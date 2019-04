Figueirense anuncia e apresenta o técnico Argel Fucks

Na madrugada desta quinta-feira (24), três horas após a demissão do técnico Guto Ferreira, a assessoria de imprensa do Figueirense já anunciava pelo twitter Argel Fucks como o novo treinador da equipe. Menos de 12h após o anuncio, Argel já foi apresentado, na tarde desta quinta-feira no Estádio Orlando Scarpelli. Antes da sua apresentação, o novo comandante conversou com todo o elenco no vestiário do estádio e se apresentou ao grupo de atletas.

Argel teve passagens marcantes nos últimos dois clubes pelo qual atuou. Essa será a segunda vez que Argel comandará a equipe catarinense e pela segunda vez com o mesmo objetivo, tirar o time da zona do rebaixamento e evitar a queda para a segunda divisão do Brasileiro. Porém, a primeira passagem do treinador pelo clube faz com que a torcida fique com um pé atrás em relação ao seu trabalho.

Em seu retorno ao Figueirense, o treinador diz ter procurado acumular mais experiencia desde sua ultima passagem pelo clube em 2012.

“Eu não fui contratado para ser treinador do Figueirense eu fui convocado e quando você é convocado, você não pode recusar porque o clube mostra que confia em você e na sua capacidade para ajudar a equipe em um momento complicado como este em que está passando atualmente. Desde a minha última passagem por aqui no ano de 2012, procurei me atualizar e acumular ainda mais experiência no futebol para chegar ainda mais preparado aqui e assumir uma responsabilidade de dirigir o Figueirense na elite do futebol nacional”, afirmou.

Argel Fucks é natural de Santa Rosa (RS) e tem 39 anos, sete deles como treinador. Teve passagem por 15 clubes, quatro deles de Santa Catarina, onde comandou Avaí, Criciúma, Joinville e também o Figueirense. Em 2012 Argel comandou o Figueirense por 10 partidas, conquistou apenas uma vitoria, cinco empates e quatro derrotas, naquele ano o clube foi rebaixado para a segunda divisão como o lanterna da competição. Sobre a rejeição da torcida, o comandante se mostra despreocupado e trata a situação com normalidade.

"É trabalho. O Dunga volta pra seleção por causa do aproveitamento dele. O torcedor sabe, ele vai estar do nosso lado. O que me preocupa é essa situação, arrumar o time, o meu pensamento é trabalhar em prol da instituição. Ser um time mais aguerrido. O torcedor é igual em todo o Brasil. E nesse momento o torcedor tem toda a razão de estar longe. Com vitórias ele vai vir para o nosso lado. Isso não é só no Figueirense", comentou.

Argel chega sabendo da sua pressão, não só pelo time estar na zona do rebaixamento, mas também pela sua ultima passagem pelo clube e terá que conquistar a confiança do torcedor. O novo comandante faz a sua estreia no no próximo sábado (26), quando o Figueirense enfrenta o líder Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, às 18h30.

Confira alguns trechos da apresentação oficial do treinador na tarde desta quinta-feira

Treinador mostrou confiança no grupo que vai ter em mãos:

“Chegar ao clube em um momento que a equipe precisa se recuperar na competição, não é novidade nenhuma para mim. Ver partidas como a que essa equipe realizou contra o Corinthians e com o Coritiba jogando fora de casa, me faz ter a certeza que tenho um grupo de qualidades nas mãos e que tem capacidade de enfrentar qualquer equipe do campeonato de igual para igual e brigar pela vitória”

Argel diz que sua volta ao Figueirense foi pelo trabalho anterior e não pela sua amizade com o presidente:

"Volto pelo trabalho que fiz ano passado, ninguém acreditava no Criciúma, era 80 contra 20, a gente mostrou que tem trabalho, competência, conhecimento, seriedade, o que me trouxe ao Figueirense de volta foi isso. Chego com 40 anos, mais maduro e com mais experiência. Não foi a minha amizade com o presidente que me trouxe aqui. Amizade é amizade e negócios à parte. E eu vim aqui para fazer um negócios, manter o Figueirense na primeira divisão"