Resultado do jogo Sport x Paysandu na Copa do Brasil 2014

21:45 Boa noite para você acompanhou conosco mais um jogo da Copa do Brasil 2014!

21:37 Enquanto isso, o Leão vai para a sua quarta competição continental. Antes, havia disputado as Libertadores de 1988 e 2009, além da Sul-Americana de 2013.

21:34 As datas dos confrontos do Paysandu com o Coritiba já estão definidas. A ida será no dia 31/7, às 21h, no Couto Pereira. A volta será dia 6/8, às 22h, no Mangueirão

21:30 As equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Sport fica em Recife para encarar o Atlético Mineiro, no próximo domingo (27), às 16h. O Paysandu vai até Campina Grande encarar o Treze, também no domingo, só que às 17h

21:26 Enquanto o Paysandu irá enfrentar o Coritiba na 3ª fase da Copa do Brasil, o Sport está garantido na Copa Sul-Americana 2014! Segunda participação do Leão na competição continental

90+4' Final de jogo na Ilha do Retiro para Sport 3 a 2 Paysandu! Leão vence o Papão, que se classifica à 3ª fase da Copa do Brasil. O time pernambucano, no entanto, garante vaga na Copa Sul-Americana

90' Quatro minutos de acréscimo!

87' Público de 1.276 pessoas na Ilha do Retiro para, até então, Sport 3 a 2 Paysandu. Renda de R$ 18.135,00

84' Sport parece estar tranquilo com a vitória, mesmo sendo eliminado

80' Última alteração do Papão! SAI Rafael Tavares, ENTRA Fábio Alves

78' Última mudança no Leão! SAI Felipe Azevedo, ENTRA Mike

77' Com a iminente eliminação na Copa do Brasil, o Sport vai assegurando a vaga reservada na Copa Sul-Americana. Será a segunda participação consecutiva do Leão

72' UHHHHHHHHH! Patric cobra escanteio no meio da área e Rithely cabeceia com perigo

69' UHHHHHHHHHHH! Rithely serve Patric, que domina e chuta, mas Douglas faz uma defesaça!

67' MUDANÇA NO PAPÃO! SAI Marcos Paraná, ENTRA Héverton

66' UHHHHHHHHHHHH! Patric cobra escanteio na primeira trave, Neto Baiano cabeceia bem e Douglas faz boa defesa

60' MUDANÇA NO LEÃO! SAI Danilo, autor do segundo gol, ENTRA Aílton

59' CARTÃO AMARELO PARA PATRIC!

56' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! SAI Willian, que estreou como titular, ENTRA Wendel

51' Jogo fica movimentado no meio-campo nessa segunda etapa de jogo, com poucas chances de ataque sendo criadas

48' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON SILVA! Lateral-direito do Paysandu arruma confusão com os jogadores do Sport e também recebe o amarelo

47' CARTÃO AMARELO PARA YAGO PIKACHU! Por colocar a mão na bola interferindo na troca de passes do Sport, o meia do Paysandu tomou o primeiro cartão do jogo

46' SUBSTITUIÇÃO NO PAYSANDU! SAI Augusto Recife, ENTRA Ricardo Capanema

46' Bola rolando no segundo tempo para Sport 3 a 2 Paysandu!

20:33 Paysandu também retorna ao gramado e vem com uma mudança

20:30 Sport retorna ao campo de jogo sem mudanças. Eduardo Baptista conversa com o goleiro Saulo

20:23 Não saiam daqui! Em instantes, as equipes retornam ao gramado da Ilha do Retiro para a etapa final

20:21 Com o placar de momento, o Papão assegura a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

20:19 Primeiro tempo de muitas emoções na Ilha do Retiro. Nos primeiros 20 minutos de bola rolando, o jogo já estava 2 a 1 a favor do Sport. Na reta final, um gol para cada lado

20:15 Final de primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 3 a 2 Paysandu! Ananias, duas vezes, e Danilo marcaram para o Leão; Oswaldo, contra, e Marcos Paraná assinalaram pelo Papão

45' Um minuto de acréscimo assinalado pela arbitragem

42' GOOOOOOOOOOL DO PAYSANDU! Após falha incrível de marcação de Renê, Marcos Paraná recebe de Ruan e chuta cruzado. Sport 3 a 2 Paysandu

