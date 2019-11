Nike apresenta novos uniformes do Corinthians para a temporada

"É preto no branco". Com esse novo slogan, a Nike deve apresentar nos próximos dias o novo uniforme do Corinthians. Há chances dela ser usada já no clássico de domingo (27) contra o Palmeiras, na Arena Corinthians, caso contrário, a estreia fica para o jogo contra o Coritiba, fora de casa.

A nova camisa homenageia Roberto Rivellino e a ideia supostamente veio de Mário Gobbi Filho, presidente do clube e fã confesso do ex-jogador. Há algumas semanas, foi inaugurado no Parque São Jorge um busto de bronze de Rivellino, instalado no gabinete da presidência.

As vendas já foram iniciadas e a nova camisa segue o desenho de supostas imagens que já haviam vazado no final de junho e mostravam o uniforme número um composto de camisa branca com quatro listras pretas largas. Já a camisa do uniforme dois é tradicionalmente preta com quatro listras brancas, invertendo as cores do primeiro kit.

O preço certamente não irá agradar a Fiel. Para ter a nova camisa, o corintiano poderá desembolsar até R$ 349,00, que pode ser comprada aqui.

Confira as imagens dos novos uniformes: