h00, o Bahia recebe o Internacional. No domingo, o Corinthians terá pela frente o primeiro clássico da Arena Corinthians, às 16h00, contra o Palmeiras.

Corinthians domina a primeira etapa e abre boa vantagem

Jogando em casa, o Timão começou a partida controlando as ações, mantendo a posse de bola e trocando passes no campo de ataque. Titular no lugar de Luciano, o paraguaio Romero era a grande figura corinthiana no primeiro tempo. Demonstrando muita vontade e habilidade, o atacante infernizou a defesa do Bahia e criou boas chances para os mandantes.

Aos 16 minutos, Guerrero saiu até a intermediária e trouxe com ele um defensor adversário, deixando um buraco no sistema defensivo baiano. Se aproveitando desse espaço, Elias invadiu a grande área, recebeu um lançamento espetacular de Petros e tocou para o fundo da rede, abrindo o marcador na Arena Corinthians.

O gol fez o Corinthians crescer ainda mais na partida e criar cada vez mais chances de ampliar. Dois minutos depois, Guerrero fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Jadson. O camisa 10 dominou, fintou a marcação e bateu por cima da meta de Marcelo Lomba. Depois foi a vez de Gil desviar escanteio com perigo e Ralf fazer boa jogada pela intermediária, se livrar de dois marcadores e soltar a bomba, tirando tinta da trave do Bahia.

Aos 32 minutos, Ralf apareceu mais uma vez no campo de ataque, dessa vez pela esquerda, fintou um adversário e cruzou com precisão para a grande área. Romero aproveitou a bola do camisa 5 e desviou de peixinho, no cantinho esquerdo de Lomba, que nada pode fazer a não ser ver a bola balançar a sua rede e o Timão aumentar a vantagem no placar. O Corinthians ainda teve uma ótima oportunidade de marcar antes do intervalo, em um contra-ataque muito bem armado em que Jadson deixou Petros na cara do gol, mas a arbitragem marcou impedimento inexistente do camisa 40.

Bahia melhora, mas Renato Augusta transforma em goleada

Para o segundo tempo, as duas equipes voltaram com alterações. Mano Menezes tirou Guerrero, que sentiu um incômodo muscular, e colocou Romarinho, enquanto os baianos mudaram a postura. Precisando de um gol fora de casa para dar mais tranquilidade na segunda partida, o Bahia passou a pressionar a saída de bola alvinegra e se manter no campo de ataque.

Apesar do domínio, o Tricolor demorou para começar a assustar a meta de Cássio, pois o ataque era sempre parado em impedimento. Foram quatro jogadas consecutivas que um jogador baiano foi flagrado a frente da defesa corinthiana e teve a jogada anulada. A primeira boa chance veio aos 25 minutos, quando Emanuel Biancucchi lançou Guilherme, que invadiu a área e bateu cruzado, tirando tinta da trave de Cássio.

Visando o clássico de domingo, Mano Menezes sacou Jadson e colocou Renato Augusto em campo. Enquanto isso, Maxi Biancucchi e Marcos Aurélio deram lugar para William Barbio e Rafinha no Bahia. Quando Romero foi substituido por Luciano, aos 33 minutos do segundo tempo, a Arena Corinthians ovacionou o paraguaio, que teve ótima atuação. Aos 44 minutos, Fagner tentou cruzar a bola para área, Rafinha interceptou com a mão e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Renato Augusto bateu com perfeição e selou a ótima vitória corinthiana na Arena Corinthians.