40' GOOOOOOOOOOL DO SPORT! Patric recebe de Neto Baiano e cruza na medida para Ananias cabecear para o gol. Sport 3 a 1 Paysandu

38' UHHHHHHHHHH! Neto Baiano cobrou a falta na barreira e o Paysandu armou contra-ataque em velocidade. Marcos Paraná aproveitou a jogada e finalizou de fora da área, com Saulo espalmando

37' Patric sofre falta na entrada da área. Neto Baiano vai para a cobrança

32' Patric invade a pequena área após bom lançamento, mas a zaga do Paysandu corta

27' Agora, a partida começa a ficar sem muitas emoções na Ilha do Retiro, mesmo com a torcida rubro-negra tentando incentivar o time

22' UHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio, Saulo faz um verdadeiro milagre. Blitz do Papão!

22' O gol contra de Oswaldo vai levando o jogo para a disputa de pênaltis. Partida começou animada com três gols em menos de 20 minutos

20' UHHHHHHHHH! Yago Pikachu aproveita contra-ataque e falha da zaga rubro-negra e finaliza com força, mas Saulo espalma

17' GOOOOOOOOOL DO PAYSANDU! Após cobrança de falta de Rafael Tavares, Oswaldo cabeceia contra o próprio patrimônio e Saulo aceita. Sport 2 a 1 Paysandu

15' Sem muitos esforços, o Sport chega ao segundo gol diante do Papão. Defesa dos paraenses segue exposta e dando descuidos, enquanto a do Leão está bem postada

13' GOOOOOOOOOL DO SPORT! Patric cruza falta na segunda trave e o lateral-esquerdo Danilo chega de elemento surpresa para completar. Sport 2 a 0 Paysandu

9' Yago Pikachu faz boa jogada na linha de fundo pela direita, mas é bloqueado pela defesa rubro-negra

5' Com a vantagem no marcador, o Sport vai assegurando a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

2' GOOOOOOOOL DO SPORT! Após boa troca de passes no ataque, Felipe Azevedo cruza na medida e Ananias, de peixinho, bota o Leão na frente do placar! Sport 1 a 0 Paysandu

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Paysandu!

19:26 Sport e Paysandu no campo de jogo! Vai começar o jogo na Ilha!

19:17 Não saiam daqui! Daqui a pouco a bola vai rolar na Ilha do Retiro para Sport e Paysandu!

19:12 Antes do apito inicial, haverá um minuto de aplausos em homenagem ao sempre alegre e saudoso Ariano Suassuna, e não um minuto de silêncio, apesar do público pequeno

19:07 A Rádio Ilha reproduz as músicas remetentes às obras de Ariano e canções que ele costumava escutar

19:05 No telão da Ilha do Retiro, estão sendo reproduzidas imagens em homenagem a Ariano Suassuna!

19:01 No banco de reservas, o comandante do Azulão tem: Paulo Rafael, Marquinhos, Fábio Alves, Ricardo Capanema, Lenine, Héverton e Dennis.

18:58 PAYSANDU ESCALADO! Com 3 atacantes, Vica define o Papão com: Douglas, Everton Silva, Charles, Reniê e Aírton; Augusto Recife, Zé Antônio e Rafael Tavares; Yago, Ruan e Marcos Paraná

18:56 No banco, Eduardo Baptista terá à disposição: Flávio, Ferron, Igor Fernandes, Ronaldo, Wendel, Aílton, Renan Oliveira, Érico Júnior e Mike

18:53 SPORT DEFINIDO! Com Saulo no gol, o Leão vai a campo com: Saulo; Patric, Páscoa, Oswaldo e Renê; Rithely, Willian, Danilo, Ananias e Azevedo; Neto Baiano

18:50 As crianças que entrarão em campo com os atletas, popularmente conhecidas por mascotes, também homenagearão o escritor

18:47 Os jogadores do Sport irão entrar em campo com uma homenagem a Ariano Suassuna, escritor e dramaturgo rubro-negro falecido na última terça-feira (23)

18:41 Ilha do Retiro está vazia para o jogo que começa em menos de uma hora. Expectativa de público não é das melhores

18:35 Nessa quinta-feira (24), o Sport fechou um acordo com o Consórcio da Arena Pernambuco e irá mandar seis jogos na Arena

18:30 Torcidas de Sport e Paysandu já se fazem presentes na Ilha do Retiro para o duelo de logo mais, mesmo em pequeno número

18:25 Tempo nublado em Recife, com previsão de chuva para a hora da partida. No momento, 26ºC na capital pernambucana.

