Em extremos opostos na tabela, Oeste e Luverdense se enfrentam em Itápolis

De um lado, uma equipe que precisa muito de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento. Do outro, um time que vê em um adversário em má fase a chance de uma vitória fora de casa para recuperar os pontos perdidos em seus domínios e se firmar de vez no G-4. Assim pode ser resumido o encontro entre Oeste e Luverdense, que se enfrentam nesta sexta (25) pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A campanha ruim do Oeste na competição começou a preocupar de vez a equipe paulista desde o retorno da Série B após o fim da Copa do Mundo: nos últimos três jogos, apenas um ponto ganho. Na última terça-feira (22), a equipe rubro-negra foi à Goiânia e acabou derrotada pelo Atlético-GO, por 4 a 2, permanecendo assim no grupo dos quatro últimos colocados. O Oeste está na 17ª colocação, com 11 pontos.

Apesar de estar invicto como mandante, o desempenho em casa não é dos melhores. Dos cinco jogos realizados em Itápolis, o Oeste venceu apenas um - o primeiro deles, na segunda rodada, quando o Rubrão bateu o América-RN por 2 a 1 - e empatou os outros quatro. Os empates, aliás, são um grande problema para o Oeste, que venceu apenas duas das 12 partidas disputadas e empatou cinco, número igual ao de Ponte e Portuguesa e inferior só ao de Santa Cruz e Vasco.

Já o Luverdense, é talvez a grande surpresa do campeonato. Vindo da Série B, surpeendeu nas primeiras rodadas e logo entrou no G-4, onde ficou até a pausa para a Copa. Na volta, a equipe bateu o ABC por 3 a 1 no Mato Grosso, mas acabou derrotada em casa para o Atlético-GO na última rodada. O revés por 2 a 0 impediu o clube de Lucas do Rio Verde de assumir a liderança do torneio.

Quarto colocado com 21 pontos, o Luverdense não tem um grande desempenho fora de casa. Em seis jogos, apenas uma vitória, contra o Paraná, em Curitiba, e três derrotas. A derrota em casa para o Atlético-GO, no entanto, faz com que o Luverdense precise recuperar os pontos perdidos. E uma partida contra uma equipe que está na zona de rebaixamento pode ser uma grande oportunidade para os mato-grossenses.

Para sair da zona de rebaixamento nessa rodada, basta ao Oeste vencer sua partida. Em caso de empate, os paulistas deverão torcer para que Paraná e Bragantino não vençam ABC e Boa Esporte, respectivamente. Já o Luverdense, pode assumir a liderança nessa rodada, mas, para isso, precisa torcer para o Santa Cruz derrotar o Ceará, para o Joinville ao menos empatar com o Avaí e para o América-MG perder para o América-RN (ou empatar, se o Luverdense vencer por quatro gols de diferença).

Em caso de empate, os alviverdes podem deixar o G-4, caso um dos seguintes resultados aconteça: vitória do ABC sobre o Paraná, do Avaí sobre o Joinville e do Sampaio Corrêa sobre o Vila Nova. Em caso de derrota, a situação é a mesma, porém com ABC e Avaí podendo superar o LEC com um empate, desde que os matogrossenses percam por pelo menos dois ou quatro gols, respectivamente. Oeste e Joinville se enfrentam a partir das 19h30 no Estádio dos Amaros, em Itápolis.

Com "velho novo" treinador, Oeste tenta a reabilitação na Série B

A derrota para o Atlético-GO fora de casa foi a gota d'água para a diretoria do Oeste demitir o treinador Fernando Diá. Em seu lugar, foi chamado Luis Carlos Martins, que é um velho conhecido da torcida rubro-negra. Foi com ele que, em 2012, o Oeste foi campeão da Série C e garantiu o inédito acesso à segunda divisão. Em 2013, ele foi chamado para tirar o time do sufoco na Segundona e volta agora em 2014 em situação parecida.

O "Rei do Acesso" - apelido que ganhou por conta do grande número de acessos que conseguiu com times do interior ao longo da carreira, chegou à Itápolis nesta quinta-feira e já comanda a equipe na partida dessa sexta. Ele ainda não realizou nenhum treinamento com o elenco, que terá a oportunidade de conhecer somente no dia da partida.

Com desfalques, Luverdense busca recuperar pontos perdidos

Falando em "somar pontos" nos dois jogos que realizará fora de casa em sequência - enfrenta o Avaí, na Ressacada, na próxima rodada -, o Luverdense já contava com dois desfalques para a partida contra o Oeste: o lateral-direito Raul e o zagueiro Carlão, que estão lesionados, mas também perdeu o volante Gilmar, outrora confirmado na partida, pelo mesmo motivo. O treinador Júnior Rocha pediu que a equipe se porte de maneira mais intensa e segura para não repetir a má atuação diante do Atlético-GO:

"Temos que ter a intensidade de todos, para voltar a ter ritmo de equipe. Quem estiver com dor ou com alguma dificuldade que nos fale. A Série B é um torneio muito competitivo e necessitamos da força de todo o elenco", declarou. "Vou manter o mesmo padrão, que sempre é bem definido. Somos uma equipe e quando alguns atletas não vão bem, o time cai de rendimento. Precisamos organizar melhor e anular o adversário. Marcar lá na frente como sempre fazemos", acredita.

Na equipe do Luverdense, o objetivo parece ser um só: recuperar os pontos perdidos contra o Atlético-GO já na próxima partida: "O campeonato é muito equilibrado e temos totais condições de realizar bons jogos. Fomos para Curitiba e vencemos o Paraná, o Atlético-GO veio para Lucas e consegui nos bater, isso mostra o equilíbrio de um dos campeonatos mais disputados do país", acredita o lateral-esquerdo Paulinho.

Já para o volante Misael, prefere destacar que um revés não planejado não tirou a força do grupo comandado por Júnior Rocha: "Não é um resultado adverso que vai nos deixar mais fraco. Vamos fazer um bom jogo contra o Oeste e continuar brigando para subir na tabela. Esse é o nosso objetivo", sintetizou.