18:15 O meio-campista ainda ressaltou que a mudança de campeonato pode fazer com que o Papão venha ainda mais motivado para o duelo diante do Leão: "Estamos vindo de um resultado negativo, mas a Copa do Brasil é outra competição e precisamos mudar o foco para entrarmos com tudo e conseguir o nosso resultado positivo"

18:12 Quem falou do lado do Paysandu foi o meia Heverton, que rasgou elogios ao rival, mas garantiu estar focado no jogo: "Nós sabemos que eles vão com força total para cima da gente, mas temos também a consciência de que estamos focados e preparados para enfrentar qualquer dificuldade dentro da Ilha do Retiro"

18:09 TRIO DE ARBITRAGEM PAULISTA! O comando do apito fica com Raphael Claus, que é do quadro da Fifa. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse, também do quadro internacional. Em 2013, na última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato, o árbitro de logo mais também esteve em campo.

18:07 O arqueiro comentou também sobre sua função dentro de campo e garantiu entrar motivado em busca da classificação: "Sei que tenho papel essencial nessa missão de fechar espaços, ao lado do sistema defensivo, mas o resultado só vem com a ajuda de todos os rubro-negros. Quem for jogar, entrará com o objetivo de vencer. Queremos a vaga nas oitavas de final"

18:05 Em entrevista coletiva, Magrão, goleiro do Sport, falou sobre a importância que o sistema defensivo leonino vem tendo nos últimos jogos, além de elogiar o restante do elenco: "O Sport tem a característica de se entregar dentro de campo. Esse grupo, em especial, revela essa qualidade, pois a união e a vontade de vencer são fatores trabalhados diariamente pelo professor Eduardo Baptista. Aqui, todos se ajudam. Pode ver que Neto Baiano, muitas vezes, aparece lá perto da zaga"

18:03 A Ilha do Retiro é o palco do confronto de logo mais entre Sport e Paysandu. O estádio tem capacidade para 35 mil torcedores e promete receber um público abaixo das expectativas. A torcida do Leão está com foco na Copa Sul-Americana e o preço dos ingressos não agradou boa parte, somando-se ainda o fato do clube jogar no próximo domingo pelo Brasileirão em seus domínios.

18:00 Além dos muitos problemas para a partida, o Paysandu conta com o retorno do meia Djalma aos treinamentos. O atleta estava afastado da equipe por conta de uma lesão no joelho direito, onde ficou cerca de dois meses no Departamento Médico do clube e não faz parte do grupo que viajou ao Recife na madrugada dessa quarta-feira (23). O Papão deve ir a campo com:

17:57 O Paysandu, por sua vez, possui quatro baixas para o confronto que começa em instantes. O meia Raul e os atacantes Jefferson Maranhense e Gabriel Barcos, que já atuaram por outras equipes na competição, não poderão jogar devido o regulamento. O atacante Heliton, com dores musculares, também desfalcará a equipe. O volante Augusto Recife, com dores na região lombar, é a única dúvida para a partida.

17:54 De resto, o time titular do Sport deverá ser o mesmo que empatou com o Goiás no último domingo (20), no Serra Dourada, por 0 a 0, contando com o retorno de Neto Baiano e a saída do volante Zé Mário, que já atuou pelo Náutico no torneio, do zagueiro Durval e do também cabeça-de-área Wendel, poupados. Com isso, Eduardo Baptista deverá escalar o Leão com: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Oswaldo e Renê; Willian, Rithely e Ananias; Felipe Azevedo, Neto Baiano e Danilo. Leia mais: Com três mudanças, Sport encerra preparativos para duelo com o Paysandu

17:51 O atacante e artilheiro Neto Baiano foi vetado na última partida, diante do Goiás, devido à lesão sofrida na coxa esquerda após o duelo contra o Botafogo, retorna à equipe titular. É a única novidade de certeza para o confronto com o Papão. Leia mais: Neto Baiano retorna aos treinos, e Régis desfalca o Sport por quinze dias

17:48 Durante a semana, o Sport contou com o retorno de três atletas. Tratam-se do lateral-direito Vitor, do zagueiro Ferron e do volante Augusto, que estavam no Departamento Médico. Os jogadores, no entanto, ainda não poderão atuar diante do Papão.

17:46 FIQUE DE OLHO: Yago Pikachu, lateral-direito do Paysandu. Conhecido por ser carrasco do Leão, o jogador está acostumado a marcar gols diante dos pernambucanos. Nos dois jogos em 2012 e no embate de ida entre os times, o atleta balançou a meta defendida pelo goleiro Magrão.

17:44 FIQUE DE OLHO: Magrão, goleiro do Sport, que vive excelente fase na temporada 2014. Nos últimos cinco jogos, o arqueiro leonino não foi vazado e vem fazendo um bom ano, tanto que o time teve a defesa menos vazada do Campeonato Pernambucano e a segunda menos vazada da Copa do Nordeste, títulos conquistados pelo Leão

17:41 Enquanto isso, Vica, comandante do Paysandu, acredita que o Sport venha determinado a jogar, ressaltando a força do clube pernambucano, mas garante fazer o suficiente para assegurar a vaga: "Não acredito que eles vão colocar o pé no freio. Ainda falta uma fase para definir se ficarão na Copa do Brasil ou disputam a Sul-Americana. Pelas informações que tenho, a ordem da presidência do Sport é força total nesse jogo para conseguir a classificação, até porque estão R$ 400 mil em jogo e eles não vão querer abrir mão disso. É mais uma dificuldade, vamos enfrentar um time forte, de Série A, muito bem entrosado e dentro de um esquema tático definido. É jogar no limite que dá para o Paysandu trazer essa classificação"

17:38 Novidade no time titular, Danilo, lateral-esquerdo do Sport, comentou sobre a oportunidade de começar jogando e garante estar pronto para fazer o melhor dentro de campo, sendo deslocado à ponta-esquerda no lugar de Érico Júnior: "Jogador quer sempre ganhar. Espero fazer um bom jogo e a gente pensa só em ganhar. A gente tem foco total no jogo e está bastante concentrado"

17:36 Em 2012, a grande goleada da história do duelo entre Sport e Paysandu foi aplicada justamente pelos azarões. O Paysandu saiu à frente do marcador em desatenção da zaga leonina e ganhou por incríveis 4 a 1 fora de casa; o jogo foi válido também pela segunda fase da Copa do Brasil

17:33 Em 2006 os adversários de hoje protagonizaram um duelo eletrizante pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Adriano Magrão, que chegou naquele ano ao Sport, decidiu o confronto e com dois gols garantiu o triunfo ao clube

17:31 O último jogo entre as equipes foi em maio desse ano, pelo jogo de ida desta Copa do Brasil, e terminou com uma vitória dos paraenses por 2 a 1. Na ocasião, o Sport foi com o time todo reserva, ao contrário do que será visto no jogo de hoje:

17:27 Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 18 partidas, são 9 vitórias, 5 empates, contra apenas 4 vitórias do Paysandu. O Leão balançou a rede do Papão por 29 oportunidades, sendo vazado em outras 17.

17:25 Contra o Cuiabá, no último domingo (20), mais um resultado negativo. Com cinco gols marcados no segundo tempo do jogo, o Paysandu só arranjou forças para reagir no final e foi derrotado

17:24 Já o Paysandu vive um momento confuso: há quatro jogos sem conhecer o gosto da vitória, é 6º lugar no Grupo A da Série C, com 8 pontos ganhos. Na Série C do Campeonato Brasileiro são 3 derrotas, 2 empates e 2 vitórias.

17:20 Na última rodada, o Sport empatou o Goiás por 0 a 0 em um jogo sem muitas emoções, no qual o empate não foi bom para nenhuma das equipes.

17:18 O mando de campo é do Sport, que eliminou o Brasília na primeira fase ainda no confronto de ida e foi derrotado no primeiro embate diante do Paysandu, em Belém, por 2 a 1. O classificado irá encarar o Coritiba na terceira fase.

17:15 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Paysandu, pela segunda fase da Copa do Brasil, na partida de volta a ser disputada às 19h30, na Ilha do Retiro.